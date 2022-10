Zweiter Verhandlungstag: Betrugsfall am Kreisgericht Mels

BETRUGSFALL IN MELS «Er wollte sich nie persönlich bereichern»: Der zweite Verhandlungstag des grössten Betrugsfalls am Kreisgericht Mels seit Jahren Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland wird in diesen Tagen der grösste Gerichtsfall seit Jahren verhandelt. Der Mann soll Dutzenden Personen unter falschen Angaben Investitionen in Millionenhöhe aufgeschwatzt haben. Sein Verteidiger plädiert auf Freispruch von den Betrugsvorwürfen, sein Klient habe niemandem Schaden wollen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 18.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betrugsfall in Mels: Die Gesamtdeliktsumme beläuft sich gemäss der Anklage auf 3,87 Millionen Franken bei 30 Geschädigten. Bild: Keystone

Am zweiten Verhandlungstag des grössten Betrugsfalls seit Jahren am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland bleibt es spannend (diese Zeitung berichtete). Zunächst hält der Anwalt eines geschädigten betagten Ehepaars ein kurzes Plädoyer.

Im Herbst 2018 beschlossen seine Mandanten, ihre Wohnung in Klosters zu verkaufen, und wandten sich an das Maklerunternehmen des Beschuldigten. Der heute 59-jährige Schweizer fand innert kurzer Zeit über die Internetplattform Homegate einen Käufer, man einigte sich auf einen Verkaufspreis von 490’000 Franken. Die Firma des Beschuldigten sollte dabei als Treuhänder agieren.

Doch anstatt die erste Überweisung von 236’000 Franken an den Notar weiterzuleiten, wie vertraglich vereinbart, verprasste der Beschuldigte gemäss der Anklageschrift das gesamte Geld innerhalb von zwei Tagen «für seinen eigenen Nutzen». Als Erstes zahlte er sich einen stattlichen Lohn von 9500 Franken aus, dann verwendete er den Grossteil «im Stile eines ‹Ponzi-Tricks›», um frühere Schulden zurückzuzahlen und für Sponsoringbeiträge an diverse Events.

Der Restbetrag, der dem Beschuldigten in seiner Funktion als Treuhänder vom Käufer in bar übergeben wurde, versickerte ebenfalls innert weniger Tage. Das betagte Ehepaar klagt, um das verlorene Geld zurückzuerhalten.

«Er wollte Geld für seine Investoren erwirtschaften»

Der Angeklagte, der sich am ersten Verhandlungstag sehr gesprächig gab – um nicht zu sagen aggressiv –, kommt heute nicht zu Wort. Stattdessen hält als Nächster sein Verteidiger sein Plädoyer, um das Gericht von der weitgehenden Unschuld seines Klienten zu überzeugen.

So sei der Beschuldigte lediglich der Veruntreuung, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher schuldig zu sprechen. Von den Vorwürfen des Betrugs, der Misswirtschaft, der Verleumdung und des Lagerns von Falschgeld – um nur einige zu nennen – sei er hingegen vollumfänglich freizusprechen. Zur Begründung sagt der Verteidiger:

«Es ging meinem Klienten zu keinem Zeitpunkt darum, sich persönlich zu bereichern oder anderen Schaden zuzufügen.»

In seinem dreistündigen Vortrag geht der Verteidiger Vorwurf für Vorwurf detailliert durch und erklärt in jedem Fall, dass der Beschuldigte niemanden betrügen wollte, sondern entweder «zu optimistisch war» oder einfach keine Ahnung hatte, was er tat. Und generell sei es immer sein Ziel gewesen, Geld für seine Investoren zu erwirtschaften, was ihm hin und wieder auch gelungen sei. Dementsprechend beläuft sich die Deliktsumme gemäss der Verteidigung auf zirka 1,5 Millionen Franken, nicht wie von der Anklage behauptet auf 3,9 Millionen.

«Narzisstische und dissoziale Züge»

Zudem verweist der Verteidiger auf ein psychiatrisches Gutachten seines Klienten. Darin seien Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit vorzufinden. Denn der Beschuldigte befinde sich gemäss dem Gutachten «an der Grenze einer Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und diskret dissozialen Zügen». So fehle ihm «ein moralisch ethisches Sensorium, wenn es um die Beurteilung seiner Geschäftstätigkeiten geht». Es liege schlichtweg in seiner Natur, sich selbst und seine Gewinnchancen masslos zu überschätzen.

Aufgrund des Gutachtens sowie der eigentlich guten Absichten des Beschuldigten sei dieser zu maximal 39 Monaten Haft zu verurteilen, nicht zu zehn Jahren wie von der Staatsanwaltschaft gefordert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen