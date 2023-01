So steht es um die Artenvielfalt im Kanton St.Gallen

Bedrohte Arten Blüte hier, Artenschwund dort: So geht es der Goldschrecke und dem Kleinen Mausohr im Kanton St.Gallen St.Gallen ist ein artenreiches Terrain, doch ist dieser Reichtum in Gefahr. Das zeigt ein gerade neu erschienener Bericht. Ein Besuch bei dessen Mitverfasser, dem Biologen und Fotografen René Güttinger, im Obertoggenburg. Rolf App Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Fühlt sich auf dem Chäserrugg wohl: kupferrote Variante des Weibchens der Schweizer Goldschrecke. Bild: René Güttinger

Zuerst ein paar Erfolgsmeldungen. Die Schweizer Goldschrecke gehört zur Familie der Feldheuschrecken, und es gibt sie, wie der Name sagt, nur in der Schweiz. Drei Lebensräume kennt man: Einen Bergrücken im Berner Oberland, Gamser- und Chäserrugg in den östlichen Churfirsten, und das Alviergebiet. Zweimal die Ostschweiz also. Auch den Ostalpen-Enzian hat es hierher verschlagen. Die östlichen Churfirsten markieren seine westliche Verbreitungsgrenze und sind das einzige Vorkommensgebiet in der Schweiz. Schliesslich, drittens, das Grosse Wiesenvögelchen: Ein hübscher Schmetterling, dessen Hauptvorkommen für die Schweiz in den Flach- und Hochmooren der Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann, Gams und Grabs liegen.

René Güttinger, Fotograf und Biologe. Bild: Leo Güttinger

Hier, im Obertoggenburg, sitzen wir im Büroatelier des Biologen und Fotografen René Güttinger im Nesslauer Bühl. Ganz in der Nähe ist er zur Welt gekommen, hat seine ersten neun Lebensjahre hier verbracht. An der Kantonsschule Wattwil hat er gute Lehrer gefunden, hat in Zürich studiert – und ist zurückgekehrt in die Heimat. Lange hat der heute 62-Jährige in Wattwil gelebt und gearbeitet, im Zentrum hat dabei der Fledermausschutz gestanden. Vor einigen Jahren dann ist er mit seiner Familie dorthin zurückgekehrt, woher er stammt: In diese ebenso raue wie schöne Gegend, die mit ihren Wäldern, Feldern, Bächen und kleinen Flüssen vom Menschen wie von der Natur geprägt ist.

Das Grosse Wiesenvögelchen ist nicht allein

Doch wie steht es um diese Natur? Für einen Überblicksband der St.Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft (siehe Kasten) hat Alfred Brülisauer zusammen mit René Güttinger eine Übersicht über die Biodiversität im Kanton St.Gallen verfasst, die sehr differenziert ausfällt. Es gibt Arten, die sichtlich Mühe haben. Von sechs einheimischen Reptilienarten gelten vier als gefährdet. Dasselbe gilt für die meisten der 21 in St.Gallen und beiden Appenzell nachgewiesenen Fledermausarten. Der Feldhase überlebt vor allem dort, wo sogenannte Biodiversitätsförderflächen dies ermöglichen. Brutvögel des Siedlungsgebiets wie Mauersegler oder Mehlschwalbe, aber auch Arten des landwirtschaftlich genutzten Kulturlandes wie Gartenrotschwanz oder Braunkehlchen gehen markant zurück, während Waldvogelarten wie der Waldbaumläufer sich sichtlich wohlfühlen. Schmetterlinge, die relativ rasch auf sich verschlechternde Umweltbedingungen reagieren, haben im Mittelland abgenommen, weil es dort immer weniger artenreiche Lebensräume gibt.

Der Feldhase überlebt dank sogenannter Biodiversitätsförderflächen. Bild: René Güttinger

Umso erfreulicher, dass die Alpennordflanke ein Eldorado der Tagfalter bleibt. Das Grosse Wiesenvögelchen ist also keineswegs allein. Warum gerade der Süden des Kantons, insbesondere Sarganserland und Werdenberg, auch bei den Gefässpflanzen so artenreich ist, das erklärt sich grossenteils aus der Natur: «Zum einen findet man hier, in einem Terrain, das von 400 Metern über Meer bis hinauf zu über 3000 Metern ansteigt, Nischen für vielerlei Arten», erklärt Güttinger. «Es gibt mit dem Rheintal ein inneralpines Föhntal, weiter oben dann kalte Regionen für Schneehühner, Steinböcke und Goldschrecken. Schliesslich treffen gerade im oberen Rheintal in Flora und Fauna östliche und westliche mit arktisch-alpin wie mediterran geprägten Elementen zusammen. Wobei ich lieber von Naturvielfalt als von Biodiversität rede.»

