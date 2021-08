Berufungsprozess «Ich habe Angst um meine Familie»: Im Fall des in St.Gallen getöteten serbischen Kickboxers fordert der Beschuldigte einen Freispruch in zweiter Instanz Wegen Spielschulden soll er seinen Freund umgebracht und die Leiche im Wald verbrannt haben. Das Kreisgericht St.Gallen hat den 38-Jährigen im November wegen Mordes verurteilt. Sein Verteidiger stellt ihn als Opfer des organisierten Verbrechens dar. Er fordert vor dem Kantonsgericht einen Freispruch.

Adrian Lemmenmeier-Batinić 27.08.2021, 17.00 Uhr

Eine Spaziergängerin hat im Juli 2017 eine verkohlte Leiche im Wald bei Pulvershaus gefunden. Bild: Manuel Nagel

Was genau sich in der Nacht auf den 7. Juli 2017 in der Wohnung des Beschuldigten im St.Galler Lachenquartier abspielte, bleibt Spekulation. Der Angeklagte äussert sich auch in der Berufungsverhandlung am St.Galler Kantonsgericht nicht zu den Vorkommnissen in der Tatnacht. «Ich habe grosse Angst um mich und meine Familie», begründet er sein Schweigen.



Das Kreisgericht St.Gallen hat den 38-jährigen Serben im November wegen Mordes zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt und für 15 Jahre des Landes verwiesen. Er soll seinen Landsmann, einen in Serbien bekannten Kickboxer, in seine Wohnung gelockt und getötet haben. Die Leiche soll er danach in einem Waldstück bei Amriswil verbrannt haben. Der Beschuldigte hat gegen diesen Entscheid Berufung eingelegt. Er fordert einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hält an ihrer Forderung von 18 Jahren Freiheitsstrafe fest.

Mörder oder Köder?

In einem Punkt sind sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft einig: Das Spurenbild ist klar. Klar, zu Lasten des Beschuldigten. Am Leichenfundort, einem Waldstück nahe des thurgauischen Weilers Pulvershaus, hatte die Polizei bei der verkohlten Leiche einen stark angebrannten Kehrrichtsack sichergestellt. Darin fand sich neben dem Handy des Toten auch ein Stück Teppich aus der Wohnung des Angeklagten. Ebenso zerschnipselte Ausweise, nachweislich mit einer Schere aus der Wohnung des Beschuldigten zerschnitten. Jener Wohnung, in der Blutspuren des Opfers sichergestellt wurden – in den Ritzen des Laminatbodens oder an den Borsten einer Bürste, an deren Griff die DNA des Beschuldigten gefunden wurde.

Die einzig nachvollziehbare Erklärung für die Summe dieser und weiterer Indizien sei, dass der Angeklagte für den Tod des Opfers verantwortlich sei, folgerte das Kreisgericht im erstinstanzlichen Entscheid. Die Verteidigung präsentiert eine Gegentheorie: Dasselbe Spurenbild resultiere auch, falls der Beschuldigte als Lockvogel eingesetzt worden sei. Als Lockvogel des organisierten Verbrechens, das den von seinem Umfeld als naiv bezeichneten Beschuldigten nutzte, um von der wahren Täterschaft abzulenken. Mit dieser Theorie vereinbar wäre auch der Umstand, wonach der Beschuldigte das Opfer, mit dem er befreundet war, in der Tatnacht per Telefon zu sich bestellte.



Gemäss Anklageschrift soll sich daraufhin Folgendes zugetragen haben: Das Opfer betrat die Wohnung, wo er vom Beschuldigten mit mindestens zwei massiven Schlägen auf den Kopf niedergeschlagen wurde und dabei Schädelbrüche erlitt. Den blutigen Kopf habe der Angeklagte mit einem Tuch und Plastikfolie umwickelt. Die Leiche soll er später in besagtes Waldstück gebracht, mit Brandbeschleuniger übergossen und in Brand gesteckt haben.



Polizisten durchkämmen den Wald in der Nähe des Leichenfundorts.

Bild: PD

Illegale Spielautomaten in Ostschweizer Bars

Das Opfer selbst war indes kein unbeschriebenes Blatt. Nicht nur im Ring, sondern auch als Türsteher hatte der Mann wiederholt zugeschlagen, weshalb er auch in Strafverfahren verwickelt war. Gemäss Anklageschrift unterhielt er mit zwei Komplizen illegale Geldspielautomaten in verschiedenen Bars in der Ostschweiz, mit denen er monatlich mehrere tausend Franken verdiente. In solchen Bars verkehrte auch der Beschuldigte, der seinem Umfeld zu Folge spielsüchtig war und oft knapp bei Kasse.

Auch dem Opfer hatte er der Anklage zu Folge Geld geschuldet, das er allerdings verspielte. Weil er gewusst habe, dass der Kickboxer mit säumigen Schuldnern nicht zimperlich umgehe, habe er beschlossen, seinen Bekannten aus dem Weg zu räumen.



Kritik am Ablauf des Verfahrens

Der Verteidiger macht ausserdem die Verletzung von Verfahrensrechten geltend, die das Kreisgericht erstinstanzlich abgewiesen hatte. So seien Befragungen ohne Teilnahme der Verteidigung erfolgt und Hausdurchsuchungen ohne deren Anwesenheit. Die Polizei habe zudem einseitig ermittelt und sei Hinweisen, die in Richtung des organisierten Verbrechens deuteten, nicht nachgegangen. Der Staatsanwalt widerspricht dieser Darstellung. Die Polizei habe breit ermittelt und lange geglaubt, der Beschuldigte habe nicht allein gehandelt. Wenn aber tatsächlich Profis den Kickboxer umgebracht haben sollten, sei fraglich, weshalb sie die Spuren überhaupt auf den Beschuldigten lenkte. «Keine Spuren zu hinterlassen wäre wohl einfacher.»



Der Beschuldigte nutzt das letzte Wort, um zu betonen, dass er nicht getötet habe. Auch sei er nicht an diesem Mord beteiligt gewesen. Das Urteil folgt Anfang nächster Woche.