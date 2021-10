Betrugsmasche «Falsche Polizisten» treiben in der Ostschweiz ihr Unwesen – im Hintergrund ziehen internationale Verbrecherbanden die Fäden Seit Mitte Jahr wurden im Kanton St.Gallen und im Thurgau über 600 Betrugsversuche gemeldet. Die Betrüger, die sich am Telefon als Polizistinnen und Polizisten ausgeben, ergaunerten allein im Kanton St.Gallen über 200'000 Franken. Die Drahtzieher sind internationale kriminelle Organisationen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 11.10.2021, 11.30 Uhr

Bei der Täterschaft hinter der «Falsche Polizisten»-Masche handelt es sich um mehrere gut strukturierte, international agierende, kriminelle Organisationen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Erneut zieht eine Welle von Betrugsversuchen mit der Masche «Falscher Polizist» über die Ostschweiz her. Seit Mitte Jahr wurden der Kantonspolizei St.Gallen über 420 Versuche gemeldet. Fünf Mal waren die Täter erfolgreich und ergatterten Schmuck und Bargeld im Wert von über 200'000 Franken. Im Thurgau gab es in der gleichen Zeit gemäss Angaben der Kantonspolizei 200 Versuche – doppelt so viele wie im ersten Halbjahr 2021. Im ganzen Jahr ergaunerte die Täterschaft dort bei zwei geglückten Fällen mehrere zehntausend Franken.

Die Masche wird seit über zwei Jahren immer wieder angewendet. Doch momentan sei es besonders schlimm, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Wir erhalten 20 bis 30 Meldungen von Betrugsversuchen am Tag. Es ist richtig zermürbend.»

Hanspeter Krüsi, Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Bei so vielen Meldungen müsse man zudem von einer hohen Dunkelziffer von erfolgreichen Betrugsversuchen ausgehen, bei denen sich die Opfer schämten, zur Polizei zu gehen. Denn würde die Masche keine Früchte tragen, würden es die Täter nicht immer weiter probieren, sagt Krüsi.

Zuerst in Angst versetzen, dann Hilfe anbieten

Die falschen Polizisten hätten viele verschiedene Vorgehensweisen, doch der Ansatz sei immer derselbe, sagt Krüsi. «Zuerst versetzen sie ihre Opfer in Angst und Schrecken. Dann bieten sie Hilfe an.»

Eine Variante läuft laut Krüsi in etwa so ab: Das Opfer – in der Regel eine eher ältere Person – erhält einen Telefonanruf von einem vermeintlichen Polizisten. Oft, aber nicht immer, spricht dieser Hochdeutsch. Er oder sie erzählt, dass in der Nähe Einbrecher verhaftet worden seien und dass bei diesen eine Namensliste mit potenziellen Einbruchszielen gefunden wurde. Die angerufene Person sei auch auf dieser Liste. Zur Sicherheit soll das Opfer Bargeld, Edelmetall oder Schmuck der Polizei übergeben, bis alle Täter gefasst sind und der Fall abgeschlossen ist. Ein weiterer falscher Polizist geht nun «in Zivil» beim Opfer vorbei, um die Wertsachen in Gewahrsam zu nehmen.

Oft, sagt Krüsi, werde auch erzählt, das Konto des Opfers sei wegen eines Hackerangriffs nicht mehr sicher. Oder dass Betrüger innerhalb der Bank vermutet würden. Das Opfer solle dann die Zugangsdaten preisgeben, damit die Kriminellen überführt werden können.

International tätige Verbrecherorganisationen

Krüsi sagt:

«Es handelt sich bei der Täterschaft um mehrere gut strukturierte, international agierende kriminelle Organisationen.»

Diese seien in weitere Verbrecherbanden unterteilt, die unterschiedliche Aufgaben übernähmen. «Die einen führen die Telefonate, andere gehen vorbei, um die Wertsachen abzuholen. Wieder andere schaffen die technischen Voraussetzungen, damit man die Telefonate nicht zurückverfolgen kann.» Das mache die Ermittlungen auch so schwierig.

Dennoch habe man im Sommer einige Festnahmen tätigen können. Aber es handle sich dabei «nur» um Täter, welche das Geld bei den Opfern abholten. Diese Leute würden dann einfach ausgewechselt und die Betrügereien gingen ungehindert weiter, sagt Krüsi. Wo sich die Drahtzieher befänden, wisse man noch nicht. Doch die Fährte führe in den Osten. Die Türkei und Tschechien seien mögliche Ausgangsorte.

Krüsi gibt zu:

«Wir sind etwas ratlos.»

Denn obwohl die Polizei seit zwei Jahren versuche, die Bevölkerung über die Masche zu informieren, würden die Betrüger immer neue Opfer finden.

Die Kantonspolizei St.Gallen warnt vor betrügerischen Anrufen und rät folgendes: Seien Sie skeptisch, wenn sich eine hochdeutsch sprechende Frau oder Mann als Polizist ausgibt. Die Schweizer Polizisten sprechen alle Mundart.

Die Polizei verlangt von Ihnen niemals Geld, Schmuck oder andere Gegenstände zur Aufbewahrung.

Melden Sie einen verdächtigen Anruf über die Rufnummer 117.



Machen Sie einem fremden Anrufer gegenüber keine Angaben über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Bargeld und Wertsachen.

Warnen Sie Bekannte und Verwandte.