Reaktionen «Man kann eine Schule nicht einfach auseinanderpflücken»: Politiker begrüssen den zweiten Vorschlag der St.Galler Regierung zur Umstrukturierung der Berufsfachschulen Kommt die Grundbildung der Gesundheitsberufe nach Rorschach oder bleibt sie in St.Gallen? Politiker aus der Region St.Gallen und Rorschach sind froh, legt die St.Galler Regierung eine weitere Option zur Umstrukturierung der Berufsfachschulen auf den Tisch. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 13.05.2022, 19.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lernen angehende Floristinnen und Floristen ihr Handwerk weiterhin in Rorschach oder wird ihre Schule, das BZR, ins GBS in St.Gallen integriert? Bild: Mario Heller

Rund 100 Normalschulzimmer stehen im ganzen Kanton St.Gallen an Berufsfachschulen leer. Um das Überangebot zu reduzieren und damit Mietkosten zu sparen, hat die Regierung im Herbst 2020 erste Grundsatzentscheide getroffen, inwiefern die Schulstrukturen und -standorte angepasst werden sollten. Klar wurde damals auch, dass neben der Optimierung des Angebots der Fokus auf die Schaffung von sogenannten Kompetenzzentren gelegt werden sollte.

Der Vorschlag der St. Galler Regierung, die Grundbildung des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) aus St.Gallen nach Rorschach in die dortige Berufsfachschule zu verlegen und die heute in Rorschach ausgebildeten Berufe auf passende, umliegende Schulstandorte zu verlagern, stiess jedoch auf breite Kritik. Die Fraktionen von Mitte-EVP, SP und Grünen forderten einen Postulatsbericht mit einem Gesamtkonzept, der vom Kantonsrat zu diskutieren sei. So krebste die Regierung zurück und schob den Vollzug des geplanten Umzugs der Gesundheitsberufe von St.Gallen nach Rorschach noch einmal auf.

Am Donnerstag hat die Regierung nun einen 90-seitigen Bericht vorgelegt, der mehrere Optionen aufzeigt, von denen sich vor allem zwei als geeignet herausgestellt hätten.

Option 1: Die Stadt Rorschach wird zum Schulstandort für die Gesundheitsberufe

Das BZR – Berufsschulzentrum Rorschach-Rheintal – soll neu die Gesundheitsberufe beherbergen oder zum Kompetenzzentrum für gewerbliche Berufe werden. Bild: Ralph Ribi

Die erste Option ist die altbekannte: Die Grundbildung der Gesundheitsberufe sowie die Schulleitung des BZGS zieht von der St.Galler Lindenstrasse in das Hauptgebäude des heutigen Berufs- und Weiterbildungszentrums Rorschach-Rheintal (BZR) in der Feldmühle Rorschach. Der kleinere Schulstandort Alcan in Rorschach wird aufgegeben, das BZR organisatorisch aufgelöst. Die bisher in Rorschach ausgebildeten Berufe werden anderen bestehenden Berufsbildungszentren neu zugewiesen. Der Schulstandort Altstätten bleibt erhalten, wird aber dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans (BZBS) zugewiesen. Der Schulstandort Grütli St.Gallen bleibt für die Weiterbildung Gesundheit bestehen.

Diese Option, die dem Vorentscheid der Regierung entspreche, sei zusammen mit den Rektoren und Verbandsvertretungen vertieft überprüft und nun als realisierbar bekräftigt worden, sagt Bildungschef Stefan Kölliker. Dass die ursprüngliche Variante «verhebet», überrasche ihn nicht, sagt Kölliker. «Wir hatten sie damals schon seriös geprüft und waren überzeugt, dass es eine gute Option ist.»

Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes. Bild: Donato Caspari

Option 2: Gesundheitscluster St.Gallen, Gewerbeberufe in Rorschach und Integration des BZR ins GBS

Diese Option sei ab Dezember 2021 in Zusammenarbeit mit den Rektoren und den Berufsverbänden entstanden, heisst es im Bericht. Sie sieht vor, dass BZR ins Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS) integriert wird. Der Schulstandort Rorschach bleibt im Rahmen des GBS erhalten und behält seine bisherige gewerbliche Ausrichtung in verschiedenen Berufsfeldern, wobei der stadtinterne, kleinere Schulstandort Alcan aufgegeben wird. Das in der neuen Ausgangslage entstehende Überangebot des GBS St.Gallen wird anderen Berufsbildungszentren zugewiesen. Diese würden damit in ihren Kompetenzbereichen gestärkt, heisst es. «Damit würden das BZR als isolierte Schule aufgelöst, das GBS nach Rorschach ausgedehnt und gewerbliche Berufe in Rorschach zu Kompetenzzentren gebündelt», sagt Kölliker. Neben der Qualitätssicherung würden auch Kosten eingespart, indem Mieträumlichkeiten des heutigen GBS in der Stadt St.Gallen gekündigt würden.

Welche Variante präferiert die Regierung? «Beide Optionen sind machbar und gut. Auch von den Kosteneinsparungen sind sie gleichwertig. Wir warten jetzt die Diskussion im Parlament ab», sagt Kölliker. Diese ist für die Septembersession vorgesehen.

Stadtpräsidentin präferiert zweite Version

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

Der Entscheid der Regierung war nicht nur vom Kantons-, sondern auch vom St.Galler Stadtrat heftig kritisiert worden. Der Kanton berücksichtige die strategische Rolle der Hauptstadt bei seinen Entscheiden zu wenig, hatte Stadtpräsidentin Maria Pappa gegenüber dieser Zeitung gesagt. Entsprechend zufrieden ist Pappa mit der überarbeiteten Version. «Es war gut, dass man sich Zeit genommen hat, das Ganze zu vertiefen, und die Rektoren und die Branchenverbände einbezogen wurden», sagt sie. Als Stadtpräsidentin von St.Gallen präferiere sie «ganz klar» die zweite Option. Sie sei gut durchdacht und gehe besser auf die bereits bestehenden Bildungsstätten in Rorschach und St.Gallen ein. «Die Integration des BZR in die GBS kann eine Stärkung sein. Die zwei Cluster ‹Gesundheit› und ‹Gewerbe› unterstützen die jeweiligen Städte in ihrer Entwicklung», sagt sie.

Vergleich mit den Spitalschliessungen

Kritischer bleibt hingegen Guido Etterlin, SP-Kantonsrat und Schulpräsident in Rorschach, der das Vorgehen der St.Galler Kantonsregierung 2020 als problematischen Alleingang bezeichnet hatte. «In erster Linie bin ich erleichtert, dass die Regierung einsieht, einen Schnellschuss getätigt zu haben, und nun mit der zweiten Variante eine tragfähige Lösung präsentiert, in welcher der Standort Rorschach gesichert ist», sagt er. Etterlin bezweifelt aber, ob es tatsächlich sinnvoll ist, das BZR in das «sehr grosse Gebilde GBS» zu integrieren.

«Man weiss, dass Schulen sehr fragile Gebilde sind, die nicht einfach umdisponiert werden können.»

Guido Etterlin, SP-Kantonsrat und Schulpräsident in Rorschach. Benjamin Manser

Auch seien die grössten Schulen nicht die dynamischsten.

Etterlin macht den Link zur Spitalschliessungsstrategie, die er für gescheitert hält. «Die Transformationskosten sind massiv unterschätzt worden. Man kann eine Schule nicht einfach auseinanderpflücken.» Es gehe um Schüler mit einem Schulweg und Hunderte Berufsschullehrer, die dann im Kanton verschoben würden und die sich unter Umständen beruflich neu orientieren würden. Etterlin warnt vor den Folgen: «Den Fachkräftemangel haben wir nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im Lehrerberuf.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen