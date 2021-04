Baugesetz St.Galler Gemeinden sollen bei der Ortsplanung wieder mehr Spielraum erhalten Das neue St.Galler Planungs- und Baugesetz ist seit Oktober 2017 in Kraft. Manche Artikel sind nicht praxistauglich, sodass die Regierung nun Anpassungen vorsieht. Bis 31. Mai sollen Parteien, Verbände und Gemeinden Stellung nehmen. Marcel Elsener 21.04.2021, 05.00 Uhr

Beispiel einer Schwerpunktzonenplanung: das umstrittene Bauprojekt mit Hochhaus auf dem Chez-Fritz-Areal in Buchs. Bild: PD

Wer soll entscheiden, ob eine alte Villa wie Wiesental in der Stadt St.Gallen oder eine historische Fabrik wie die Spinnerei Uznaberg abgebrochen oder umgebaut werden soll? Heute braucht es die Zustimmung der kantonalen Denkmalpflege, wenn in einer Gemeinde Schutzobjekte von nationaler oder kantonaler Bedeutung beeinträchtigt oder beseitigt werden.

Weil diese Regelung auf Kritik stiess, will die Regierung die Kompetenz zukünftig wieder den Gemeinden überlassen. Jedoch mit Vorbehalt: Damit der Kanton unter Umständen dennoch eingreifen kann, soll die Denkmalpflege ein Beschwerderecht gegen Entscheide der Gemeinde erhalten. Bei lokal schutzwürdigen Bauten bleibt allein die Gemeinde zuständig – ohne Beschwerderecht des Kantons.

Einige umstrittene Änderungen und Neuheiten

Das Kompetenzgerangel beim Denkmalschutz gehört seit jeher zu den strittigen Punkten im Baugesetz. Nun beugen sich in den nächsten Wochen erneut politische Parteien, Wirtschafts- und Umweltverbände und weitere Beteiligte über diese und weitere Anpassungen im Gesetz. Einen ersten Nachtrag hat die Regierung bereits vorgenommen, weil Wirtschaftskreise und grössere Städte und Agglomerationen die zu geringen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden bis zum Abschluss der neuen Ortsplanung monierten. Da ging es lediglich um Übergangsbestimmungen, nun folgen markante Anpassungen im Gesetz.

Der Grund sind erste Erfahrungen in der Praxis, wie aus der Botschaft der Regierung zu entnehmen ist. Die Totalrevision des früheren Baugesetzes von 1972 brachte erhebliche Änderungen in der Raumplanung (etwa neue Zonen wie die Arbeits- oder Schwerpunktzone), im Baupolizeirecht (etwa vereinfachte Regelbauvorschriften) oder im Heimatschutz. Folglich müssen die Gemeinden ihre Ortsplanung (kommunaler Richtplan, Rahmennutzungsplan bestehend aus Zonenplan und Baureglement) bis ins Jahr 2027 überarbeiten. Zwei der 77 St.Galler Gemeinden haben diese Arbeiten bereits abgeschlossen (Gommiswald, Eschenbach), in anderen sind sie weit fortgeschritten. Auch die Schutzplanungen müssen überarbeitet werden.

Bislang habe das Baudepartement vor allem Erfahrungen mit den unmittelbar anwendbaren Planungsregeln gesammelt, so beim Natur- und Heimatschutz oder bezüglich der Verfahrensvorschriften, heisst es. Dazu kommen erste Erkenntnisse aus der Praxistauglichkeit der planungsrechtlichen Vorschriften. Nebst erkannten Schwachstellen werden zwei Anliegen aus Postulaten im Kantonsrat geprüft: «Baudenkmäler aus dem Schutz entlassen» und «Baugesuchsverfahren straffen».

Nur grober Rahmen für Arealentwicklungen

Ein Schwerpunkt betrifft, der Name sagt’s, die neu eingeführte Schwerpunktzone. Diese soll neue Überbauungen von unternutzten Siedlungsgebieten ermöglichen und wie erwünscht die innere Verdichtung fördern. Beispiele sind etwa das umstrittene Chez-Fritz-Areal mit Hochhausprojekt in Buchs oder die St.Galler Brache rund um den Bahnhof St.Fiden. In der Praxis habe sich gezeigt, dass der Gesetzesartikel zu wenig Spielraum offen lasse, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Zu viele und zu konkrete Bestimmungen mussten die Gemeinden bereits im Rahmennutzungsplan regeln. Neu soll nur noch ein sehr grober Rahmen für die künftige Entwicklung eines Areals vorgegeben werden müssen.

Ebenfalls um Spielraum geht es bei Zonenplanänderungen. Im Gegensatz zum Rahmennutzungsplan unterliegt der Sondernutzungsplan bislang nicht dem fakultativen Referendum. Dadurch sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Künftig soll mit dem Sondernutzungsplan eine weitergehende Abweichung vom Rahmennutzungsplan möglich werden, was allerdings die Möglichkeit eines fakultativen Referendums bedingt.

Die Tücken der Verdichtung zeigen sich auch beim einheitlichen Grenzabstand, den die Gemeinden festlegen können. Der Mittelweg einheitlicher Abstände ist ein Fehlglaube, wie sich im Rahmen der angelaufenen Ortsplanungsrevisionen gezeigt hat. Vielmehr ist die – im alten Baugesetz noch mögliche – Unterscheidung zwischen grossem und kleinem Grenzabstand ein wichtiges Werkzeug, auch bei der Verdichtung in städtischen Räumen. Die Gemeinden sollen deshalb wieder diese Möglichkeit haben. Erkenntnis aus der Praxis: Verdichtung wird eher akzeptiert, wenn auf der Hauptwohnseite (meist gegen Süden) mehr Luft ist.

Neue Regelungen für E-Ladestationen und Grünflächenziffer

Nebst den Anpassungen bringt der Nachtrag auch Neuerungen im Gesetz. So soll die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge geregelt werden, wie sie der Bericht zur E-Mobilität verlangt. Demnach sollen Abstellplätze mit Ladestationen bei neuen Mehrfamilienhäusern mit vier und mehr Wohnungen und bei Gewerbebetrieben mit wenigstens acht Parkplätzen geschaffen werden. Neue öffentliche Parkplätze mit über 30 Plätzen sollen bei einem Fünftel der Abstellplätze Ladestationen für E-Autos haben.

Ebenfalls eine Reaktion auf den Klimawandel ist die Einführung einer Grünflächenziffer in den Bauvorschriften. Diese bezeichnet «das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche», wie es im Artikel heisst. Mit der Grünfläche gemeint sind «natürliche oder bepflanzte Bodenflächen eines Grundstücks, die nicht versiegelt sind und nicht als Abstellflächen dienen».

Wer sich an die epischen Debatten um das neue Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen erinnert, weiss, dass auch dieser II. Nachtrag einigen Gesprächs- und Streitstoff liefern wird – in der Vernehmlassung wie auch später im Kantonsrat.