St.Galler Politik streitet um neue Bauvorschriften im Kanton

baugesetz St.Galler Kantonsrat streitet nochmals über Bauvorschriften: Wie grün müssen Neubauten sein? Und brauchen sie Ladestationen für E-Fahrzeuge? Im St.Galler Kantonsparlament steht in der Aprilsession die vertagte Beratung von umstrittenen Anpassungen im Baugesetz an. Die Fronten sind verhärtet: Vorberatende Kommission und Rechtsbürgerliche wollen möglichst liberale Vorschriften, Regierung und Linksgrüne halten dagegen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Wo verdichtet gebaut wird, haben Grünflächen einen schweren Stand – wie hier bei den Überbauungen an der St.Galler Felsenstrasse südlich des Stadtzentrums. Ralph Ribi (14.2.2022)

Das erst vierjährige St.Galler Planungs- und Baugesetz benötigt Anpassungen, weil sich manche Artikel in der Praxis als untauglich erwiesen haben. Aufgrund der laufenden Ortsplanungsrevisionen drängt die Zeit. Doch die Politik tut sich naturgemäss schwer mit Bauvorschriften, und in Zeiten des Klimaschutzes werden der strittigen Punkte nicht weniger. So wies der Kantonsrat die Vorlage in der Februarsession an die Kommission zurück, um offene Fragen in den Bereichen Schwerpunktzone, Neubauten in Weilerzonen, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sowie Grünflächenziffer nochmals zu beraten.

Dabei ging es noch nicht mal um die umstrittenste Anpassung im Baugesetz: Das Ansinnen, den Schutz der Baudenkmäler primär den Gemeinden zu überlassen, hat heftigen Protest seitens der Fachverbände ausgelöst. Als Teil der Änderungen in den Heimat- und Naturschutzbestimmungen kommt dieser strittige Punkt in einem gesonderten Nachtrag voraussichtlich erst in der Junisession vor den Kantonsrat.

FDP und SVP wollen Neubauten in Weilern zulassen

Von den vier Themen, die von der Kommission unter Leitung von Walter Locher (FDP) nochmals beraten wurden, scheint einzig die etwas offener formulierte Regelung der Schwerpunktzone unbestritten. Kontrovers hingegen der Antrag der vorberatenden Kommission, Neubauten in Weilerzonen zuzulassen, «wenn sie nicht zu einer Ausdehnung des überbauten Gebiets führen». Unterstützt wird dieser von den Fraktionen von FDP und SVP.

Das Ansinnen widerspreche dem Bundesrecht und der bundesgerichtlichen Rechtssprechung, hält die Regierung dagegen und betont erneut, dass daran auch zwei Entscheide des Verwaltungsgerichts nichts änderten, das in der Übergangszeit lediglich ein «Auslaufmodell» beurteilt habe. SP, Grüne und Grünliberale sind ebenfalls dieser Meinung. Die Mitte-EVP-Fraktion hat zwar «gewisse Sympathien für das Anliegen», lehnt den Vorschlag der Kommission aber auch ab, weil er Rechtsunsicherheit schaffe. Man werde deshalb in der Aprilsession eine Standesinitiative einreichen, damit das Vorhaben auf Bundesebene geprüft werden kann.

Bürgerliche Mehrheit gegen Ladestationen für E-Fahrzeuge

Ähnliche Fronten auch bei einer neuen Vorschrift für Elektrofahrzeug-Ladestationen in öffentlichen Parkierungsanlagen und in neuen Mehrfamilienhäusern. SVP und FDP unterstützen den Antrag der vorberatenden Kommission, diesen Artikel ersatzlos zu streichen. Man sei klar der Ansicht, meint die FDP, dass der Markt und somit die Nachfrage entscheide, welche Ladestationen an welchen Orten eingebaut werden. Der Staat hinke «den Realitäten im dynamischen Umfeld um Jahre nach» und baue dann eine «Bürokratie mit Folgekosten» auf.

SP und Grüne halten entschieden am Vorschlag der Regierung fest, ebenso die Grünliberalen, die eine solche Ladeinfrastruktur speziell bei Mehrfamilien- und Gewerbehäusern begrüssen – weil damit auch Mieterinnen und Mietern der Umstieg auf die Elektromobilität ermöglicht werde. Die Mitte-EVP kündigt derweil einen Kompromissantrag an: E-Ladestationen nur für öffentlich zugängliche Parkierungsanlagen mit mehr als dreissig Abstellplätzen.

Umstrittene Auslegung der Grünflächenziffer

Die Gemeinden sollen in ausgewählten Zonen fakultativ eine Grünflächenziffer einführen können: Dies begrüsst auch die vorberatende Kommission, will jedoch Arbeitszonen ausschliessen und Dachbegrünungen als anrechenbare Grünfläche ermöglichen. Zudem beantragt sie, dass die Grünflächenziffer nicht zu einer Beschränkung der Baufläche führen dürfe.

Speziell gegen den dritten Absatz, also den gänzlichen Erhalt der bebaubaren Fläche, wehrt sich die Regierung vehement. Als situatives Instrument und mit der vorgeschlagenen Berücksichtigung von Abstellflächen sowie Dachbegrünungen wäre die Bestimmung bereits «sehr liberal und bauherrenfreundlich», schreibt sie. Mit dem zusätzlichen Vorschlag der Kommission aber werde die Grünflächenziffer «ihres Gehalts vollkommen entleert». Dieser Meinung sind alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP (allerdings hier nicht einstimmig); sogar die FDP will diesen Absatz streichen.

SP, Grüne und GLP werden sich auch gegen die andern «Verwässerungen» der Grünflächenziffer wehren, doch dürften sie im Pochen auf Klimaschutz und Biodiversität in der Minderheit bleiben. Eine absehbare Enttäuschung oder wie die Grünliberalen schreiben: «Die Chance, bei ökologischen Kernanliegen nachzubessern, wurde komplett verpasst.»

Gespannt auf die Ratsentscheide sind freilich auch die Umweltverbände. Neubauten in Weilerzonen würden die Zersiedelung fördern, teilt der St.Galler WWF-Geschäftsleiter Lukas Indermaur mit. «Raumplanungsmässig ein Schuss ins Knie, denn gerade die intakten Ortsbilder will das Bundesrecht vor unerwünschter Bautätigkeit schützen», sagt er. «Die Situation ist im Kanton St.Gallen besonders dramatisch.» Falls der Vorschlag ins Gesetz aufgenommen werde, kündigt Indermaur Rechtsmittel an: «Wir werden wohl bei Einzelfällen prüfen müssen, ob die geänderten kantonalen Bestimmungen bundeskonform sind.»

