Betrug von Covid-Krediten: St.Galler Unternehmer in Kiew in Haft

Betrugsvorwurf Ein Kartenhaus stürzt ein: Warum ein St.Galler Immobilienhändler in Kiew im Gefängnis sitzt Gegen den Rheintaler Unternehmer Daniel Bächtold läuft ein Strafverfahren wegen Konkursdelikten und Betrugs. Er hat ein Schattenimperium aus diversen Firmen aufgebaut, das er über Strohleute kontrolliert. Eine Annäherung.

Noemi Heule und Adrian Lemmenmeier-Batinić 05.06.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Patric Sandri

Durch die Fassade des grauen Backsteinhauses ziehen sich Risse. «Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zum Gebäude von der Südseite strikt verboten», steht auf einem Zettel neben lottrigen Briefkästen. Der Wohnblock an der Rue du Bois-Noir in La Chaux-de-Fonds – über 100 Meter lang, fünf Stockwerke hoch, bald 70 Jahre alt – ist so marode, dass ihm der Einsturz droht. Die Stadt lässt ihn evakuieren; die Mieterinnen und Mieter von 40 Wohnungen hatten rund sechs Wochen Zeit, eine neue Unterkunft zu finden.

Viele sind schon ausgezogen, einige schleppen gerade ihre Möbel durchs enge Treppenhaus. Eine Frau, die von der Sozialhilfe lebt, sagt, es sei schwierig gewesen, eine andere Wohnung in diesem Preissegment zu finden. Doch werde sie ihr Appartement im Souterrain nicht vermissen. «Es ist feucht und von der Decke fällt der Verputz.» Im ersten Stock öffnet nach mehrfachem Klingeln eine alte Frau. «Ich habe gerade tausend Dinge im Kopf», sagt sie. Im Hintergrund stapeln sich Umzugskartons. «Ich bin 98 Jahre alt. Und morgen muss ich die Wohnung verlassen, in der ich seit 34 Jahren lebe.»

Risse in der Fassade: Der Wohnblock an der Rue du Bois-Noir 1-13 in La Chaux-de-Fonds muss evakuiert werden. Bild: Adrian Lemmenmeier

Der Garten ist grosszügig abgesperrt. Bild: Adrian Lemmenmeier

Eine «wunderschöne Liegenschaft» mit «neuem Flair»

Zuletzt eingetragene Besitzerin des Abbruchhauses ist die Firma Bellevue Immobilien Zwei AG, mit Sitz in Schlieren. Eine Gesellschaft, die dieser Zeitung aus früheren Recherchen bekannt ist. Wie mehrere Insider bestätigen, gehört sie zu einem schwer durchschaubaren Firmennetzwerk, das von einem St.Galler Unternehmer gelenkt wird: dem Rheintaler Immobilier Daniel Bächtold. Dieser weist das baufällige Wohnschiff aus den 1950er-Jahren auf seiner persönlichen Website als Referenzprojekt aus. Allerdings mit einer Beschreibung, die mit der Realität wenig gemein hat. In einer herausgeputzten Verkaufsdokumentation heisst es:

«Durch eine umfangreiche Aussen- und Innensanierung hat das Gebäude an der Rue du Bois-Noir 1-13 ein neues Flair erhalten.»

Eine Lüge. Auf Fotos strahlt eine Küche in modernem Weiss, am Boden glänzt dunkler Parkett, während edle Schieferplatten die Duschkabine einfassen. Der zukünftige Eigentümer könne sich einer «wunderschönen Liegenschaft» sicher sein, steht darunter. «In sich zusammengefasst kann man fast von einer neuen Immobilie sprechen.» Auf einem Foto zeigt ein Herr während eines gestellten Verkaufsgesprächs mit dem Kugelschreiber auf eine Tabelle. Die weissen Hemdsärmel hochgekrempelt, die Brille auf die Nasenspitze geschoben.

Ein Bild aus vergangenen Tagen. Denn Daniel Bächtold sitzt derzeit nicht in einem hell beleuchteten Büro, sondern in der Ukraine in Auslieferungshaft. Wie die St.Galler Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt, wurde er Anfang April in Kiew verhaftet. Derzeit läuft ein Auslieferungsverfahren. Die St.Galler Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs von Covid-19-Krediten sowie Konkurs-, Vermögens- und Urkundendelikte, die «mutmasslich bis ins Jahr 2010 zurückreichen». Die Untersuchung gestalte sich «aufgrund zahlreicher Mitwisser und Strohleute äusserst umfangreich und komplex», schreibt die Staatsanwaltschaft. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Über 100 Millionen Schulden

Dass ein Verfahren gegen den Immobilier aus dem Rheintal, der gerne im juristischen Graubereich geschäftet, aufwendig sein kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Mit einem Verwaltungsratsmandat für die Firma Palu Bau AG geriet Bächtold bereits ins Visier der St.Galler Justiz. Die Firma verhalf Käufern mit falschen Angaben zu überhöhten Hypothekarkrediten. Der Prozess nahm 2013 ein derartiges Ausmass an, dass er in die Hauptpost St.Gallen verlegt wurde. 220 Personen waren angeklagt, allein die Akten füllten 800 Bundesordner. Zu den Geschädigten gehörten neben zahlreichen Kleinanlegern auch Banken und Versicherungen. Als einer der Hauptangeklagten trug Bächtold eine bedingte Freiheitsstrafe wegen Betrugs und Urkundenfälschung davon.

Die Zahl der Geschädigten dürfte auch im aktuellen Fall gross sein. Ein Blick in den Betreibungsregisterauszug zeigt: 107'797'133 Franken häuften sich bis im vergangenen Mai an, als das kantonale Konkursamt den Privatkonkurs über Daniel Bächtold eröffnete. Seither läuft ein umfangreiches Konkursverfahren, das ebenfalls Teil der aktuellen Strafuntersuchung ist. Mit über 30 Millionen schlagen allein Betreibungen der Glarner Kantonalbank zu Buche. Aber auch der Staat ist auf der Gläubigerliste prominent vertreten, beim Kanton und der Wohngemeinde Rheineck sind Forderungen in Millionenhöhe überfällig.

Im Fokus der aktuellen Strafuntersuchung stehen allerdings Covid-19-Kredite, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. Die mutmassliche Deliktsumme in diesem Zusammenhang belaufe sich für vier Gesellschaften auf knapp 1,5 Millionen Franken. Dieser Zeitung liegen verschiedene Covid-19-Kreditanträge vor, unter anderem für die Firma Build Totalunternehmen AG, als deren CEO sich Daniel Bächtold auf seiner Website ausgibt.

Im vergangenen Juni wurde der Baufirma ein Darlehen von 480'000 Franken zugesprochen, heute ist sie in Liquidation. Oder für die Bellevue Immobilien Drei AG, die Schwestergesellschaft der langjährigen Besitzerin des Abbruchhauses in La Chaux-de-Fonds. Mit Verweis auf das laufende Verfahren macht die Staatsanwaltschaft allerdings keine Angaben dazu, ob sich die Ermittlungen gegen diese Firmen richten.



Der Konkurs als Geschäftsmodell

Fest steht, dass Daniel Bächtold mit den Firmen, die mutmasslich Covid-19-Kredite erschlichen haben, nach aussen wenig bis gar nichts zu tun hat. Im Handelsregister ist er nur als Verwaltungsrat einer Liegenschaftsverwaltungsfirma names Innover und als Inhaber seiner konkursiten Einzelfirma «Daniel Bächtold» eingetragen. Doch seinem Schattenimperium, das Branchenkenner «System Bächtold» nennen, gehört eine stattliche Anzahl Firmen an. Sie sind über gemeinsame Verwaltungsräte oder Standorte miteinander verflochten; die wichtigste Verbindung aber führt vermeintlich unsichtbar zu einem gemeinsamen Fixpunkt.

Dieser Zeitung liegt ein Organigramm vor, das diese Verbindung aufzeigt. Über einer verwinkelten Anordnung von über 20 Firmen steht jener Name, der im Handelsregister fehlt: Daniel Bächtold. Darunter Firmenbezeichnungen wie Area Real Holding AG, Swiss Property International AG (in Liquidation), Bellevue Immobilien Zwei AG oder Bellevue Immobilien Drei AG. Notariell beglaubigte Generalvollmachten, die ebenfalls vorliegen, befähigen Bächtold dazu, diese und weitere Unternehmen rechtsgültig zu vertreten. Mitwissern zufolge hält er – direkt oder indirekt – auch die Aktien vieler dieser Firmen. Gegen aussen aber tritt er in der Regel als Berater auf.

«Es ist ein wohl einzigartiges System, in dem der Konkurs zum Geschäftsmodell gehört», sagt ein Dossierkenner. Die Kontrolle erlange Bächtold, indem er die offiziellen Posten mit Strohleuten besetze: einigen wenigen Komplizen und vielen Nebendarstellern, die den Zweck des Konstrukts nicht durchschauten oder nicht durchschauen wollten. Im Idealfall seien das Aushängeschilder, die den Firmen wegen ihrer Bekanntheit einen guten Ruf verleihen sollen. Aber auch Angestellte könnten zu diesen Posten befördert werden.



Mit dem Konkurs verschwindet die Buchhaltung

Wozu diese Fassade? «Daniel Bächtold hat offiziell nichts mit diesen Firmen zu tun, damit er nicht haftbar gemacht werden kann», sagt der Mann, der sich seit Jahren juristisch mit dem Dossier auseinandersetzt. Einige der Firmen würden bewusst ausgehöhlt und in den Konkurs getrieben. Aktiven wie Immobilien würden an andere Gesellschaften überschrieben, im Gegenzug würden einer Firma, die untergehen soll, Schulden angehängt.

«Kommt dann der Konkurs, sitzt in der Regel nur noch ein Strohmann im Verwaltungsrat, der kaum Vermögen hat.» Oft verschwinde auch die Buchhaltung. Das Nachsehen hätten die Gläubiger. Derweil lasse sich Bächtold etwa für Beratung honorieren.

«Das System ist darauf ausgelegt, das Bächtold mit möglichst wenig Leistung möglichst viel verdient.»



Und Bächtold scheint gut verdient zu haben, leistet er sich doch einen luxuriösen Lebensstil. Seine Jacht Milisa ankere vor Ibiza, erzählt man sich in seinem Wohnort Rheineck, wo er gemäss Konkursamt eine Villa inklusive angrenzendem Wohnhaus besitzt. 1'410'750 Franken summieren sich auf seinem Betreibungsregisterauszug zu Gunsten der Firma Drettmann GmbH ‒ einer norddeutscher Händlerin für Jachten.

Seine gecharterten Flugzeuge starten einem ehemaligen Mitarbeiter zufolge direkt ab Altenrhein. Bei einem Geschäftsessen bestelle der 63-Jährige auch mal eine Flasche Masseto für 850 Franken, sagen Geschäftspartner, die ihn als kleinen Mann mit grosser Überzeugungskraft, Schalk und Charisma beschreiben. Der Rheintaler, der seine Karriere in einer Autogarage in St.Gallen startete, gibt sich heute mit Zürcher Akzent einen mondänen Anstrich.



Hohe Geldbeträge verschwinden von Firmenkonten

Eine der Königsfirmen in Bächtolds System, welche nicht nur Immobilien hält, sondern auch Mitarbeiter beschäftigt, wechselte seit ihrer Gründung vor sechs Jahren die Verwaltungsräte fast im Jahrestakt. Das Präsidium führten über jeweils kurze Zeiträume unter anderen renommierte Anwälte, ein Sportfunktionär gab ein Intermezzo.

Ein ehemaliger Mitarbeiter erzählt der Zeitung, dass Bächtold tatsächlich die Geschicke der Firma im Hintergrund leite. Wiederholt seien zudem hohe Geldbeträge in nicht nachvollziehbarer Weise von Firmenkonten abgeflossen.

Eine weitere praktizierte Masche schildert der Informant so: Eine beteiligte Immobilienfirma kauft eine Liegenschaft und beantragt eine Hypothek bei einer Bank. Diese ist höher als der Verkaufswert, weil noch ein Bauprojekt vorgeschoben wird, das die Immobilie aufwerten soll. Gerüste und Visiere werden aufgestellt, sagt er, die Renovationsarbeiten, die systemeigene Baufirmen übernehmen, würden aber gar nicht oder nur zum Schein ausgeführt. «Dann wird ein noch grösseres, noch pompöseres Projekt skizziert.» Auf dem Papier steigt dadurch der Wert der Immobilie, wodurch eine deutlich höhere Hypothek ausgestellt und Liquidität geschaffen wird ‒ während die Immobilie im Extremfall verfällt.

