Bernhardzell: Fünf Schwerverletzte nach Selbstunfall

Polizei Schwerer Autounfall bei Bernhardzell: Fünf Schwerverletzte – zwei davon lebensgefährlich In der Nacht auf Sonntag sind zwischen Wittenbach und Waldkirch sind fünf Männer Anfang 20 in einem Auto schwer verunfallt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen handelt es sich um einen Selbstunfall. Die Ursache wird derzeit abgeklärt. 05.06.2022, 07.53 Uhr

In der Nacht auf Pfingstsonntag ist an der St.Gallerstrasse um 2:30 Uhr ein Auto verunfallt. Zwei Männer wurden lebensgefährlich dabei verletzt, drei weitere Männer schwer, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der genaue Unfallhergang wird untersucht.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Auto mit fünf männlichen Insassen von Wittenbach in Richtung Waldkirch. Nach der Leebrücke verlor der Fahrer gemäss Polizeimeldung aus zurzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam es von der Strasse ab, prallte in zwei parkierte Ausstellungsautos und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Durch den Unfall wurden zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren lebensgefährlich und drei weitere Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren schwer verletzt. Die Verletzten mussten von den Rettungskräften aus dem Auto geborgen werden. Anschliessend wurden sie von der Rega und der Rettung ins Spital gebracht.

Bilder: BRK News

Unfall wird untersucht

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen lässt die genauen Umstände des Unfalls untersuchen. Verschiedenste Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen sind mit Spurenauswertungen und Ermittlungen beauftragt worden. Der entstandene Sachschaden wird gemäss Mitteilung auf mehrere 10’000 Franken geschätzt.

Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Bilder: Kantonspolizei St.Gallen

Nebst mehreren Patrouillen und Fachdiensten der Kantonspolizei St.Gallen standen zwei Helikopter der Rega mit je einem Notarzt, einem weiteren Notarzt und einem leitenden Notarzt, drei Rettungswagen, ein Sanitätseinsatzleiter, der Sicherheitsverbund Region Gossau mit über 20 Angehörigen der Feuerwehr sowie eine Staatsanwältin im Einsatz. Die Leestrasse war mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr organisierte eine Umleitung. (kapo/dar)