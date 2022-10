Bevölkerung Mehr Todesfälle als Geburten, aber die Zuzüge ziehen an: Drei Ostschweizer Sorgenkinder verbessern ihre Situation Neueste Zahlen zu den Bevölkerungsbewegungen in den Ostschweizer Gemeinden zeigen: Unter anderem jene drei Gemeinden konnten zulegen, in denen sowohl der Wanderungs- als auch der Geburtensaldo negativ ist. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 04.10.2022, 11.59 Uhr

Die neuesten Zahlen zeigen: Nur wenige Ostschweizer Gemeinden schrumpfen. Bild:

Jil Lohse / Grafik: Stefan Bogner

«Drei Ostschweizer Gemeinden drohen auszusterben», titelte diese Plattform vor rund zwei Monaten. Nesslau und Lichtensteig im Toggenburg sowie Pfäfers ganz im Süden des Kantons St.Gallen wiesen als einzige der 183 Ostschweizer Gemeinden über die letzten zehn Jahre sowohl mehr Todesfälle als Geburten wie auch mehr Weg- als Zuzüge aus.

Aus Lichtensteig gab’s Widerspruch: Bald sollten neue Zahlen verfügbar sein, die ein anderes Bild zeichnen würden, erklärte Stadtpräsident Mathias Müller. Diese Zahlen sind nun da. Sie zeichnen tatsächlich ein besseres Bild.

Verbessert, aber noch nicht über den Berg

Die guten Nachrichten: Bei allen der drei erwähnten Gemeinden ist der Wanderungssaldo der letzten zehn Jahre mit dem Einbezug des Jahres 2021 besser geworden. Die schlechte Nachricht: Bei keiner ist er dadurch positiv geworden. Noch immer ziehen also im langjährigen Vergleich mehr Leute aus diesen drei Gemeinden weg als zu.

Vor allem im Fall von Lichtensteig gibt es aber Grund für Optimismus. Nimmt man alleine das letzte Jahr zum Massstab, scheint Lichtensteig an Popularität gewonnen zu haben. Es zogen 76 Personen mehr ins Toggenburger Städtli, als aus diesem weggezogen sind. Damit nähert sich Lichtensteig auch bei der langjährigen Betrachtung wieder dem positiven Bereich an, wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Auch in Pfäfers könnte der Zehn-Jahre-Wanderungssaldo bald wieder positiv sein. In Nesslau hingegen ist diese Schwelle noch weiter entfernt.

Wanderungs- und Geburtensaldo in fünfzehn Gemeinden negativ

Verrechnet man nun den in allen drei Gemeinden negativen Geburtensaldo mit dem neuen Wanderungssaldo, zeigt sich selbstredend: Lichtensteig, Nesslau und Pfäfers weisen weiterhin einen Bevölkerungsrückgang auf.

Gleiches gilt für zwölf weitere Gemeinden. Bei ihnen ist entweder der Geburtensaldo oder der Wanderungssaldo so stark negativ, dass der andere, positive Saldo, nicht ausreicht, das wettzumachen.

Das dunkelrote Appenzell in der Karte lässt allerdings vermuten, dass neben diesen beiden Saldi noch weitere Faktoren zu beachten sind. Im Falle von Appenzell liegt der Grund in einer Innerrhoder Eigenheit, wie nach dem letzten Artikel zu den Bevölkerungsbewegungen ans Licht kam. Vereinfacht gesagt: In Appenzell Innerrhoden werden Daten anders geliefert, als der Bund sie bräuchte. Deshalb nimmt man beim Bundesamt für Statistik (BFS) eine Bereinigung vor.

Korrekturen verändern das Ergebnis

Eine solche geschieht aber nicht nur dort, sondern – in deutlich geringerem Ausmass – auch in allen anderen Gemeinden. Dazu kommt es, wenn die Angaben zweier Gemeinden nicht zueinander passen. Eine mögliche Ursache: In Gemeinde A ist ein Wegzug schon festgehalten, in Gemeinde B der entsprechende Zuzug aber nicht.

Diese Bereinigung findet beim BFS nicht auf den Zahlen der einzelnen Kategorien, sondern auf der Gesamtzahl statt. Das heisst: Der Wanderungs- und der Geburtensaldo können kombiniert negativ sein und trotzdem kann eine Gemeinde wachsen, eben wegen dieser Bereinigung.

Lichtensteig wächst doch

Genau das ist beispielsweise bei Lichtensteig der Fall. Nimmt man alle Bereinigungen der letzten zehn Jahre zum Gesamtbild hinzu, zeigt sich ein Wachstum von 32 statt eines Bevölkerungsrückgangs um 23 Personen. Insgesamt bleiben so noch zwölf Gemeinden, die in den letzten zehn Jahren einen Rückgang ihrer Einwohnerzahlen verkraften mussten. Dazu kommt eine Gemeinde, Pfäfers, in der die Bevölkerung genau gleich gross ist wie vor zehn Jahren.

