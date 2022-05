Trümmer von Kleinflugzeug werden im Alpstein von Armee geborgen

Bergungsarbeiten Absturz von Kleinflugzeug im Alpstein – ein Grossteil der Trümmer konnte mittlerweile geborgen werden Vor über einem Monat ist ein Kleinflugzeug im Alpstein abgestürzt. Mittlerweile konnte ein grosser Teil der Trümmer im unwegsamen Gebiet eingesammelt werden. Armee-Helikopter fliegen die Teile ins Tal. 18.05.2022, 14.17 Uhr

Mit Bergsteigerutensilien, Werkzeugen und Säcken ausgerüstet, sammeln die Spezialisten die Wrackteile ein. Bilder: Kapo SG

Seit Montagmittag stehen unter der Leitung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) rund 25 Angehörige des Gebirgsdetachements der Luftwaffe und der Alpinen Rettung Ostschweiz (ARO) im Einsatz, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Die Alpinspezialisten wurden während dreier Tage von einem Armee-Helikopter und einem privaten Unternehmen an die Absturzstelle «Grüehorn» geflogen.

Ausgerüstet mit Bergsteigerutensilien, Werkzeugen und Säcken sammelten sie die Wrackteile ein. Der Zerstörungsgrad des Kleinflugzeugs ist sehr hoch. Die Teile sind auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern verteilt. Der Höhenunterschied zwischen den obersten und untersten geborgenen Teilen beträgt rund 800 Meter. Die Arbeiten erforderten von den Spezialisten grosse alpine Erfahrung.

Zudem herrsche in diesem Gebiet grosse Steinschlaggefahr, heisst es in der Mitteilung weiter. Es mussten verschiedene Geländerseile montiert und Abseilstellen errichtet werden. Ein grosser Teil des rund 2000 Kilogramm schweren Flugzeuges wurde bereits zusammengetragen. Die gefüllten Säcke werden in mehreren Rotationen auf eine tiefergelegene Alp geflogen, von wo sie in einen Container verladen und abtransportiert werden.

Die Trümmer stehen jetzt der SUST für die Ermittlung der Absturzursache zur Verfügung. Laut Medienmitteilung wird die Kantonspolizei St.Gallen zu einem späteren Zeitpunkt über die mögliche Absturzursache berichten.

Mehrere Flugzeugteile fielen infolge der Schneeschmelze bereits von selbst ins Tal und konnten am Fuss der Bergwand eingesammelt werden. Die Räumungsequipe wurde von zwei Kampfmittel-Beseitigungsspezialisten der Armee unterstützt. Die Absturzstelle liegt im Zielhang von Militärübungen. Dort befinden sich auch Blindgänger, welche von diesen zwei Spezialisten fachgerecht erkannt und entsorgt werden konnten. Die Aufräumarbeiten dauern immer noch an. (kapo/vat)