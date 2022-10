Beste Sommersaison der Geschichte? Bergbahnen verlängern Betrieb

Bergwanderung Die beste Sommersaison der Geschichte? Ostschweizer Bergbahnen verlängern den Betrieb bis November Aufgrund des sonnigen Herbstwetters der kommenden Tage haben sich Bergbahnen in der Ostschweiz dazu entschieden, die Sommersaison noch bis zum 1. November zu verlängern. Sie blicken allesamt auf ein sehr erfreuliches Vorjahresniveau zurück. Christopher Hamburger 28.10.2022, 18.00 Uhr

In den kommenden Tagen zeigt sich die Sonne nochmals. Deshalb verlängern die Bergbahnen in der Ostschweiz ihre Sommersaison bis zum 1. November. Bild: Pizolbahnen

Die Wetterprognosen sagen am Wochenende Sonnenschein in der Ostschweiz voraus. Die Ostschweizer Bergbahnen verlängern deshalb die diesjährige Sommersaison bis zum 1. November. «Das Wochenende verläuft für die ganze Ostschweiz ziemlich sonnig und in allen Höhenlagen ausserordentlich mild», schreibt Barbara Galliker, Leiterin Kommunikation von Meteo Schweiz auf Anfrage. An den Nachmittagen steigt die Temperatur auf bis zu 20 Grad und auf dem Säntis werden Höchstwerte von bis zu 12 Grad erwartet. Die prognostizierten Werte seien aber nicht aussergewöhnlich.

Sommersaison bis und mit Allerheiligen verlängert

«Die Flumserberg Sommersaison geht in die Verlängerung», schreiben die Bergbahnen Flumserberg bereits am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Der tägliche Sommerbetrieb endete in Flumserberg zwar am vergangenen Sonntag, doch vom Samstag bis und mit Dienstag sind die Sesselbahn Chrüz sowie die Rodelbahn Floomzer noch in Betrieb. Ausserdem bleiben auch das Restaurant Colors und das Restaurant Molseralp während derselben Zeit geöffnet. Alle weiteren Bahnanlagen sind geschlossen.

Auch die Pizolbahnen verlängern die Saison bis Dienstag – jedoch mit allen Sommeranlagen. «Somit sind die Bahnen von Bad Ragaz bis Laufböden sowie Wangs bis Pizolhütte an diesen vier Tagen für Bergwanderinnen und Bergwanderer zusätzlich in Betrieb», schreiben sie in einer Medienmitteilung. Ebenso ist die Gondelbahn Bad Ragaz regulär bis Dienstag täglich in Betrieb. Diese wird auch im November an mehreren Wochenenden fahren.

Bei der Toggenburg Bergbahnen AG sieht es ähnlich aus: «Damit unsere Gäste das tolle Herbstwetter noch länger im Chäserrugg geniessen können, haben wir den Betrieb bis und mit 1. November verlängert», sagt Livia Miliffi von der Toggenburg Bergbahnen AG auf Anfrage. Die Standseilbahn und die Luftseilbahn zwischen Unterwasser und dem Chäserrugg sind bis zum 1. November täglich in Betrieb. Auch das Bergrestaurant Iltios und das Gipfelrestaurant Chäserrugg bleiben bis Allerheiligen geöffnet. Ausserdem ist bei guten Witterungsverhältnissen auch nach dem 1. November ein Wochenendbetrieb möglich.

Die Schwägalp ist ebenfalls erreichbar: Die Säntis-Schwebebahn bleibt das ganze Jahr über in Betrieb. Ebenfalls das ganze Jahr sind die Restaurants Schwägalp und Säntisgipfel täglich geöffnet, das Gasthaus Passhöhe genauso, ausser an den Ruhetagen Montag und Dienstag.

Die beste Sommersaison der Geschichte?

Der Sommer scheint für die Ostschweizer Bergbahnen hervorragend gelaufen zu sein: «Die Verantwortlichen der Bergbahnen Flumserberg können auf eine erfreuliche Sommersaison zurückblicken», heisst es in der Medienmitteilung. Der erzielte Ticketertrag des Rekordsommers 2021 sei im Sommer 2022 bestätigt worden. Nach zwei Jahren Pause konnten in diesem Sommer auch alle Events wieder durchgeführt werden. «Das Highlight dabei war sicher das ausverkaufte Flumserberg Open Air Ende Juli.»

Auch Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen, zieht eine positive Bilanz für diesen Sommer:

«Die bisherige Sommersaison war sehr gut und wird voraussichtlich zur besten der Geschichte werden.»

Die Toggenburg Bergbahnen AG gibt sich ebenfalls zufrieden: «Die Toggenburg Bergbahnen AG blickt positiv auf den Sommer im Chäserrugg Gebiet zurück», so Miliffi. Das meist sonnige Wetter habe diesen Sommer die perfekten Umstände für Wanderungen im Gebiet geschaffen.

Die Sommersaison sei insgesamt sehr gut gewesen, sagt auch Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG, auf Anfrage. Ende August, nach dem fantastischen Sommerwetter, habe es noch nach einem neuen Rekord ausgesehen. «Der sehr nasse September hat uns dann aber wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt», sagt Gantenbein. Eine Verlängerung ist bei den Bergbahnen Wildhaus aber kein Thema. «Die Revisionszeit ist unterdessen angelaufen und zeitlich relativ eng getaktet.» Eine Wiederaufnahme des Betriebs würde sich technisch und personell nicht ausgehen.