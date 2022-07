Bevölkerung Mehr Todesfälle als Geburten, mehr Ab- als Zuwanderung: Drei Ostschweizer Gemeinden drohen auszusterben Die Ostschweiz wächst. Aber nicht überall. Unsere Datenanalyse zeigt, wo weniger Kinder zur Welt kommen, als Menschen sterben; wo mehr Leute wegzügeln als hinziehen. Und was die S4 damit zu tun hat. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 25.07.2022, 10.19 Uhr

Nicht in allen Ostschweizer Gemeinden kommen mehr Kinder zur Welt, als Menschen sterben. Bild: Keystone/stb

2021 starben in den Ostschweizer Gemeinden 7534 Menschen. Das sind zwar leicht weniger als noch im ersten Coronajahr (7698), aber immer noch deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Die Zahlen schwankten seit 1969 nur zwischen 5912 und 6750.

Wenig überraschend starben in vielen Gemeinden im letzten Jahr mehr Menschen als im langjährigen Schnitt: In 129 der 183 Gemeinden ist das der Fall. Insbesondere in kleineren Gemeinden waren relativ zum Schnitt deutlich mehr Todesfälle zu beklagen.

Auch wenn in den letzten zwei Jahren deutlich mehr Menschen verstorben sind als im langjährigen Schnitt: Die Ostschweiz weist weiterhin einen Geburtenüberschuss auf. Im letzten Jahr konnte dieser gar wieder deutlich gesteigert werden: Es kamen 1674 Kinder mehr zur Welt als Personen verstarben. Im Vorjahr betrug dieser Wert 1247.

Der gesteigerte Geburtenüberschuss liegt auch daran, dass in vielen Gemeinden mehr Kinder zur Welt kamen als noch im Schnitt der Jahre vor der Pandemie. In 110 Kommunen wurde ein Plus verzeichnet.

Trotz des Geburtenüberschusses in der ganzen Ostschweiz: In 38 Gemeinden starben im vergangenen Jahr mehr Menschen, als Kinder zur Welt kamen. Mit 26 mehr Todesfällen als Geburten war das Geburtendefizit in Rorschach am grössten. Den grössten Geburtenüberschuss weist die Stadt St.Gallen mit einem Plus von 108 aus.

Nicht in allen der 38 Gemeinden mit einem Geburtendefizit im letzten Jahr ist das jedoch Teil eines Trends. Insgesamt gibt es in der Ostschweiz nur 19 Gemeinden, die über die letzten zehn Jahre ein Geburtendefizit ausweisen.

Lineo Devecchi, Ostschweizer Fachhochschule. Bild: PD

Für Lineo Devecchi, Leiter des Zentrums für Gemeinden an der Ostschweizer Fachhochschule, gibt es nicht einen einzelnen Grund, der diese Defizite in den betroffenen Gemeinden erklären könnte. Es dürfte eine Kombination verschiedener Aspekte sein. «Besser ausgebildete Paare haben weniger Kinder», nennt er einen Grund. Aber auch der zur Verfügung stehende Wohnraum spiele eine Rolle: «Wenn mehr kleine Wohnungen vorhanden sind, siedeln sich weniger Familien an.»

Auch das Fehlen von Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der Nähe spielt eine Rolle. «Und dabei geht es nicht nur um Tagesmütter, die mittags auf Kinder aufpassen würden, sondern um integrale Tagesstrukturen.» Das könne für ländliche Gegenden ein Nachteil sein, wo diese Angebote seltener sind. Allerdings sei dafür der Wohnraum dort oft günstiger, was für Familien wiederum attraktiv sei.

Für drei Gemeinden mit einem Geburtendefizit – Pfäfers, Lichtensteig und Nesslau – ist die Lage besonders prekär, weil auch der Wanderungssaldo negativ ist: Es ziehen mehr Leute weg als zu.

In weiteren elf Gemeinden ist zwar der Geburtensaldo positiv, dieses Plus wird aber von einem negativen Wanderungssaldo aufgefressen. Es ziehen mehr Leute weg, als die verbliebenen Einwohnerinnen und Einwohner für Nachwuchs sorgen.

Allerdings sind diese Angaben mit einiger Vorsicht zu geniessen. Das Bundesamt für Statistik weist in seinen Zahlen auch Korrekturen auf, die nicht genau zugeordnet werden könnten. Das erklärt insbesondere das grosse Minus in Appenzell.

Auch hier sieht Devecchi von der Ostschweizer Fachhochschule verschiedene Gründe, warum gewisse Gemeinden schrumpfen. Es seien in der Regel eher strukturschwache Orte, wo die Arbeitsplätze fehlen würden oder weit weg seien. Dazu komme oft eine verkehrstechnisch schlechte Anbindung, vor allem beim öffentlichen Verkehr. Ein Zug stehe quasi stellvertretend dafür:

«Die S4 fährt halt rund um den Kanton, nicht mitten durch.»

Was eine gute ÖV-Anbindung ausmachen könne, sehe man am Beispiel Weinfelden. Seit die Verbindungen nach Zürich dort noch besser werden, wachse die Gemeinde mehr.

Der Steuersatz hingegen, das hätten Studien gezeigt, spiele eine untergeordnete Rolle bei der Wohnortswahl. Sofern man nicht über ein sehr hohes Einkommen verfügt.

Gewisse Gemeinden befinden sich in einem Teufelskreis, den sie nur schwer beeinflussen können, findet Devecchi. Das Obertoggenburg illustriere das gut: Für den Niedergang der Textilindustrie konnte das Tal nichts, mit den Folgen kämpfe das Toggenburg bis heute.

Devecchi macht aber auch Hoffnung: Genau so, wie gewisse Gemeinden in den letzten Jahren zu unverschuldeten Verlierern wurden, könnten sie dereinst zu Gewinnern werden: «Wenn sich beispielsweise das Klima weiter erwärmt, werden höher gelegene Täler wieder attraktiver.»

Doch bis eine allfällige positive Entwicklung eintrete, könnten die Gemeinden bloss versuchen, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen. Er erwähnt die Bemühungen von Lichtensteig, wo man leerstehende Gebäude neu zu nutzen versucht, wie zum Beispiel mit dem Rathaus für Kultur oder dem Areal Stadtufer. «Das Städtli ist für Forschende fast ein Biotop, um zu schauen, welche Auswirkungen solche Initiativen in einigen Jahren haben werden.»

