Gericht schickt Tankstellenräube in eine Therapieeinrichtung

Kreisgericht St.Gallen Tankstellenräuber sticht auf einen Verkäufer ein – jetzt schickt ihn das Gericht in eine Therapieeinrichtung Mindestens zwölfmal hackte ein Räuber mit einem Messer auf den Angestellten einer Tankstelle in Wittenbach ein. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als der Angestellte den bewaffneten Räuber sah, rannte er hinter die Verkaufstheke. Bild: Getty

Der 23-jährige Schweizer musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte er, dass er bereits als Jugendlicher an starken Cluster-Kopfschmerzen litt. Auch habe er bereits mit 13 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Laut Anklageschrift schnupfte er bis zum Eintritt in eine psychiatrische Klinik im Oktober 2021 täglich zwei bis drei Gramm Kokain und konsumierte gelegentlich Amphetamine und Marihuana. Zudem kam mit Whisky, Wodka, Jägermeister, Rum und Schnaps reichlich Alkoholkonsum hinzu.

Äusserst aggressiv vorgegangen

Der Beschuldigte war geständig, dass er am 15. April 2021 kurz vor 22 Uhr in Wittenbach eine Tankstelle überfiel. Er habe unter starkem Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden und habe Geld zur Finanzierung seiner Sucht stehlen wollen, betonte er. An Details des Überfalls könne er sich nicht erinnern, dazu sei er zu stark zugedröhnt gewesen. Der vorsitzende Richter hielt ihm vor, dass er – wie auf einem Video der Überwachungskamera zu sehen sei – beim Überfall äusserst aggressiv vorgegangen sei. Darüber sei er im Nachhinein sehr erschrocken, erklärte der Mann. Was er auf dem Video gesehen habe, sei einfach nur schlimm.

Vor dem Überfall hatte der Beschuldigte mehrere Kleidungsschichten übereinander angezogen, um sich unkenntlich zu machen. In seiner rechten Hand hielt er ein Messer mit einer 15 cm langen Klinge. Als der Angestellte den bewaffneten Räuber sah, rannte er hinter die Verkaufstheke. Der Beschuldigte folgte ihm, trieb ihn in die Enge und drohte ihm mit dem Messer. Gemäss Anklage ging der Angestellte aus Angst zum Gegenangriff über, worauf es zwischen den beiden zu einem Gerangel kam. Daraufhin hieb der Beschuldigte mehrfach auf sein Opfer ein. Es resultierten Sehnen- und Nervenverletzungen am rechten Unterarm und Daumen sowie Schnittverletzungen am Scheitel, an der Wange und am Ohr. Schliesslich ergriff der Beschuldigte ohne Beute die Flucht.

Stationäre Massnahme beantragt

Der Staatsanwalt beantragte eine Verurteilung wegen versuchten Raubes (besondere Gefährlichkeit) und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und einer Busse zu bestrafen. Die Gefängnisstrafe sei zu Gunsten einer stationären Massnahme aufzuschieben. Dies hatte auch ein psychiatrischer Gutachter empfohlen.

Der Rechtsvertreter des Opfers bemängelte, der Staatsanwalt habe mit seinen Anträgen zu grosse Milde gegenüber dem Beschuldigten walten lassen. Das Video zeige, mit welch beispielloser Brutalität und Skrupellosigkeit er beim Überfall vorgegangen sei. Dem Opfer sei Schadenersatz und Genugtuung zu entrichten. Sein Mandant habe Todesangst erleiden müssen, sei seither arbeitsunfähig und brauche psychiatrische Behandlung. Der Raubüberfall habe sein Leben zerstört. Er werde nie wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren können.

Verteidiger beantragt milde Strafe

Der Verteidiger beantragte, der Beschuldigte sei angemessen, aber möglichst milde zu bestrafen und es sei im Sinne der Anklage eine stationäre Massnahme auszusprechen. Sein Mandant sei behandlungsbereit und gewillt, seine Drogensucht hinter sich zu lassen. Auch wenn er beim Raubüberfall tatsächlich brutal vorgegangen sei, müsse die starke Suchtabhängigkeit berücksichtigt werden. Sein Mandant habe sich in den letzten eineinhalb Jahren des erneuten Drogenkonsums nichts mehr zu Schulden kommen lassen.

Der Beschuldigte selber betonte, ihm sei klar, dass er nicht ohne professionelle Hilfe von den Drogen loskomme. Dies habe auch die Vergangenheit gezeigt, in der er nach Suchtentzügen wieder Rückfälle erlitten habe. Er hoffe, er erhalte mit dem stationären Massnahmenvollzug die Chance, einst ein normales Leben führen und sich eine Zukunft aufbauen zu können. Sein Verteidiger stellte den Antrag, dass sein Mandant vorzeitig in einer Therapieinstitution aufgenommen wird.

Gericht sieht in Raubüberfall schweres Delikt

Das Kreisgericht sprach den Beschuldigten des versuchten qualifizierten Raubes und der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und einer Busse von 300 Franken. Dem Opfer sprach es Genugtuung und Schadenersatz zu. Wie von Anklage und Verteidigung beantragt, ordnete das Gericht eine stationäre Massnahme an. Er werde bei den Vollzugsbehörden nachfragen, wann der baldmöglichste Eintritt in die Therapieeinrichtung erfolgen könne, kündigte der vorsitzende Richter an.

Das Gericht werte den Raubüberfall eindeutig als schweres Delikt, betonte der Richter zum Urteil. Der Beschuldigte habe unkontrolliert auf das Opfer eingestochen, wodurch eine erhebliche Lebensgefahr entstanden sei. Nur mit viel Glück habe der Angestellte nicht noch schwerwiegendere Verletzungen erlitten. In der Urteilsberatung habe das Gericht aber die Reue des Beschuldigten berücksichtigt und die Bereitschaft, sich mit der stationären Massnahme den Problemen zu stellen. Es sei zu hoffen, dass er seine Chance packe, um aus der schwierigen Drogenproblematik herauszukommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen