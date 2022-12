Ostschweizer Weihnachtsbeleuchtungen während der Energiekrise

Beleuchtung Von festlichen Baumstämmen und Drei-Meter-Laternen: So wird in Ostschweizer Gemeinden trotz Energiekrise Weihnachtsstimmung verbreitet Während in einigen Gemeinden die Nacht dunkel bleibt, wollten andere nicht auf die Weihnachtslichter verzichten. Auf der Suche nach energiesparenden Alternativen wurden verschiedene Lösungen gefunden. Vier Beispiele, wie Gemeinden die Energiesparmassnahmen umsetzen. Malena Widmer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Frauenfeld, Thal, Herisau und Wil wird auf unterschiedliche Weise versucht, für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Bilder: Donato Caspari/Reto Martin

Ist es zu dekadent, in einer Energiekrise das blinkende Rentier in den Vorgarten zu stellen? Und was ist mit der Lichterkette? Die Nachbarn können ja nicht wissen, dass es LED-Lichter sind. Und als Energieverschwender will niemand dastehen. Nicht nur Privatpersonen und Weihnachtsschmuckfans haben sich in der Vorweihnachtszeit Gedanken darüber gemacht. Auch in den verschiedenen Ostschweizer Gemeinden hat man sich die Köpfe über die Weihnachtsbeleuchtung zerbrochen. Herausgekommen sind verschiedene Lösungsansätze. Wo an einigen Orten auf die Weihnachtslämpchen verzichtet wird, leuchtet man andernorts trotz Energiemangellage die Nacht hell aus.

Die meisten Gemeinden haben sich dazu entschieden, die Brenndauer der Beleuchtung zu reduzieren. Vielerorts werden zudem vermehrt LED verwendet. Einige Gemeinden haben hingegen kreative Wege gefunden, wie sie ohne Lichterketten für Weihnachtsstimmung sorgen können.

XL-Laternen in Herisau

Während der Wintermonate leuchten in Herisau acht solarbetriebene Laternen. Sie sind knapp drei Meter hoch und zeigen verschiedene Sujets und Zitate zum Thema Glück. Die Gemeinde verzichtet in diesem Jahr auf eine Weihnachtsbeleuchtung entlang der Strassen, bloss auf dem Obstmarkt und dem Kreisel vor der Migros werden Christbäume wie gewohnt aufgestellt. Diese sind aber mit energiesparenden Lichtern beleuchtet, und das nur bis zehn oder elf Uhr abends. Um über den Winter trotzdem eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, werden die Herisauerinnen und Herisauer zudem eingeladen, eigene Laternen in den Hauseingängen zu platzieren.

Im Zentrum von Herisau stehen während des Winters acht dieser Laternen. Bild: Donato Caspari

Festlich eingepackte Baumstämme in Wil

An der Oberen Bahnhofstrasse in Wil gibt es in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung. Stattdessen wird mit anderen Mitteln Feststimmung verbreitet. Die Baumstämme werden mit Bändern umwickelt und sollen so an Geschenke erinnern. Dazu hat sich die Vereinigung Wil-Shopping entschieden, weil ihr auch die LED-Beleuchtung, die sie bereits vor zehn Jahren angeschafft hat, nicht effizient genug war. «Pro Stunde braucht die Beleuchtung drei Kilowatt. Zum Vergleich: Ein Backofen, der auf 200 Grad läuft, braucht etwa zwei Kilowatt pro Stunde», erklärt Jürg Wipf, Präsident der Vereinigung.

Die Bäume in der Bahnhofstrasse in Wil sind mit Schlaufen geschmückt und sollen an Geschenke erinnern. Bild: Reto Martin

In Frauenfeld leuchten die Sterne und der Bahnhof

Im Kampf gegen grosse Energiefresser lässt Frauenfeld die öffentliche Beleuchtung nachts grösstenteils ausgeschaltet. Bloss der Bahnhof leuchtet noch hell, damit sich die Nutzerinnen und Nutzer sicher fühlen. Auf die Weihnachtsbeleuchtung müssen die Anwohnerinnen und Anwohner dieses Jahr verzichten. «Nur das Herzstück – das Lichtbild mit der Krippe – wird wieder die evangelische Stadtkirche im Zentrum der Altstadt beleuchten», heisst es in einer Mitteilung von «Advent Frauenfeld».

Dieses Jahr ohne Weihnachtsbeleuchtung: die Frauenfelder Altstadt. Bild: Reto Martin

Energiesparende Dekoration in Thal

Ein Advent ganz ohne Weihnachtsbeleuchtung kann man sich in Thal hingegen nicht vorstellen. Deshalb werden dieses Jahr zehn neue, energiesparendere Weihnachtssterne im Zentrum aufgehängt. Entlang der Gemeindestrassen werden die Kandelabern in diesem Jahr jedoch nicht mit Weihnachtsschmuck beleuchtet. Dadurch können rund 79 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs der gesamten Weihnachtsbeleuchtung eingespart werden, schreibt «Der Rheintaler» über diese Strategie.

Im Zentrum von Thal leuchten Sterne an den Fassaden und ein grosser Christbaum – dank LED. Bild: Donato Caspari

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen