Nach tödlichen Unfällen: Der Alpstein ist keine Abenteuerland

Bergsport Nach der Unglücksserie in den Ostschweizer Bergen: Der Alpstein ist kein Abenteuerland Trotz tödlicher Unfälle sind zahlreiche Wanderinnen und Wanderer ohne Ausrüstung und Ortskenntnis im Alpstein unterwegs. Sie wiegen sich in trügerischer Sicherheit. Noemi Heule Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Sommerkleid und Sandalen: Eine Wandergruppe auf dem Weg zur Ebenalp. Bild: Raphael Rohner

«Das Wandern in diesem hundertfach gefalteten Hügelland hat etwas Spannendes und Erwartungsvolles», schrieb einst Hermann Hesse über das Appenzellerland. Auch 100 Jahre später behält der Literat recht. Tausende Wanderinnen und Wanderer zieht es nicht nur in das hundertfach gefaltete Hügelland, sondern auch weiter in den Süden, wo die Felswände spitz und schroff in den Himmel ragen.

Kein Problem für die heutige Berggängerin, schliesslich bringen einen – im Gegensatz zu Hesses Zeiten, der von 1904 bis 1912 am Bodensee weilte – vier grosse Bergbahnen auf die Alpsteingipfel. Traumhafte Fotos vor traumhafter Bergkulisse in Aussicht. Insbesondere der Aescher zieht nach dem Ritterschlag von National Geographic Influencerinnen und Influencern aus der ganzen Welt an – gefolgt von jenen, die es gerne wären. Statt Wanderstock den Selfiestick dabei.

Verträumte Blicke, traurige Hotspots

Über 15'000 Beiträge zählt der Hashtag «#Aescher» auf Instagram. In stylishen Cowboyboots wird vor der Felswand posiert, an der im Hintergrund das Bergrestaurant klebt. Beim Seealpsee sind es sogar 75'000 Beiträge. Verträumt wird der Blick auf den Bergsee gerichtet, in dem sich der Säntis spiegelt. Da liegt es für viele auf der Hand, die Attraktionen zu verbinden – in nur rund zwei Stunden Wanderzeit.

Doch der kurze Abstieg hat es in sich. «Wer da den Kopf nicht beieinanderhat und wirklich gut aufpasst, riskiert zu stolpern und in die Tiefe zu stürzen», sagte Roland Koster von der Innerrhoder Kantonspolizei vergangene Woche in dieser Zeitung, nachdem unmittelbar hintereinander zwei Wanderer tödlich verunglückt waren. Bereits vier Personen starben in diesem Jahr im Kleinkanton bei einem Bergunglück, womit bereits der bisherige Jahreshöchstwert egalisiert wurde. Der traurige Hotspot der Wanderunfälle ist das trendige Gebiet um den Aescher. Seit 2016 stürzten dort acht Berggängerinnen und Berggänger in den Tod.

60 Rega-Einsätze seit Ferienbeginn

Höchste Zeit also, die Gefahr ins Bewusstsein zu rücken. Der Alpstein ist kein Abenteuerland – und nicht nur idyllische Hintergrundkulisse für ein paar schicke Schnappschüsse. Felswände rahmen das Bergpanorama, Fehltritte sind mehr als ein Foto-Fettnäpfchen. Umso stossender, dass sich immer wieder Wanderinnen und Wanderer in Flipflops, Sandalen und Stiefeletten auf die Gipfel wagen. Auch Strassenturnschuhe sind auf den steinigen Wegen alltäglich. Eine Beobachtung, die auch die Rega macht, welche die Verunglückten und Verirrten wieder ins Tal befördert. Mit dem Hochsommerwetter kommt die Hochsaison der Flugrettung. 60 Einsätze flog sie seit Ferienbeginn ab St.Gallen.

Wie bei so vielem setzt das Wanderland Schweiz auf ein Wort, das während der Pandemie zum Unwort verkam: Eigenverantwortung. Ihr steht jedoch zu oft die Selbstüberschätzung gegenüber, die so manchen Wandervogel in der Höhenluft packt. Es ist deshalb richtig, dass der Kanton Innerrhoden nun Massnahmen prüft, damit die Risiken auf gefährlichen Strecken nicht vergessen gehen. Gerade dort, wo – wie auf dem Weg zwischen Aescher und Seealpsee – die Tücken nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Gesäumt von Büschen fühlt sich der Wanderer auf dem Weg sicher, während nebenan der Abgrund wartet.

Gutes Schuhwerk und Ortskenntnis

Manche Todesfälle in den Bergen könnten mit Information und Prävention vermieden werden. Und trotzdem bleibt ein Restrisiko. Das zeigen zwei Bergunglücke in St.Gallen. Am Samstag wurde eine Wandergruppe bei Vättis von einem Gewitter überrascht, eine Frau verletzte sich schwer. Vergangene Woche wurde ein erfahrener und bestens ausgerüsteter Forscher in einer Höhle bei der Zwinglipasshütte ebenfalls von einem Stein getroffen.

Schaut man sich die Zahl der Todesfälle an, gehört Bergwandern zu den gefährlichsten Sportarten. Durchschnittlich 52 Personen verlieren pro Jahr in den Schweizer Bergen ihr Leben. Meidet man gefährliche Stellen – und das sind die guten Neuigkeiten – ist der Volkssport aber einer der verletzungsärmsten, wie die Statistik zeigt. Auch die nötige Ausrüstung ist minimal, gutes Schuhwerk allerdings essenziell (genauso Ortskenntnis!) Und wer es weniger spannungsgeladen mag, wandelt lieber auf Hesses Spuren in den Vorboten des Alpsteins, den sanften Hügeln des Appenzellerlandes. Auch sie bieten genug und sind ebenso fotogen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen