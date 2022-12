Belästigung Er konnte seine Hände nicht bei sich lassen: 81-Jähriger fasst in Rorschach Frauen zwischen die Beine und an den Po Es geschah im Bus oder im Supermarkt: Ein Senior begrapschte innerhalb von wenigen Wochen drei Frauen, die ihn daraufhin anzeigten. Bei der polizeilichen Befragung stellte er sich quer. Seraina Hess Jetzt kommentieren 16.12.2022, 13.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dreister Rentner: Er fasste im Bus und im Supermarkt drei Frauen unsittlich an. Bild: Alamy

Ein Kniff in den Po, eine unsittliche Berührung im Intimbereich. Der 81-jährige italienische Staatsangehörige ging im vergangenen Januar dreimal nach demselben Muster vor. Pech für ihn, dass die drei Frauen ihren Mut zusammengenommen und den Mann angezeigt haben – denn nun hat er eine saftige Busse zu zahlen.

Unflätige Berührungen en passant

Die erste Frau, eine 29-Jährige, stieg an einem frühen Montagabend Anfang Januar an der Bushaltestelle Signalstrasse in Rorschach aus dem Bus aus. Während sie das Fahrzeug verliess, fasste ihr der Beschuldigte, der hinter ihr stand, mit der Hand an das Gesäss und kniff zu.

Die zweite Frau, 47 Jahre alt, bedrängte der 81-Jährige zwei Tage später, als sie sich an der Haltestelle Löwengarten im Bus einen Sitzplatz suchte. Dabei fasste ihr der Mann, der gleichzeitig mit ihr in das Transportmittel gestiegen war, in den Intimbereich.

Der dritten Frau, erst 19-jährig, kam der Italiener zwei Wochen später deutlich zu nahe, als sie in einem Supermarkt vor dem Einkaufsregal stand. Während der Mann hinter ihr durchging, griff er ihr unvermittelt zwischen die Beine.

Gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wird der Pensionär nicht nur der mehrfachen sexuellen Belästigung schuldig gesprochen, sondern auch der Hinderung einer Amtshandlung. Letzteres, weil er sich querstellte, als ihn die Polizei nach den drei Anzeigen schliesslich ausfindig machte.

Er weigerte sich, auf dem Polizeiposten auszusagen

Rund sieben Monate dauerte es, bis ihn die Kantonspolizei in Rorschach an der Verzweigung Poststrasse/Kronenstrasse aufgriff. Trotz vorliegendem Vorführbefehl der Staatsanwaltschaft zur delegierten Einvernahme weigerte sich der Mann, die Beamten auf die Polizeistation begleiten. Er versuchte, sich der Polizei auf dem E-Scooter fahrend und zu Fuss zu entziehen, worauf sich die Beamten in Anbetracht seiner gesundheitlichen Verfassung gegen die gewaltsame Einbringung entschieden haben. Stattdessen führten sie die Befragung vor Ort durch. Durch das störrische Verhalten wurde die Amtshandlung aber unnötig erschwert und in die Länge gezogen.

Für die Grapschereien und das unkooperative Verhalten bei der Befragung wird der Rentner nun zur Kasse gebeten. Die Staatsanwaltschaft verurteilt ihn zu einer bedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 30 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren, ebenso zu einer Busse von 1300 Franken. Bei Nichtbezahlen der Busse beträgt die Ersatzfreiheitsstrafe 13 Tage. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 1150 Franken werden ihm ebenfalls auferlegt. Zu berappen hat er demnach einen Rechnungsbetrag von insgesamt 2450 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen