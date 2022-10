Erste Beiz boykottiert Schützengarten

Amoknazi Der Amokfahrer und Thurgauer Neonazi rastet nach Gerichtsanhörung aus: Jetzt muss er in Turin einsitzen

Der «Schweizer Rambo» hat nach seinem Gerichtstermin am Dienstagnachmittag fünf Polizisten aus dem Gefängnis in Verbania angegriffen und verletzt. Die italienischen Behörden verlegten ihn deswegen in die psychiatrische Abteilung eines Turiner Gefängnisses. Die Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen ihn.