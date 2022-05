Berufsbildung «Berufsfachschulen sollen konsequenter Kompetenzzentren für ähnliche Berufe bilden»: St.Galler Regierung schlägt zwei Optionen für die Berufsfachschulen vor Neben der ursprünglichen Umzugsvariante gibt es auch die Option eines Gesundheitsclusters in der Stadt und des Clusters Gewerbe in Rorschach. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 13.05.2022

Fallen die Standorte des Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in der Stadt weg? Noch sind die Würfel nicht gefallen. Arthur Gamsa

Der Widerstand war gross. Im Herbst 2020 hatte die St. Galler Regierung angekündigt, das Berufsbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) von St. Gallen nach Rorschach zu verlegen, um dort ein Kompetenzzentrum einzurichten. Im Gegenzug hätten die Berufe, die heute am Berufs- und Weiterbildungszentrum in Rorschach (BZR) gelehrt werden, auf andere Standorte verteilt werden sollen, womit Mietkosten gespart werden sollten. Nach breiter Kritik zur Vorgehensweise und einem Vorstoss im Parlament, der einen Postulatsbericht namens Strategische Investitionsplanung für Sekundarstufe II mit einem Gesamtkonzept forderte, ging die Regierung nochmals über die Bücher.

Im September letzten Jahres schickte sie einen Entwurf in die Vernehmlassung. Jetzt hat das Bildungsdepartement diesen unter Berücksichtigung der Stellungnahmen angepasst. Die Regierung habe den Bericht, der Entwicklungsstrategien aufzeigt, gutgeheissen, schreibt sie in einer Mitteilung. Anpassungen hätten sich insbesondere bei den Berufsfachschulen ergeben. So heisst es weiter:

«Diese müssen weiterentwickelt werden, da heute die Berufsausbildung im Kanton zum Teil örtlich verzettelt stattfindet und zudem zu viel Schulraum vorhanden ist.»

Zwei Optionen für Kompetenzzentren

So zeige der Bericht etwa auf, dass Berufsfachschulen konsequenter qualitätsstarke Kompetenzzentren für ähnliche Berufe bilden sollten. Die Optionen seien an Workshops im ersten Quartal dieses Jahres mit den Rektoren der Berufsfachschulen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Branchenverbände evaluiert worden. Zwei davon «wurden von einer grossen Mehrheit der Beteiligten als zweckmässig und umsetzbar beurteilt», heisst es weiter.

Die erste Option entspricht jener aus dem Vorentscheid der Regierung vom Oktober 2020: Umzug des BZGS von St. Gallen nach Rorschach in die Räume des BZR, Auflösung des BZR und Neuverteilung der betroffenen Berufe auf andere Standorte. Diese Option sei zusammen mit den Rektoren und Verbandsvertretungen vertieft überprüft und nun als realisierbar bekräftigt worden. Die zweite Option, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Rektoren erarbeitet und mit den Verbandsvertretungen konkretisiert worden sei, sieht eine Integration des BZR in das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen (GBS) vor. Dies unter Beibehaltung des Standortes Rorschach für einen Fächer gewerblicher Berufe. Derzeit werden am BZR etwa Carrosseriespengler, Floristen, Kauffrauen oder Polymechanikerinnen ausgebildet.

«Beide Optionen ermöglichen die Bildung von Kompetenzzentren, indem die Ausbildung für ähnliche Berufe gebündelt wird», heisst es in der Mitteilung der Regierung. Die zweite Option böte zudem die Möglichkeit, in der Stadt St. Gallen einen Cluster «Gesundheit» und in der Stadt Rorschach einen Cluster «Gewerbe» zu behalten.

Bau einer Mittelschule in Rapperswil-Jona möglich

Bei den Mittelschulen bestehe mittelfristig kein grösserer Handlungsbedarf für die Immobilienbedarfsplanung, heisst es in der Mitteilung weiter. Müsste längerfristig substanziell noch mehr Schulraum bereitgestellt werden, würde statt eines weiteren Ausbaus der bestehenden Schulen der Bau einer Mittelschule in der Stadt Rapperswil-Jona realistisch. Der Kantonsrat berät den Bericht voraussichtlich in der Septembersession 2022.

