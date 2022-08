Bevölkerungsstatistik: Ostschweiz wächst und altert trotz Corona

Bevölkerungsstatistik Thurgau als Spitzenreiter, Innerrhoden als Schlusslicht: Die Ostschweizer Bevölkerung wächst weiter, obwohl Corona bremst Die definitiven Bevölkerungszahlen zeigen: Die Schweiz wächst weiter – und wird immer älter. Das gilt auch für die Ostschweizer Kantone. Trotzdem hinterlässt die Coronapandemie ihre Spuren. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 25.08.2022, 18.16 Uhr

In der Schweiz leben immer mehr Menschen - obwohl ein Kanton sogar einen Bevölkerungsschwund verzeichnet. Bild: Getty

Das Bundesamt für Statistik hat die definitiven Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Auch in diesem Jahr wohnten mehr Personen und besonders mehr alte Personen in der Schweiz als im Vorjahr. Insgesamt 8'738'800 Einwohnerinnen und Einwohner registrierten die Behörden am 31. Dezember 2021. Das sind 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

In der Ostschweiz entspricht das Wachstum mit 0,73 Prozent Zunahme nur knapp dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Die Kantone St.Gallen mit 0,9 Prozent und Thurgau mit 1,1 Prozent Zunahme liegen zwar über dem Durchschnitt und der Thurgau belegt im gesamtschweizerischen Vergleich sogar den dritten Rang, gemeinsam mit Schaffhausen.

Die beiden Appenzell ziehen den Ostschweizer Schnitt jedoch hinunter. In Innerrhoden wohnten 2021 0,4 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr, in Ausserrhoden 0,5 Prozent mehr. Auch wenn diese Zahlen eher tief sind, schaffen es die beiden Halbkantone damit nicht auf das Podest der Bevölkerungswachstum-Verlierer. Dort ist Basel-Stadt mit dem einzigen Negativwert, –0,4 Prozent, Spitzenreiter, gefolgt von Jura mit 0,1 Prozent und Neuenburg mit 0,2 Prozent Bevölkerungszuwachs. Die höchsten Zunahmen verzeichnen das Wallis mit 1,4 Prozent und Aargau und Fribourg mit je 1,3 Prozent.

Migration und Corona spielen eine Rolle

Der Hauptfaktor für das Bevölkerungswachstum ist laut dem Bundesamt für Statistik die Zuwanderung. Insgesamt sind im Jahr 2021 in die Schweiz 48’900 Personen mehr ein- als ausgewandert. Hier erreicht Appenzell Ausserrhoden im Kantonsvergleich den tiefsten Wert mit einem sogenannten Wanderungssaldo von 0,9 Prozent. Die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen weist darauf hin, dass der Wanderungssaldo von 3604 Personen in St.Gallen bisher nur in zwei anderen Jahren höher war (2008: 4466 Personen, 1991: 4106 Personen). Zum ersten Mal seit 27 Jahren seien ausserdem mehr Personen aus anderen Kantonen nach St.Gallen zugezogen als umgekehrt.

Ein weiterer Grund für die Bevölkerungszunahme ist der Geburtenüberschuss. Dieser sei im Kanton St.Gallen, wie auch im Vorjahr, deutlich tiefer ausgefallen als in den Jahren bis 2019, schreibt die St.Galler Fachstelle für Statistik.

«Dies lag nicht etwa an einer reduzierten Anzahl von Geburten, sondern an der deutlich höheren Anzahl an Todesfällen, die auf die Coronapandemie zurückzuführen sein dürfte.»

Der Geburtenüberschuss ist im Kanton St.Gallen tiefer ausgefallen als in den Vor-Corona-Jahren. Bild: Manuela Jans

Teilweise mehr Rentner als Jugendliche

Trotz der höheren Anzahl Todesfälle gibt es gesamtschweizerisch gesehen 162 hundertjährige oder ältere Personen mehr als im Vorjahr. Generell wird die Bevölkerung in der Schweiz immer älter. Im Jahr 2021 nahm der Anteil an Personen ab 65 Jahren um 1,9 Prozent zu.

Der Altersquotient gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil an Personen im Rentenalter an der Gesamtbevölkerung in einem Kanton ist. Beträgt er 31,1 wie im Kanton St.Gallen, bedeutet das, dass auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter 31,1 Rentnerinnen und Rentner kommen. Im Thurgau ist diese Zahl tiefer, nämlich 30,5.

Im Gegensatz dazu ist der Quotient in den beiden Appenzell deutlich höher. Dort kommen auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter 34,6 (AI) beziehungsweise 34,7 (AR) Menschen ab 65 Jahren. Als einziger der vier Ostschweizer Kantone leben in Appenzell Ausserrhoden sogar mehr Seniorinnen und Senioren als Jugendliche unter 20 Jahren.

Ausländische Bevölkerung wächst stärker

Signifikant stärker als die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer hat die ständige ausländische Bevölkerung in der Schweiz zugenommen. Gesamtschweizerisch um 1,5 Prozent, im Kanton St.Gallen sogar um 1,8 Prozent. Noch höher ist die Zunahme im Kanton Thurgau mit 2 Prozent. Wie in den anderen Bereichen warten Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden auch hier mit tieferen Zahlen auf. In beiden Kantonen ist die Zunahme an ausländischen Personen deckungsgleich mit derjenigen der Gesamtbevölkerung und der schweizerischen Bevölkerung: in Ausserrhoden 0,5 Prozent, in Innerrhoden 0,4 Prozent.

25,7 Prozent der Bevölkerung, sprich jede vierte Person, die in der Schweiz lebt, hat keinen Schweizer Pass. Dieser Durchschnitt ist im Kanton St.Gallen tiefer, nämlich 24,9 Prozent. Wie die kantonale Fachstelle für Statistik schreibt, ist die ausländische Bevölkerung am stärksten in den Gemeinden Berg (um 17,6 Prozent), Muolen (um 15,2 Prozent) und Häggenschwil (um 13,7 Prozent) gestiegen.

Rund ein Viertel aller Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz hat keinen Schweizer Pass. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Im Kanton Thurgau beträgt der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern 25,7 Prozent. In den beiden Appenzell ist auch dieser Anteil signifikant tiefer. In Ausserrhoden beträgt er 16,6 Prozent, in Innerrhoden hat fast jede zehnte Person keinen Schweizer Pass. Dort beträgt der Anteil 11,5 Prozent.

Dass die schweizerische Bevölkerung wächst, liegt auch an den Einbürgerungen. 2021 erhielten im Kanton St.Gallen 2231 Personen den Schweizer Pass. Das sind 703 Personen mehr als im Vorjahr. Die Fachstelle für Statistik schreibt:

«Gut die Hälfte der Personen, welche 2021 die Schweizer Staatsbürgerschaft erhielten, stammen aus Süd- und Südosteuropa, knapp 30 Prozent aus Zentraleuropa.»

Im Kanton Thurgau wurden 949 Personen zu Schweizerinnen und Schweizern. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden waren es 92 Personen, im Kanton Appenzell Innerrhoden 19.