Trotz Aufforderung keine Renovation

Die letzten, «minimalen Sanierungen» am baufälligen Wohnblock an der Rue du Bois-Noir seien 2012 durchgeführt worden, sagt Théo Huguenin-Élie, Stadtpräsident und Vorsteher der Baudirektion von La Chaux-de-Fonds. «Incroyable», sagt er und blättert in der öffentlich zugänglichen Verkaufsdokumentation Daniel Bächtolds zum baufälligen Block an der Rue du Bois-Noir. Die abgebildeten Küchen, Böden und Bäder gebe es in diesem Gebäude ebenso wenig wie eine auf dem angefügten Plan verzeichnete zweistöckige Tiefgarage mit 43 Parkplätzen.

In den letzten 20 Jahren habe das Haus an der Rue du Bois-Noir 1-13 oft den Besitzer gewechselt. «Der Preis der Immobilie ist bei jedem Verkauf gestiegen, obwohl der reelle Wert offensichtlich abgenommen hat.» Der Block wurde 1952 auf den Überresten einer Mülldeponie erbaut; statische Probleme gab es wegen des lockeren Grundes schon früher. 2011 sackten zwei der sieben Wohneinheiten ab. Zwei Hausnummern sind seither unbewohnbar. 2012 übernahm die Bellevue Immobilien Zwei AG die Liegenschaft. «Die Stadt hat die Besitzerin wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Renovationen notwendig sind», sagt Huguenin-Élie. Geschehen sei nichts.



Als das Bauamt 2019 neue Risse in den Mauern feststellte, verlangte es eine weitere statische Untersuchung. Doch die Liegenschaft befand sich bereits nicht mehr in den Händen der Bellevue Immobilien Zwei AG, sondern des Betreibungsamtes. «Kontakt zur Bellevue Immobilen Zwei AG haben wir nie herstellen können.» Die Firma wird derzeit betrieben. Und das Abbruchhaus am 25. Juni versteigert. Er hoffe, dass ein Investor mit einem ernstgemeinten Projekt die Liegenschaft übernehme, sagt Huguenin-Élie. Und kein Spekulant, der nur auf den Anstieg des Bodenpreises hofft – und das Haus weiter zerfallen lässt.



Ein Beben im System

«Mein Grossvater sagte immer zu mir: ‹Das Bauwesen steht auf festem Boden›.» Mit diesen Worten begründet Daniel Bächtold auf seiner Website die Liebe zur Immobilienbranche. Worte, die nicht nur für die Bewohner an der Rue du Bois-Noir zynisch klingen. Seine Verhaftung liess das «System Bächtold» erzittern.



Noch sitzt Daniel Bächtold in Kiew in Haft. Ein Entscheid der ukrainischen Behörden, ob sie dem Auslieferungsersuchen aus St.Gallen stattgeben, steht noch aus, teilt das Bundesamt für Justiz mit und fügt an:

«Generell können Entscheide dieser Art mehrere Monate in Anspruch nehmen.»

Sollte Daniel Bächtold, für den die Unschuldsvermutung gilt, ausgeliefert werden, wartet wohl die nächste Zelle. «Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen, auch wegen Fluchtgefahr», teilt die St.Galler Strafverfolgungsbehörde mit. Er selbst hat auf wiederholte Anfragen dieser Zeitung nicht reagiert. Auch der Verwaltungsrat der genannten Firmen nahm die Gelegenheit zu Stellungnahme nicht wahr.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen auf Personen im engsten Umfeld ausgeweitet, sagt sie auf Anfrage. Vertraute verraten: Unter Statisten und Protagonisten des Systems, das plötzlich ohne lenkende Hand dasteht, breitet sich Nervosität aus. Langjährige Strohleute wenden sich gegen ihren einstigen Geldgeber oder decken sich mit gegenseitigen Beschuldigungen zu. Ohne seinen Architekten droht dem Kartenhaus der Einsturz.