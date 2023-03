Wilerin warnt vor Karstlöchern im Toggenburg

Bergunglück Wenn der Berg Menschen verschluckt: Wilerin verliert Partner auf Schneeschuhtour im Toggenburg und warnt nun vor Karstlöchern Christina Peios’ Lebensgefährte stürzte im Frümseltal in ein Karstloch und starb. Jetzt fordert sie, die Gefahrenstellen zu kennzeichnen oder gar abzusperren. Bisher ein aussichtsloses Unterfangen – denn im unmarkierten Tourengebiet mitten im Gebirge gilt die Eigenverantwortung. Seraina Hess Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Christina Peios lebt in Wil, jede freie Minute verbringt sie aber in den Bergen, vorzugsweise im Toggenburg. Bild: Marius Eckert

Wenn die Schneedecke bricht, wartet nur der Tod. Vielleicht in 20 oder 30 Metern Tiefe, vielleicht in bis zu 150 Metern. Karstlöcher sind im Toggenburg, genauer im Gebiet der Churfirsten, verbreitet und wurden in den letzten zwei Jahrzehnten vier Schneesportlern zum Verhängnis – zuletzt im Januar dieses Jahres, als ein 38-jähriger Schneeschuhwanderer unterhalb des Seluns verunglückte.

Christina Peios liest die Meldung in der Zeitung einmal, zweimal, dreimal. Spätestens beim vierten Mal stellt sich ein Gefühl von Wut, Trauer und Versäumnis ein.

Dieses Karstloch entdeckte Christina Peios 2014. Anfang 2023 ist hier ein Schneeschuhläufer verunglückt. Bild: Christina Peios

Den kürzlich verstorbenen Schneeschuhläufer kennt die Wilerin nicht. Doch Peios kennt die Stelle, wo er in den Tod stürzte, nur zu gut. Es war ein kalter Samstagnachmittag im Januar 2014, als sie mit ihrem Partner auf derselben Strecke vom Selun zurück ins Tal wanderte, die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Ihr Lebensgefährte ging voran, als sie plötzlich bis zur Hüfte in den Schnee sank. «Es war, als befinde sich mein Fuss in luftleerem Raum. Da war einfach nichts», erinnert sich Peios und blättert in einem Album, das Fotos besagter Schneeschuhtour zeigt. Die heute 43-Jährige hatte sich schnell befreit, wollte aber wissen, weshalb sie eingesunken war. Also begannen die beiden zu graben, tiefer und tiefer, bis ein Loch zum Vorschein kam, das einen Abgrund von rund 25 Metern Tiefe preisgab.

Was ist ein Karstloch? Gemäss dem Schweizer Alpen-Club SAC sind Karstgebiete in der Schweiz weit verbreitet. Dazu gehören auch die Churfirsten im Toggenburg. Charakteristische Landschaftsformen sind Höhlen, Schächte, zerfurchte Schrattenfelder oder eben Karstlöcher, die auch Dolinen genannt werden. Auf Tourenkarten sind die grössten Dolinen zwar mit einem entsprechenden Symbol eingezeichnet und verraten, dass man sich in einem Karstgebiet befindet. Vermerkt sind aber nur solche ab zehn Metern Breite, schreibt der SAC. Für Skitourengeherinnen und Schneeschuhläufer sind kleinere Dolinen grundsätzlich gefährlicher, weil sie selbst mit wenig Schnee komplett überdeckt sein können und die Gefahr nicht offensichtlich ist. Hinweise auf gefährliche Karstlöcher liefern die Beschriebe im SAC-Tourenportal. (seh)

Das Paar, das zu jenem Zeitpunkt fast jedes Wochenende irgendeinen Gipfel im Toggenburg oder im Appenzellerland bestiegen hatte, recherchierte, fand aber weder auf der Website des Schweizer Alpen-Clubs SAC noch in andern Touren-Ratgebern entsprechende Koordinaten. Deshalb kehrten die beiden im Sommer zurück, suchten und wurden schliesslich unterhalb einer Karstmulde fündig. Das Loch mit einem Durchmesser von eineinhalb bis zwei Metern offenbarte sich ihnen nun ganz. Wäre die Schneedecke im Winter eingebrochen, hätte es beide das Leben gekostet. «Der Berg hätte uns einfach verschluckt», sagt Peios.

Suchtruppen waren sechs Stunden unterwegs

«Damals war es für uns nicht mehr als eine gute, wenn auch gruselige Geschichte, die wir unseren Bergsteigerfreunden erzählten», resümiert die Outdoor-Sportlerin. Ihre Recherchen stellte sie rasch ein, immerhin war nichts passiert und das Karstloch fortan auf dem Index des Paares.

Bis Christina Peios zum Telefonhörer greift und Behörden und Organisationen kontaktiert, braucht es eine viel einschneidendere Erfahrung, rund sieben Jahre später, im Januar 2021. Ihr Partner bricht an einem Montagmittag auf ins Toggenburg, diesmal einen Churfirst weiter, auf eine Route im Frümseltal. Peios, die als Oberstufenlehrerin arbeitet, sitzt währenddessen im Klassenzimmer und kommentiert die Fotos der Winterlandschaft, die sie zugeschickt bekommt. Bis der Mann nicht mehr antwortet, auch nicht auf mehrmaliges Nachfragen.

Als sie abends eine leere Wohnung vorfindet, alarmiert sie Polizei und Rega. Rund sechs Stunden sind die Suchtruppen im Frümseltal unterwegs, bis sie eine Einbruchstelle sichten und den leblosen Körper von einem Vorsprung in 30 Metern Tiefe bergen.

Das Karstloch im Frümseltal ist zwanzig Meter lang. Im Winter verschwindet es unter einer dicken Schneedecke, die für gewöhnlich hält - doch nicht, als Christina Peios' Lebensgefährte im Januar 2021 darüber wanderte. Bild: Christina Peios

Abseits der Wanderwege zählt die Eigenverantwortung

Peios trauert. Doch während sie trauert, wird sie aktiv: «Ich kontaktierte den SAC, den Kanton, die Gemeinden, die Tourismusorganisation, die Bergbahnen. Irgendjemand muss vor diesen Gefahren im Gebirge warnen oder die bekannten Karstlöcher absperren.» Dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Gebiete als Anfängerhügel gelten und sich hier sogar Familien auf den Schnee wagen.

Bloss ist niemand verantwortlich dafür, wie die geübte Bergsteigerin feststellen muss. Fabian Lippuner, Fachmitarbeiter des SAC-Tourenportals, begründet:

«In freiem, unmarkiertem Tourengelände im Gebirge, wo niemand eine exakte Route festlegt, zählt die Eigenverantwortung.»

Der SAC gebe zwar sein Bestes, die Routenführung auf seinen Karten so anzupassen, dass sie nicht über bekannte Karstlöcher führen; «eine Markierung oder Absperrung im Gelände selbst wäre aber schwierig zu bewerkstelligen, weil es viele gefährliche Löcher gibt und Tafeln oder ein Zaun bei viel Schnee zugeschneit würden», gibt er zu bedenken.

Die Karstlöcher in den Churfirsten fallen in das Geotopinventar des Kantons. Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei wahrt zwar die Schutzziele dieser Geotope; angesprochen auf Absperrungen oder Warntafeln, verweist es aber auf die St.Galler Wanderwege. Geschäftsführer Viktor Stieger wiederum sagt: «Signalisationen für Wanderwege gelten grundsätzlich nur in der schneefreien Zeit. Und in den genannten Karstgebieten ist überhaupt kein Wanderweg eingezeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in die Verantwortung gezogen werden könnte.»

Im letzten Sommer wanderte Peios das Frümseltal hinauf zur Unfallstelle. Wie eine Gletscherspalte tat sich der Berg vor ihr auf, ein Spalt von rund 20 Metern Länge im Gebiet Chegelhöf. K9 nennt es der ansässige Höhlenverein, das Grab ihres Partners ist es für Christina Peios.

SAC warnt: Die Gefahr nimmt zu

Dennoch greift der SAC das Thema häufiger auf als noch vor wenigen Jahren. Er warnt auf der Website und in Kursen vor Karstlöchern, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Denn der pandemiebedingte Wander-Boom, zunehmend schneearme und milde Winter sind Faktoren, die Schneedecken eher zum Einstürzen bringen. Fabian Lippuner ergänzt:

«Insgesamt ist das Risiko eines Sturzes in ein Karstloch für Schneeschuhwanderer sogar höher als für Sportler auf Skiern.»

Während sich das Gewicht auf den Skiern auf die ganze Länge verteilt, wird bei Schneeschuhläufern eine viel kleinere Fläche belastet. Somit kann es trügerisch sein, im Gelände bereits vorhandenen Skispuren zu folgen.

Auf einer solcher Spur befand sich auch Christina Peios’ Lebensgefährte, wie auf den Bildern, die er ihr geschickt hatte, zu sehen ist. «Für den Skifahrer hat es gereicht. Für meinen Partner nicht mehr», sagt sie.

Christina Peios schöpft noch immer Kraft in den Bergen. Bild: Christina Peios

Wenn sie heute im verschneiten Karstgebirge unterwegs ist, dann anders als früher. «Ich wandere bewusster, vor allem habe ich die Route im Sommer bereits abgelaufen. Doch es käme mir nie in den Sinn, den Wintersport aufzugeben: In den Bergen bin ich meinem Partner nahe, hier fühle ich mich zu Hause.» Angst hat sie keine, trotz des Schicksalsschlags. Und Angst will sie auch nicht verbreiten. Sie sagt: «Was passiert ist, ist ein schrecklicher Zufall. Er muss sich aber nicht wiederholen. Der Berg kann zur Todesfalle werden – aber nicht, wenn Schneesportlerinnen und -sportler wissen, wo sich die Gefahren befinden.»