Der Mensch hinter dem Forscher

Die begriffliche Erweiterung ist wichtig. Denn René Güttinger betrachtet die Natur in ihren vielen Wechselwirkungen als ein Ganzes. Und zwar nicht als ein Ganzes, das vor dem Menschen geschützt, sondern in das er integriert werden muss. «Wir sollten uns zuallererst freuen über diese Vielfalt an Leben, von der wir umgeben sind», sagt er. «Deshalb führt es in die Irre, wenn man bei Schutzmassnahmen zuallererst den Nutzen für uns Menschen hervorstreicht – der Nutzen liegt in der Vielfalt an sich. Und es führt auch in die Irre, wenn Naturschützer die Bauern als Gegenspieler sehen. Niemand lebt so nah an und mit der Natur wie die Bauern.»

Im Einklang mit der Natur: Bauer mäht die Streue im Ried. Bild: René Güttinger

Sie begleitet René Güttinger mit seiner Fotokamera gern bei der Arbeit. Oder bei besonderen Anlässen wie dem «Öberefahre», der alljährlichen Wanderung auf die Alp. Hier findet er, der «Stimmungsmensch», was er für sein Seelenheil braucht. Und am Bodensee: «Im Rohrspitz, zur Blauen Stunde, da können aus Wellenspiel und Licht fast schon abstrakte Bilder entstehen, wenn ich gut drauf bin.»

Man spürt da den Menschen hinter dem Forscher. Man begreift, weshalb er, mit seiner Herkunft aus dem bäuerlichen Milieu, gerade die Biologie als Studienfach gewählt hat. Und weshalb er dann nicht den Weg in die akademische Sphäre eingeschlagen hat, sondern ins Praktische abbiegen musste. Zu einem Tier, das als geheimnisvoller Nachtbewohner so nah bei uns lebt wie kaum ein anderes: die Fledermaus.

Bedrohtes Kleines Mausohr: René Güttinger setzt sich seit Studienzeiten für den Fledermausschutz ein. Bild: René Güttinger

Zusammen mit Jonas Barandun hat René Güttinger schon zu Studentenzeiten begonnen, für St.Gallen und beide Appenzell jenen Fledermausschutz zu entwickeln, der heute Früchte trägt. Er sieht sie, wenn er etwa im Dachstock der evangelischen Kirche Oberglatt bei Flawil steht, wo gegen 400 Tiere des Grossen Mausohrs ihre Jungen zur Welt bringen. Oder in der Kirche Eichberg, wo sich neben dem Grossen Mausohr auch das vom Aussterben bedrohte Kleine Mausohr findet, für das der Kanton St.Gallen deshalb «eine besondere Verantwortung trägt».

Was der Förster tun kann

Der zersiedelte Kanton Wie steht es um die Biodiversität im Kanton St.Gallen? Die St.Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft untersucht dies generell und in vielen einzelnen Aspekten – zu Lebensräumen wie dem Wald und zu einzelnen Arten oder Artengruppen – im soeben erschienenen Sammelband «Von der Niedrigen Birke bis zur Schweizer Goldschrecke», der im Naturmuseum St.Gallen erhältlich ist. Neben dem Menschen bevölkern etwa 45'000 weitere Arten die Schweiz. St.Gallen, mit rund 2000 Quadratkilometern der sechstgrösste Kanton, erweist sich punkto Artenvielfalt als besonders fruchtbarer Boden. Allerdings gibt es auch hier Tendenzen, welche diese Vielfalt gefährden. So sind, wie Beat Louis vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation nachweist, seit 1985 mehr als 5000 Hektaren Landwirtschaftsland in Siedlungsgebiet und Strassen umgewandelt worden. Das ist dreieinhalb Mal das Baugebiet der Stadt St.Gallen. Moore und Feldobstgärten seien «zum Teil nur noch in kleinen Resten vorhanden», stellt er fest. Hinzu kämen «die Zerschneidung der intakten Lebensräume in immer kleinere Stücke, zunehmende Lärm- und Lichtverschmutzungen und der Bau neuer Anlagen für den Tourismus oder die Energiegewinnung». (R.A.)

Dass aber für die Fledermäuse noch viel zu tun bleibt, legt Güttinger am Beispiel des als gefährdet geltenden Grossen Mausohrs dar. «Diese Fledermausart hat sich darauf verlegt, grosse Laufkäfer zu jagen, die es vor allem in Wäldern mit vegetationsarmen Böden erbeutet. Auf deren Flächen allerdings wachsen mehr und mehr Sträucher, was zum einen auf einen vermehrten Lichteinfall zurückzuführen ist, zum andern auf den erhöhten Nährstoffeintrag durch die Luft. Gegen das Zuviel an Licht lässt sich etwas unternehmen: Indem die Förster mehr Laubbäume fördern, deren Kronen eine schattige Atmosphäre erzeugen.»

Etwas allerdings brauchen die Förster, wenn dies gelingen soll: Zeit. «Was Förster heute pflanzen, wird erst in hundert Jahren so aussehen, wie es geplant war», sagt René Güttinger. «Kein Wunder, ist der Begriff Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft entstanden.»

