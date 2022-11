TCS-Preisradar: Die günstigsten Ostschweizer Tankstellen

Benzinpreise Die günstigsten Tankstellen der Ostschweiz: Wo Sie für Benzin am wenigsten zahlen Der Touring Club Schweiz hat eine Vergleichsplattform für Spritkosten lanciert. Auch in der Ostschweiz hilft der Benzinpreisradar bei der Suche nach den günstigsten Tankstellen – das Angebot ist allerdings noch lückenhaft. Malena Widmer Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Benzinpreise variieren stark, laut TCS gibt es schweizweit Differenzen von bis zu 30 Rappen pro Liter. Bild: Anthony Anex/Keystone

Vor allem im Frühjahr haben ungewohnt hohe Benzinpreise für Schlagzeilen gesorgt. Den Konsumentinnen und Konsumenten fehlte aber bislang eine Vergleichsmöglichkeit, um zu entscheiden, wo sie den günstigsten Sprit finden. Denn Autofahrerinnen und Autofahrer können laut TCS jährlich bis zu 300 Franken sparen, wenn sie an der richtigen Zapfsäule tanken.

Preisvergleich auf einen Blick

Der Touring Club Schweiz (TCS) hat eine Onlineplattform entwickelt, die verschiedene Schweizer Tankstellen und deren Preise auf einer Karte darstellt. Somit ist ein direkter Preisvergleich einfach möglich und die günstigste Tankstelle in der Umgebung schnell gefunden.

In der Ostschweiz zeigt die Plattform am Dienstagabend etwa, dass die Ruedi-Rüssel-Tankstelle in Egnach aktuell die günstigste in der gesamten Ostschweiz sei. Mit 1.71 Franken pro Liter Bleifrei 95 kann sie momentan das beste Angebot machen. Auch sind die Eni-Tankstelle in Affeltrangen mit 1.76 pro Liter, die Agrola in Kaltbrunn mit 1.78 pro Liter und die Tamoil in Diepoldsau mit 1.77 pro Liter besonders preiswert.

Angaben sind noch unvollständig

Auf der Suche nach Ostschweizer Tankstellen fällt auf, dass das Appenzellerland nur dürftig abgedeckt ist: Die Preise für einen Liter Bleifrei 95 sinken gemäss der Plattform nicht unter 1.80 Franken, bei mehreren Tankstellen werden keine Preise angezeigt. Kleinere Appenzeller Tankstellen sind ausserdem gar nicht erst auf der Karte eingetragen. So etwa die Freie Tankstelle in Trogen oder die Ebni-Tankstelle in Wald.

Und auch in St.Gallen zeigt die Plattform Lücken: Die Spurt-Tankstellen sind ebenfalls nicht auf der Karte zu finden, obwohl der versierte Tanker dort niedrige Preise erwarten kann. Aufgrund der fehlenden Einträge liefert die Plattform somit noch kein vollständiges Bild der Tankstellenlandschaft der Schweiz.

Laut Sarah Wahlen, Medienverantwortliche des TCS, soll sich dies aber möglichst bald ändern. Sie sagt:

«Vor allem kleinere Tankstellen sind nicht automatisch im System enthalten. Sie können aber direkt auf der Plattform gemeldet werden.»

Die Plattform baut nämlich auf dem Mitwirken der Nutzerinnen und Nutzer auf: Registrierte Personen können Benzinpreise auf der Plattform eintragen und aktualisieren sowie neue Tankstellen melden. Registrieren kann sich dabei jeder. Das System sei jedoch vor Missbrauch geschützt, sagt Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS, gegenüber «Blick».

So können Autofahrerinnen und Autofahrer nur Preise eintragen, wenn sie auch tatsächlich in der Nähe der Tankstelle sind. Der TCS vergibt dafür bei jedem Dateneintrag Punkte. Diese können in Gewinnspielen zum Beispiel einen Benzinpreisgutschein einbringen.

Druck auf die Treibstoffpreise ausüben

In den Nachbarländern gibt es schon länger ähnliche Treibstoffvergleichsplattformen. Mit dem Benzinpreisradar fülle TCS nun die Lücke in der Schweiz. Jürg Wittwer sagt:

«Mit diesem Preisradar wollen wir die Bevölkerung in einer Zeit unterstützen, in der die Energiepreise steigen und die Haushaltsbudgets stark belasten.»

Während sechs Monaten hat TCS die Plattform entwickelt. Das, obwohl das Schweizer Parlament den Aufbau einer staatlichen Benzinvergleichsplattform diskutiert. «Bis zur Umsetzung eines staatlichen Tools dauert es ohnehin noch eine Weile», sagt Wittwer:

«Wir wollen das Problem der fehlenden Benzinpreisübersicht in der Schweiz hier und jetzt angehen.»

Der TCS-Generaldirektor betont zudem, dass eine Preisübersicht Druck ausübt und somit einen positiven Einfluss auf die Treibstoffpreise haben sollte. Die Benzinkosten würden schweizweit stark variieren, es gebe Differenzen von bis zu 30 Rappen pro Liter, schreibt der TCS in einer Mitteilung. Durch mehr Transparenz und mit einer Übersicht der verschiedenen Preise will der TCS diese Unterschiede verringern.

Mehrfahrten für günstigeren Treibstoff

Die Plattform birgt aber auch die Gefahr, dass Autofahrerinnen und Autofahrer für ein günstigeres Tankangebot Mehrfahrten auf sich nehmen. Es ist im Hinterkopf zu behalten, dass der vermeintlich eingesparte Betrag schnell wegschmilzt, wenn blindlings dem tiefsten Preis hinterhergejagt wird.

Der TCS bittet deshalb, die Regel der «drei Fünfen» zu beachten: Ein um 5 Rappen pro Liter tieferer Preis lohnt sich nur bei einem Umweg von bis zu 5 Kilometern und bei einer Tankfüllung von mindestens 50 Litern. Und schliesslich sind auch die Umweltauswirkungen des Umweges nicht zu vergessen. Somit bietet die Plattform einen Preisvergleich, der hilfreich sein, aber auch zu unüberlegten Fahrten verlocken kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen