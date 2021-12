Gericht Kreuzlingen: Messerstich nach dem Abendgebet

Bezirksgericht Kreuzlingen Nordmazedonier sticht Landsmann nach Abendgebet mit Sackmesser in den Bauch – Gericht verurteilt ihn wegen versuchter vorsätzlicher Tötung Die beiden Nordmazedonier kennen sich seit Jahren und beten in derselben Moschee. Das Opfer hat den Beschuldigten vor dem Streit wochenlang provoziert. Trotzdem fehlt ein nachvollziehbares Motiv. Ida Sandl Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.20 Uhr

In diesem Gebäude in der Konstanzer Strasse in Kreuzlingen befinden sich die Räume des Bezirksgerichts. Bild: Donato Caspari

Wie einer, vor dem man Angst haben müsste, wirkt er nicht: ein schmächtiger Mann mit traurigem Blick, eher unscheinbar. 66 Jahre ist er alt, gebürtiger Nordmazedonier, seit 33 Jahren in der Schweiz. Er hat Frau, Söhne, Enkelkinder und einen tadellosen Leumund. Am Montag stand er vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen. Angeklagt der versuchten vorsätzlichen Tötung.

Im Streit hat er einem 65-Jährigen, ebenfalls aus Nordmazedonien, mit dem Sackmesser in die Bauchhöhle gestochen und dabei Leber und Magen verletzt. Der Tag, an dem das passierte, war ein Sonntag, der 16. Februar 2020. Auf dem Nachhauseweg, kurz nach dem Abendgebet in der Moschee, trafen sie aufeinander. Warum die Situation derart eskalierte, fanden die Ermittler nicht heraus. Es gibt zwar eine Vorgeschichte, doch kein greifbares Motiv.

Das Opfer provozierte den Beschuldigten

Die Männer kennen sich schon lange. Sie beten in derselben albanisch-islamischen Moschee. Einen Monat vor dem Vorfall hat es angefangen: Der 65-Jährige, das spätere Opfer, hat den Beschuldigten mit Sticheleien provoziert. Mal soll er ihn angerempelt haben, mal gedroht: «Ich überfahre dich.» Er habe auch geprahlt: «Weisst du, wie viele Leute ich schon verprügelt habe?»

Dazu muss man wissen, dass das Opfer dem Beschuldigten körperlich überlegen ist. Er ist zwar nicht an der Verhandlung, wird aber als korpulenter 100-Kilo-Mann beschrieben, der auch grösser sei. Der Verteidiger sagt:

«Das Opfer – in Anführungszeichen – ist ein vorbestrafter Schläger.»

Am Tag der Tat schien sich die Situation zu entspannen: Nach dem Morgengebet entschuldigte sich das spätere Opfer beim Beschuldigten. Nach dem Abendgebet war dies aber bereits wieder vergessen: Der Beschuldigte hatte die Moschee gerade verlassen und war zu Fuss auf dem Heimweg. Das Opfer stoppte sein Auto neben ihm, kurbelte das Beifahrerfenster herab und sagte zum Beschuldigten:

«Wenn du mich weiter so schräg anschaust, werde ich dich verprügeln.»

Der Staatsanwalt vermutet, dass der Auslöser ein Handzeichen gewesen sei. Der Beschuldigte habe die Hand gehoben, um den anderen zu grüssen. Dieser habe wohl interpretiert, er wolle mitfahren und habe deshalb angehalten.

Gesichert scheint, dass das Opfer bei laufendem Motor ausstieg und dem Beschuldigten zwei Faustschläge versetzte, einen ins Gesicht und einen vors Schlüsselbein. Der Beschuldigte zog sein Sackmesser aus der Tasche und stach zu. So sieht es zumindest der Staatsanwalt, er beantragt eine Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Denn es sei reiner Zufall, dass die Stich- und Schnittverletzungen nicht lebensbedrohlich gewesen seien.

«Der Beschuldigte konnte nicht wissen, welche Gefässe er verletzt, wenn er ohne bestimmtes Ziel mit dem Messer in den Bauch sticht.»

Der Staatsanwalt spricht von einem «Notwehr-Exzess».

Der Verteidiger plädiert auf Freispruch. Das Opfer habe seinen Mandanten so starke Schläge versetzt, dass dieser rücklings über eine Mauer gefallen sei. Es sei nicht auszuschliessen, dass das Opfer sich auf ihn gestürzt und dabei ins offene Messer gefallen sei. Sein Mandant habe Angst um sein Leben gehabt und sich wehren müssen:

«Das Messer war das einzige Mittel, dass ihm in dieser Situation zur Verfügung stand.»

Der Beschuldigte selber sagt: «Ich bin unschuldig. Er hat mich mit Boxhänden angegriffen.»

Das Bezirksgericht Kreuzlingen folgt dem Staatsanwalt in der Beurteilung der Tat. «Dass Sie das Messer mindestens einmal durchgezogen haben, war nicht mehr Teil der Notwehr, sondern ein Notwehr-Exzess», sagt Gerichtspräsidentin Ruth Faller zum Beschuldigten. Der Streit sei an einer belebten Strasse ausgetragen worden. Der Beschuldigte hätte weggehen oder um Hilfe rufen können.

Eine bedingte Freiheitsstrafe mit langer Probezeit

Beim Strafmass berücksichtigt das Gericht jedoch den starken Druck, unter dem der Beschuldigte gestanden habe, seine körperliche Unterlegenheit und die Provokationen, die der Tat vorausgingen. Das führt zu einer bedingten Strafe von 24 Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren. Vom zehnjährigen Landesverweis sehen die Richterinnen und Richter ab, sie berufen sich dabei auf die Härtefallklausel. Zugute kommt dem Beschuldigten dabei auch sein Leumund.

«Wir wissen, dass Sie sich 33 Jahre wohl verhalten haben.»

Was bleibt, ist die Unerklärlichkeit der Tat. Gab es einen schwelenden Konflikt? «Wir werden wohl nie genau wissen, was der Grund war», sagt die Gerichtspräsidentin. Die beiden Männer waren in der Moschee bekannt. Man habe versucht, über Dritte mehr herauszufinden, schildert der Verteidiger, aber: «Niemand sagte etwas gegenüber den Strafverfolgern.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

