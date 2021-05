baukultur Kantonsbaumeister Michael Fischer wünscht sich mehr Mut zum Aufbruch: «St.Gallen müsste wieder mehr Pionierkanton sein» Vor einem Jahr wechselte Michael Fischer vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron zum St.Galler Hochbauamt. Seine Begeisterung für die Baukultur und die Landschaft in der Ostschweiz ist geblieben, doch wundert er sich über das fehlende Selbstbewusstsein und den Kleinmut im früher innovativen Kanton. Marcel Elsener 22.05.2021, 05.00 Uhr

Kantonsbaumeister Michael Fischer, anlässlich der Medienorientierung zum Bauprojekt Campus Platztor.

Bild: Arthur Gamsa

«Eine wunderbare Stadtaussicht», schwärmt Michael Fischer in seinem Büro im vierten Stock des Baudepartements an der St.Galler Lämmlisbrunnenstrasse. Zwar fehlen der Rhein und die Basler Skyline mit den beiden Roche-Bürotürmen, die Fischer als Partner und Projektleiter für Herzog & de Meuron verantwortete. Doch der Blick auf Jugendstilbauten, Altstadt und Kathedralentürme entschädigt vollends:

«Hier ist St.Gallen wahrlich grossstädtisch.»

Auch die Kunklerbauten im Museumsquartier, der Stadtpark oder die symmetrische Villenbebauung auf dem Rosenberg begeistern den Architekten, der am 1. Juni als Kantonsbaumeister begonnen hat. Dabei liegt sein Arbeitsplatz wenige Gehminuten von der Wohnung im Museumsquartier entfernt, die er mit seiner Partnerin, ihren beiden Söhnen im Teenageralter und dem gemeinsamen Kleinkind teilt. Dass er regelmässig nach Basel zurückkehrt, ist nicht dem Heimweh geschuldet, sondern seinen beiden Söhnen aus erster Ehe.

Einstieg unter erschwerten Bedingungen

In der Öffentlichkeit ist der neue Kantonsbaumeister noch kaum bekannt, und corona-notgedrungen waren seine wenigen Auftritte wie im Architekturforum oder bei der Präsentation des Siegerprojekts für den Unicampus Platztor maskiert und virtuell. Nebst der Pandemie erschwerte der Regierungswechsel den Einstieg: «Jene, die mich einstellten und auf die ich mich einstellte, waren nicht mehr da.» Jedoch seien die gekappten Verbindungen für einen Neustart auch von Vorteil gewesen, sagt Fischer. Wie er selber sind seine Chefin, Regierungsrätin Susanne Hartmann, und ihr junger Generalsekretär Samuel Peter frisch im Baudepartement.

Grösste Bildungsbaustelle des Kantons: Siegerprojekt für den Campus Platztor der Universität St.Gallen am nordöstlichen Rand der Altstadt. Bild: PD

Viel Zeit zum Einarbeiten blieb nicht, zumal im Hochbauamt drei grosse Wettbewerbe laufen - Platztor, Bibliothek, Campus Wattwil -, die teils aufgegleist waren, aber etliche Verfahrensschritte und zusätzliche Klärungen benötigten. Anstrengende, aber schöne Herausforderungen, wie Fischer sagt. Dabei laufen die Vorbereitungen für die ersten «Brocken» unter seiner Leitung: die Um- und Neubauten für das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum (GBS) und für das Staatsarchiv, für die ebenfalls Wettbewerbe ausgeschrieben werden sollen.

Es mangelt an politischem Willen und an Personal

Der Blick auf künftige Grossbaustellen wie das Bahnhofareal Nord mit allfälligem Erweiterungsbau der Fachhochschule OST oder das für ein Verwaltungszentrum vorgesehene Armstrongareal in Winkeln bereitet dem Kantonsbaumeister allerdings Sorgen.

«Uns fehlen zusätzliche Mitarbeitende, welche die vielen Projekte bearbeiten könnten.»

Es bräuchte den politischen Mut für klare Ansagen, «was wir wollen und machen», meint Fischer. «Wir versuchen die grossen Projekte voranzutreiben, arbeiten aber auch an vielen kleineren Projekten, die ebenso viele Ressourcen brauchen.» Mit anderen Worten: So wertvoll die Biodiversität-Vorbildrolle des Kantons für naturnahe Frei- und Grünflächen bei eigenen Bauten sei, so wichtig wäre die Planung verschiedener Grossvorhaben. Nebenbei könnte sich Fischer auf der Bahnhofbrache durchaus ein prägnantes Hochhaus vorstellen, anders der städtische Bauchef Markus Buschor.

Die geplante Fassadenbegrünung des St.Galler Baudepartements: Ab 2022 sollen hier Ranken, eine Kombination von Waldreben und Hopfen, in die Höhe wachsen. Visualisierung: PD

Die Begeisterung für sein neues Wirkungsfeld kontrastiert mit seinem Erstaunen, das er anhand der Broschüre «St.Gallen verstehen» aus dem Staatsarchiv illustriert: «St.Gallen wird da unter anderem als Pionierkanton von Stickerei bis Ingenieurwesen porträtiert, ich staunte zum Beispiel über das erste Tram oder die Bahnverbindung nach Paris. Andererseits ist er auch Traditionskanton. Nur scheint mir, dass der Pioniergeist derzeit zu kurz kommt und die Tradition höher bewertet wird.» Das liege wohl an den politischen Machtverhältnissen, aber auch am fehlenden Selbstbewusstsein:

«Warum sich St.Gallen selber klein macht, verstehe ich nicht, angesichts der grossartigen Architektur aus der Gründerzeit, der intakten Altstadt, den hervorragenden Naherholungsgebieten. Wir müssten das Selbstvertrauen wieder stärken und Innovationen fördern.»

Dass der Basler mit Aargauer Wurzeln - Fischer wuchs als Jüngster von vier Geschwistern in einer Lehrerfamilie in Untersiggenthal auf – bereits «wir» sagt, wenn er von Stadt und Kanton St.Gallen spricht, belegt die rasch erlangte Zugehörigkeit.

Er vermisst die Auseinandersetzung und junge Architekturbüros

Würden Stararchitekten helfen, etwa bei der neuen Bibliothek? Namen seien auch wichtig, aber ein «Bilbao-Effekt» wäre nicht richtig, sagt Fischer. Vom Siegerprojekt darf er bis zur Bekanntgabe vor den Sommerferien noch nichts verraten. Doch sei er vom ausgewählten Projekt «restlos überzeugt».

Nun hofft er auf den Zuspruch der Bevölkerung. Und auf das Interesse an einer Auseinandersetzung, die er beim Campus-Platztor-Projekt vermisst. «Der Uni-Neubau ist mit 200 Millionen Baukosten eines der grössten Hochbauprojekte, das der Kanton je baute. Und es ist ein wichtiges grosses Stück Stadt. Erstaunlich, dass es dazu kaum eine öffentliche Diskussion gibt.» Wenigstens sei im Berufsverband BSA kritisch diskutiert worden.

Bedenklicher findet Fischer die geschrumpfte St.Galler Architekturszene, die einst «gute Namen und gute Bauten» hervorbrachte. Im Campus-Wettbewerb seien von 59 Teilnehmenden 60 Prozent aus Zürich, 20 Prozent aus der restlichen Schweiz und dem nahen Ausland und 20 Prozent aus der Ostschweiz gewesen, und unter den Preisträgern niemand aus St.Gallen. Diese Tendenz zeige sich auch in anderen Wettbewerben.

Die vielen Ostschweizer, die nach dem ETH-Studium in Zürich bleiben, befürchten wohl «Futtermangel» in ihrer Herkunftsregion, vermutet Fischer. «Ein Trugschluss, dem ich als selbständiger Architekt in Basel selber unterlag, weil ich mangels Kontakte lediglich zu kleineren Umbauten kam.» Der Kanton sei als wichtiger Bauherr in der Pflicht, dass Junge hier ein Auskommen haben: «Ich setze es mir zum Ziel, junge Büros zu fördern, das Miteinander und den Konkurrenzkampf aufzubauen.» Schliesslich habe auch dies mit dem «Selbstverständnis zu tun, die Qualitäten einer Region zu schätzen».

Die Landschaft in Ruhe lassen und den Verkehr zurückbinden

Von der St.Galler Landschaft war Fischer schon vor seinem Amtsantritt begeistert, das Toggenburg kannte er als Planer der Gondelbahn und des Bergrestaurants auf dem Chäserrugg. Der Kanton habe noch viele prächtige Naturräume, etwa im Rheintal und im Werdenberg, doch müsse er mit diesem kostbaren Gut sorgsamer umgehen. Der Grundsatz, die grünen Wiesen in Ruhe zu lassen und dort zu bauen, wo schon gebaut wurde, sei wichtiger denn je. Fischer sagt:

«Der Wert der Baukultur misst sich an der lebenswerten Umgebung für die Menschen.»

Demnach müsse die Architektur stets menschengerecht und gesellschaftsdienlich sein. Pierre de Meuron habe ihn dies früh gelehrt, als er auf einer Präsentation die fehlenden Leute anmahnte: «Wir bauen für Menschen.»

Seit 2014 ist der Gallusplatz für den Autoverkehr gesperrt (im Bild damalige Polizeikontrolle), doch das Verbot wird oft missachtet. Bild: Urs Bucher

Erst recht gilt dies für den Stadtraum, der als Begegnungsort belebt sein müsse. Leider sei der Verkehr in St.Gallen «wahnsinnig dominant», anders als in Basel lade eine grüne Welle geradezu ein, die Stadt mit Autos zu verstopfen, bedauert er.

«Die Stadt gehört nicht den Autos, sondern den Menschen.»

Als Flaneur mit Kinderwagen erlebt er in der Gallusstadt, «dass der motorisierte Individualverkehr stets Vortritt hat und der Fussgänger unten durch muss». Als exemplarische Orte nennt er den Gallusplatz, den «Hinz und Kunz befahren können, man stelle sich dies auf dem Petersplatz in Rom vor», und den Marktplatz, wo auf einem der wichtigsten Stadträume dem Verkehr mehr Platz eingeräumt werde als den Menschen.

Derzeit nur gerade 5 Prozent Frauen im Hochbauamt

Nur kein Missverständnis: Michael Fischer tritt alles andere als forsch auf, er wirkt zurückhaltend freundlich und ist offensichtlich der gute Zuhörer, der den geübten Netzwerker und Vermittler auszeichnet. Bei Herzog & De Meuron führte er 70 Mitarbeitende, im St.Galler Hochbauamt sind es 80. Das Amtsteam habe akuten Geschlechter-Korrekturbedarf, wie er feststellen musste:

«Wir sind sehr männerlastig, 95 Prozent Männer, die Frauen meist in dienender Funktion als Assistentinnen oder Sekretärinnen, keine einzige in einer Führungsposition.»

Dass «50 Prozent der Menschheit, für die wir bauen» fehlten, dürfe nicht sein, zumal er in seinen bisherigen Teams ein selbstverständliches 50:50 gewohnt war. Prompt war Fischers erste Anstellung als Amtschef eine Projektleiterin im Baumanagement, und er möchte vermehrt Teilzeitjobs zum Wiedereinstieg für Architektinnen und Mütter schaffen. Auch strebt er langfristig eine Verjüngung des Amts an.

Wenn Michael Fischer dem kantonalen Hochbau langsam seinen Stempel aufdrückt, warten noch einige Bewährungsproben. Den Ausgleich findet er in der Familie und als passionierter Wanderer und Biker in der Natur. Neuerdings auch in Bernhardzell, wo er ein Gastjahr als Jäger begonnen hat: «Eine erstaunliche Gegend, ganz anders als im Baselbiet mit seinen lichten Buchenwäldern hat es hier viel mehr Tannen, fast wie in einem Märchenwald.»