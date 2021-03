Bazenheid Enge Wohnverhältnisse und Heimatreisen: 45 osteuropäische Mitarbeiter der Ernst Sutter AG haben sich mit dem Coronavirus angesteckt Im Personal der Ernst Sutter AG in Bazenheid haben sich seit Dezember 45 Mitarbeitende mit dem Coronavirus angesteckt, derzeit sind es noch 8 Fälle. Offenbar handelt es sich dabei vorwiegend um ungarische Arbeitskräfte, die von einer Personalfirma für die Zerlegerei angestellt wurden. Der Grund sind wohl Heimatreisen und enge Wohnverhältnisse. Marcel Elsener 22.03.2021, 18.48 Uhr

Strenge Schutzvorschriften: Die Zerlegerei der Ernst Sutter AG in Bazenheid. Bild: PD

Das St.Galler Gesundheitsamt hat unter den Angestellten des Ostschweizer Fleischproduzenten Ernst Sutter AG, auch bekannt als Markenname Suttero, im Betrieb in Bazenheid eine Häufung von Corona-Ansteckungen festgestellt. Seit Dezember wurden insgesamt 45 positive Coronatests registriert, die mehrheitlich Arbeiter aus Osteuropa betreffen. Derzeit sind noch acht Mitarbeitende mit dem Virus infiziert, wovon sieben in der Produktion und eine Person in der Verwaltung.

Die Ernst Sutter AG beschäftigt in ihrem Produktionsbetrieb mit Zerlegerei in Bazenheid rund 400 Mitarbeitende, wovon 170 Fachleute aus osteuropäischen Ländern mit festem Wohnsitz in der Schweiz, die vom Winterthurer Subunternehmen DLF Personal AG vermittelt werden. Im gleichen Gebäude befindet sich ausserdem ein Teil der Sutter-Verwaltung.

Tägliche Schnelltests für alle Mitarbeitenden

Gehäufte Corona-Ansteckungen in der Lebensmittelbranche wirken besorgniserregend. Die Ernst Sutter AG hat wie andere Fleischproduzenten ein striktes Schutzkonzept: Die Mitarbeitenden machen täglich einen Spuck-Schnelltest sowie alle zehn bis zwölf Tage auch einen PCR-Test, wie die Kantonsbehörden und das Unternehmen auf Anfrage erklären. Bei positiven Resultaten gälten die üblichen Isolations- und Quarantäne-Massnahmen, begleitet durch das kantonale Contact-Tracing-Team. «Somit dürfen nur negativ getestete Personen zur Arbeit gehen», wie es heisst. Das Schutzkonzept von Sutter sei «sehr gut» und vom Amt für Wirtschaft und Arbeit und vom Kantonsarztamt geprüft worden.

Dass es trotz dieser Massnahmen (Testing, Contact Tracing, Schutzkonzepte) in Bazenheid zu einer Häufung gekommen ist, sei vor allem auf das Personal des «externen Dienstleisters» zurückzuführen. Die Abklärungen des Contact Tracing zeigten, dass die Ansteckungen «im häuslichen Umfeld» und nicht im Unternehmen stattfanden, wie es heisst. Mit anderen Worten: Die vom Subunternehmen angestellten Metzger aus Osteuropa haben sich in ihren Schweizer Mietwohnungen oder bei Besuchen in ihren Heimatländern angesteckt.

Weit entfernt von den Verhältnissen in deutschen Schlachthöfen

Die Verbindung von Subunternehmen, osteuropäischen Arbeitskräften und Mietwohnungen lässt aufgrund des Skandals um Tönnies und die menschenunwürdigen Verhältnisse in deutschen Schlachthöfen, die im Frühling 2020 bekannt wurden, aufschrecken. Von solchen Arbeits- und Wohnverhältnissen sei die Schweiz weit entfernt, hiess es damals von Seiten der hiesigen Fleischindustrie allenthalben. Zwar arbeite man teilweise auch mit Temporärfirmen zusammen, doch würden überall Schweizer Löhne bezahlt und gebe es keine sogenannten Werksverträge und andere Druckmittel gegenüber den ausländischen Arbeitskräften.

Anja Koletzki, Leiterin Unternehmenskommunikation und Mediensprecherin, Ernst Sutter AG.



Bild: PD

Dies bestätigt die Ernst Sutter AG, abgesehen davon, dass ihr Betrieb in Bazenheid kein Schlachthof sei und es sich bei den externen Mitarbeitenden nicht um «Gastarbeiter» handle, wie Mediensprecherin Anja Koletzki betont. Vielmehr seien es «ausgebildete ausländische Fachleute mit Wohnsitz in der Schweiz, in deren Heimatland das Metzgerhandwerk einen hohen Stellenwert geniesst». Bei Sutter in Bazenheid stammten sie «unter anderem aus Ungarn» und arbeiten vorwiegend in der Zerlegerei.

Die Zusammenarbeit mit Subunternehmen sei in der Branche üblich, da auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nur sehr wenige inländische Fachleute verfügbar seien, sagt die Mediensprecherin. Die Ernst Sutter AG arbeite am Standort Bazenheid seit Jahren mit dem Dienstleister DLF Personal AG zusammen, der auf die Rekrutierung von ausländischem Fachpersonal spezialisiert ist. Anders als in Deutschland gibt es hierzulande keinen Lohnunterschied, gemäss der Auskunft von Anja Koletzki: «Sowohl die externen als auch die internen Mitarbeitenden erhalten mindestens den gemäss GAV vorgeschriebenen Mindestlohn. Unser Dienstleister untersteht – wie auch die Ernst Sutter AG – dem GAV für das schweizerische Metzgereigewerbe. Dieses kontrolliert auch die Einhaltung der Lohnvorgaben des GAV regelmässig.» Der monatliche Mindestlohn für Fleischfachleute in der Schweiz beträgt 4200 Franken.

Fester Wohnsitz, teilweise in Wohngemeinschaften

Von Barackenunterkünften und Mietwucher sind die Verhältnisse in der Schweiz ebenfalls weit entfernt. Gemäss der Ernst Sutter AG haben die «Externen» einen festen Wohnsitz in der Schweiz und leben in Mietwohnungen, zum Teil in Wohngemeinschaften. «Das Contact Tracing hat ergeben, dass die Ursache der Häufigkeit von Coronainfektionen mehrheitlich in der Reise ins Heimatland begründet ist», sagt Anja Koletzki. Nach der Rückkehr in die Schweiz sei es zu weiteren Ansteckungen gekommen – «wie es auch bei Familien und Paaren in gemeinsamen Haushalten häufig der Fall ist».

Obwohl Ungarn erst seit diesem Montag (22. März) auf der BAG-Liste der Risikoländer geführt wird, hat die Personalfirma ihren Mitarbeitenden aus Sicherheitsgründen das Reisen in ihr Heimatland bereits Anfang März untersagt, wie es heisst. Aus welchen Ländern die osteuropäischen Arbeitskräfte der DLF Personal AG stammen und ob es über die meist ungarischen Personen und Bazenheid hinaus Ansteckungen gab, ist nicht bekannt. Die in Winterthur ansässige Firma, die unter anderem auch mit der Migros-Tochter Micarna zusammenarbeitet, liess unsere Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Demnach bleibt vorläufig auch offen, ob die Firma auch die Wohnungen mietet.

Die regulären Angestellten der Ernst Sutter AG waren nur vereinzelt von einer Infektion betroffen und hätten sich ebenfalls nicht im Betrieb angesteckt, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Durch das erwähnte engmaschige Testverfahren haben man eine Weiterverbreitung des Virus im Betrieb verhindern können. «Die von Dezember bis heute gestaffelt aufgetretenen Arbeitsausfälle entsprechen erfahrungsgemäss der Absenzquote während einer üblichen Grippesaison», sagt Mediensprecherin Koletzki. «Der Betrieb in Bazenheid ist und war zu jeder Zeit voll operativ.»

Man sei mit der Firma, welche die ausländischen Arbeitskräfte vermittelt und «ihnen Wohnungen vermietet», über das reguläre Contact Tracing hinaus «in Kontakt», teilt das Kantonsarztamt mit. «Die Mitarbeitenden leben in den Wohnungen in familienähnlichen Wohnsituationen. In diesem Setting können keine rigorosen Schutzkonzepte verlangt werden.» Umso wichtiger sei in dieser Situation das korrekte Testen, meinen die Gesundheitsbehörden. Dieses müsse mit validierten Tests erfolgen, um eine Wirkung zu entwickeln. «Das in die Wege geleitete kantonsweite repetitive Testen in den Firmen bietet eine gute Gelegenheit dazu.»