Berufsbildung St.Galler Lehrabschlussprüfungen sollen dieses Jahr «so normal wie möglich» stattfinden – mit einer Ausnahme Berufsabschluss in Coronazeiten: Nach dem Ausfall der meisten Lehrabschlussprüfungen 2020 sind die St.Galler Behörden und Verbände zuversichtlich, dass die schulischen und praktischen Prüfungen für die rund 8000 Berufslernenden diesen Frühling durchgeführt werden können. Eine Ausnahme betrifft die Betreuungspersonen. Marcel Elsener 08.03.2021, 12.00 Uhr

Grafikerlehrlinge während der Lehrabschlussprüfung an der Gewerblichen Berufsschule in St.Gallen im Juni 2017. Bild: Benjamin Manser

Im ersten Coronalockdown 2020 fielen die meisten Lehrabschlussprüfungen in der Schweiz aus. Stattdessen wurde der Lehrabschluss basierend auf dem Notendurchschnitt vorangegangener Semester prüfungslos gewährt. Dass der Bund, will heissen das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SFBI), und die Kantone von März bis Juni 2020 keine alternative Prüfungsdurchführung bewerkstelligen konnten, verursachte bei allem Verständnis für die pandemische Ausnahmesituation einigen Unmut.

Nun stellt sich die bange Frage, wie es in diesem Frühling aussieht. Immerhin wurde eine Taskforce «Perspektive Berufslehre 2020» eingesetzt und gab es im November ein nationales Spitzentreffen der beteiligten Bundes- und Kantonsbehörden sowie der Berufsverbände. So viel hinter den Kulissen seither gegangen sein mag, so wenig ist in der Öffentlichkeit bisher bekannt. Prompt kursieren Bedenken, wonach 2021 eine ähnlich prekäre Situation und ein (Teil-)Ausfall der Prüfungen drohe – in frischer Erinnerung das Gezerre vom Januar um den Fernunterricht in den Berufsschulen.

Kanton St.Gallen «kämpft» für alle Prüfungen

Bruno Müller, Leiter Amt für Berufsbildung Kanton St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Für solcherart Besorgnis besteht allerdings kein Grund, wie Bruno Müller, Leiter St.Galler Amt für Berufsbildung, auf Anfrage erklärt. Sofern es die epidemiologische Lage erlaube, sprich keine dritte Coronawelle erneute Betriebs- und Schulschliessungen verlange, gehe man im Kanton St.Gallen von einem normalen Prüfungsbetrieb aus. «Stand jetzt sollten wir die theoretischen und praktischen Lehrabschlussprüfungen für alle Lehrberufe durchführen können», sagt Müller. «Ausser bei den Betreuungsberufen, wo der Fachverband eine Ausnahme verlangt.» Gesamthaft stehen im Kanton 7810 Berufslernende vor dem Prüfungsabschluss, die Ausnahme würde die 223 FAB-Lernenden betreffen.

St.Gallen habe dafür «gekämpft», dass die praktischen Prüfungen stattfinden sollten. Als gelernter Stromer wisse er um die Bedeutung des Praxisteils, meint Müller. Der Ball liegt beim Bund, der die Empfehlung der Taskforce «Perspektive Berufslehre» und der Erziehungsdirektorenkonferenz in diesen Tagen in eine Verordnung fassen soll, die ab 1. April gültig wäre. Die Taskforce hat die Grundlagen für die Durchführung der Qualifikationsverfahren 2021 erarbeitet; die verbundpartnerschaftliche Lösung wird von den Entscheidungsgremien des Bundes und der Kantone gutgeheissen und von den Sozialpartnern mitgetragen. «Die Grundsätze, Verfahren und Regelungen stellen sicher, dass die Qualifikationsverfahren trotz Pandemie in allen Kantonen, wenn irgend möglich, regulär durchgeführt werden können», heisst es in der Mitteilung der Taskforce. «Allfällige Abweichungen vom geltenden Recht erfolgen einzig und allein, wenn die aufgrund der gesundheitlichen Lage getroffenen Bestimmungen trotz allen möglichen organisatorischen Massnahmen die ordentliche Durchführung von Prüfungen nicht zulassen.» Und: Der zeitweilige Fernunterricht stelle «keinen Anlass dar für einen Verzicht auf die Durchführung der schulischen Prüfungen», heisst es weiter. Damit seien die Weichen gestellt, dass Lernende 2021 einen vollwertigen, auf den Arbeitsmarkt abgestützten Berufsabschluss erlangen können. Dies gelte auch für das Berufsmaturitätszeugnis, das die Fachhochschulreife bezeugt.

Fachpersonen Betreuung wollen Klienten schützen

Beim St.Galler Gewerbeverband wird das Ziel bestätigt, «alle Prüfungen ordnungsgemäss durchzuführen», wie es heisst. Vor der gültigen Verordnung könne man aber noch nichts zu den Prozessen sagen. Wie es im Detail für von der Pandemie besonders betroffene Berufe in der Gastronomie oder in den Betreuungsberufen aussieht, bleibt damit noch offen. Die Prüfungen sollen «möglichst normal und auf Basis der bestehenden Bildungsverordnung» durchgeführt werden, sagt jedenfalls auch Marlis Hörler Böhi, Leiterin Fachbereiche bei der regionalen OdA GS, der Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales der Kantone St.Gallen, beider Appenzell und des Fürstentums Liechtenstein.

Mit der Ausnahme bei der Fachperson Betreuung folge man einer Empfehlung von Savoir Social, der Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales, erklärt Marlis Hörler. Diese will auf eine praktische Prüfung im Lehrbetrieb verzichten, weil die Klienten beispielsweise in Kinderhorten oder Behinderteninstitutionen geschützt werden sollen. Beim Ausfeilschen der Prüfungsbedingungen im Januar habe sich eine mögliche Durchimpfung noch nicht abgezeichnet.

Digitale Prüfungen künftig wohl möglich

Wären die schulischen Prüfungen schlimmstenfalls digital möglich? Die Frage stellt sich angesichts der im Lockdown gemachten Fernunterrichtserfahrungen und der ständig verbesserten digitalen Tools. Tatsächlich hätten die Berufsschulen dank grossem Einsatz der Lehrkräfte einen «Riesenschritt» in Sachen virtuelle Unterrichtslösungen gemacht, sagt Amtsleiter Bruno Müller. «Das wenigstens ist ein positiver Aspekt von Corona.» Doch bleibe die Validität von virtuellen Prüfungen fraglich, sagt Müller. Der Grund ist die technisch wohl machbare, aber rechtlich nach wie vor ungelöste Kontrolle der Lernenden, wenn sie ihre Prüfung allein vor dem Computer absolvieren.

Nun hat ICT-Berufsbildung Schweiz, die nationale Organisation der Arbeitswelt für das wachsende Berufsfeld der Informatik und Kommunikationstechnik, erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass digitale Berufsprüfungen möglicherweise eine realistische Alternative werden – zumal die Berufsbildung wegen erneuter Pandemiewellen in Zukunft wiederholt vor ähnliche Probleme wie 2020 gestellt werden könnte. «In einigen Berufsfeldern wären die technischen Grundlagen für die Durchführung von Online-Prüfungen bereits heute grundsätzlich vorhanden», schreibt ICT-Berufsbildung Schweiz und verweist auf die eigene Erfahrung in der Umsetzung von zentralen, vollelektronischen Prüfungen. Doch lassen die Prüfungsordnungen wie gesagt noch keine dezentralen Online-Prüfungen zu. Gemäss einer jüngst abgeschlossenen Studie zur Machbarkeit von Online-Prüfungen in der höheren Berufsbildung besteht seitens der Trägerschaften eine grosse Nachfrage. Das im Rahmen der Studie erstellte externe juristische Gutachten komme zum Schluss, dass das Berufsbildungsgesetz die Möglichkeit von dezentralen Online-Prüfungen zulasse, heisst es in der Mitteilung. Der Bericht wird dem SFBI demnächst zur Stellungnahme vorgelegt.