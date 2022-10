Kreisgericht Mels: Betrüger schwatzt Investoren 4 Millionen ab

Betrugsfall in Mels Ein Porsche, Luxushotels, aber kein Geld in der Tasche: Ein Mann aus Bad Ragaz soll seine Investoren um fast vier Millionen Franken betrogen haben Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland wird in diesen Tagen der grösste Gerichtsfall seit Jahren verhandelt. Der Mann soll Dutzenden Personen unter falschen Angaben Investitionen in Millionenhöhe abgeschwatzt haben. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 21.10.2022, 20.03 Uhr

Betrugsfall in Mels: Die Gesamtdeliktsumme beläuft sich auf 3,87 Millionen Franken, bei 30 Geschädigten. Bild: Getty

«Wer verdient nicht gerne Geld? Dumme Frage, nicht?» Diese und ähnliche Überschriften trugen die Rundmails, die der Beschuldigte an seine Investoren schickte. Darin machte er ihnen lukrative Angebote für Geldanlagen in seinen Firmen oder verschiedenen Immobilienobjekten. Die versprochenen Renditen schienen zu gut, um wahr zu sein. Und waren es auch.

Bis zu seiner Verhaftung im September 2019 soll der Beschuldigte innert etwa drei Jahren rund vier Dutzend Mal Betrug, Veruntreuung und Misswirtschaft begangen haben. Die Gesamtdeliktsumme beläuft sich auf 3,87 Millionen Franken, bei 30 Geschädigten. Es ist der grösste Betrugsfall am Kreisgericht Mels seit Jahren. Sieben Verhandlungstage sind dafür vorgesehen, der erste hat diesen Freitag stattgefunden.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zehn Jahren. Unter anderem wegen mehrfacher Veruntreuung, Urkundenfälschung und Zechprellerei sass der Beschuldigte bereits sechs Jahre in Haft. Als er im Juni 2016 seine aktuelle Deliktserie begann, dauerte die Probezeit seiner bedingten Entlassung noch ein Jahr an.

«Ihre Meinung ist ja schon gemacht!»

Der Beschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat bis zu diesem Freitag zu jeglichen Vorwürfen geschwiegen. Doch nun meldet er sich zu Wort – und wie.

«Darf ich ausreden?», schreit er in den Saal, als die Richterin eine Zwischenfrage stellt. «Wenn sie mir nicht zuhören wollen, muss ich auch nicht reden!» Wenn die Richterin auf Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Gerichtsakten aufmerksam macht, unterbricht er sie:

«Ihre Meinung ist ja schon gemacht, wozu soll ich hier noch etwas sagen?»

Oder:

«Das stimmt nicht! Sie sind einfach nicht aktenkundig!»

Gekleidet in schicken schwarzen Samtschuhen und einem dunklen Wolljackett fuchtelt der korpulente, weisshaarige Mann wild mit den Armen umher und haut gelegentlich auf den Tisch, während er seine Sicht der Dinge darlegt. Und diese klingt völlig anders als jene der Anklage. Aber schön der Reihe nach.

Die Version der Staatsanwaltschaft ist in einer 120-seitigen Anklageschrift wiedergegeben, jedes Vergehen minutiös beschrieben. Dort findet sich auch der Fall des Geschädigten, der hier Peter Brunner genannt wird. Brunners Fall ist exemplarisch für das Vorgehen des Beschuldigten. So oder so ähnlich verliefen mehrere der Vergehen, die diesem zur Last gelegt werden.

Das Beispiel Brunner

Brunner und der Beschuldigte lernten sich kurz nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis im Winter 2015 in Davos kennen. Sie waren Skilehrer an derselben Skischule und verstanden sich auf Anhieb. Mit teuren Autos und Einladungen in gute Restaurants pflegte der Beschuldigte das Image eines gut betuchten Mannes von Welt. «Gezielt beiläufig» erzählte der Beschuldigte seinem neuen Freund auch immer wieder von seinem erfolgreichen Immobilienbusiness.

Im Herbst 2016 bot der Beschuldigte Brunner an, für 20’000 Franken Aktien seiner Firma zu kaufen, er baue gerade aus. Brunner stieg ein. Allerdings unter Gewinnversprechen, die «aufgrund der aktienrechtlichen Bestimmungen faktisch gar nicht möglich» waren.

Im März 2017 zeichnete der Beschuldigte an der Generalversammlung in einer «aufwendigen Präsentation mit vielen schönen Bildern ein grossartiges Bild» der Geschäfte seiner Firma. Er berichtete über ein «eindrückliches Portfolio» mit gewinnträchtigen Aussichten und «fantastischen neuen Projekten». Als Verwaltungsratspräsident habe er niemand geringeren als Stefan Holenstein ins Boot geholt, Rechtsanwalt und Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft der Schweizer Armee.

Jedoch hatte Holenstein die Anfrage des Beschuldigten bereits lange zuvor abgelehnt. Und was die Finanzen anging, hatte die Firma bis zu diesem Zeitpunkt nur 20’000 Franken aus Courtagen eingenommen und war finanziell somit alles andere als gut aufgestellt.

Zwei Tage nach der Generalversammlung verschickte der Beschuldigte ein weiteres Rundmail, kurz darauf überwies Brunner weitere 20’000 Franken. Innert weniger Tage waren diese weg.

Der Löwenanteil ging für Leasinggebühren seines Porsche Macan, kostspielige Kunst sowie einen Aufenthalt in der Maxi-Suite des Luxushotels Firefly in Zermatt für rund 4000 Franken drauf.

Bis Ende 2017 lief punkto Verkäufe nicht mehr viel. Doch davon liess der Beschuldigte sich nicht beirren und investierte im grossen Stil. Er erweiterte das Filialnetz, stellte neue Mitarbeitende ein und generierte immer neue «exorbitant hohe» Betriebskosten, welche «die Gesellschaft nicht ansatzweise selber erwirtschaften konnte». Ende August 2017 tendierten die Geschäftskonten des Beschuldigten «allesamt gegen null oder wiesen einen Minussaldo auf».

Brunner investierte bis August 2017 insgesamt 100’000 Franken. Bei anderen Investoren war es das Dreifache. Um seine Investoren bei Laune zu halten, zahlte der Beschuldigte ihnen immer wieder kleine «Gewinne» aus, die er jeweils aus den Investitionen neuer Opfer nahm.

«Dumm gelaufene Geschäfte»

Der Beschuldigte zeichnet ein anderes Bild, jenes eines Geschäftsmanns, der dabei war, ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen auf die Beine zu stellen. Hätte man ihn 2019 nicht in Untersuchungshaft genommen, hätten alle Schuldner ihr Geld schon noch zurückbekommen.

«Ich habe ja nicht wissen können, dass die Abschlüsse so lange dauern.»

Während der dreistündigen Befragung hat der Beschuldigte auf alles eine Antwort: blöde Zufälle, dumm gelaufene Geschäfte, Betrügereien seiner Geschäftspartner oder schlichtweg falsche Anschuldigungen. Das ein oder andere sei vielleicht «nicht ganz sauber» gelaufen, hie und da habe er auch einen Fehler gemacht. Aber grundsätzlich habe er niemanden betrogen. Er sei stets transparent gewesen.

«Man kann mir höchstens vorwerfen, dass ich zu optimistisch war.»

Ob das Gericht dem Mann glauben schenkt, wird sich in zwei Wochen zeigen, wenn der letzte Verhandlungstag gelaufen ist. In der Zwischenzeit dürfte es spannend bleiben. Gemäss der Anklageschrift überwies der Beschuldigte Zehntausende Franken seiner Investoren an Betrüger im Ausland, denen er selbst auf den Leim gegangen war. Im Spiel sind ausserdem 500’000 Euro Falschgeld und die Vermietung von Wohnungen am WEF in Davos, die dem Beschuldigten gar nicht gehörten.

