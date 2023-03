Was bedeutet die CS-Übernahme für die Ostschweizer Wirtschaft?

Bankenkrise «Die Auswirkungen dürften verkraftbar sein»: Stimmen aus der Wirtschaft schätzen ein, was die CS-Übernahme für die Ostschweiz bedeutet Walter Schönholzer, Jan Riss und Jérôme Müggler schätzen ein, welche Auswirkungen das Bankenbeben auf die Ostschweizer Volkswirtschaft hat. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 20.03.2023, 18.34 Uhr

Bald wird es ihn vielleicht nicht mehr geben: der Credit-Suisse-Standort in St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

Es ist ein finanzpolitisches Beben, wie es die Schweiz seit 2008 nicht gesehen hat. Um die Credit Suisse (CS) vor dem Konkurs zu retten, kauft ihre grösste Konkurrentin, die UBS, sie für 3 Milliarden Franken auf. Der Bund stellt, gestützt auf das Notrecht, insgesamt 209 Milliarden Franken in Form von Garantien und Liquiditätshilfen bereit. Damit muss 15 Jahre nach der Rettung der UBS erneut eine Grossbank von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gerettet werden.

Einen «historischen Skandal» nennt es der «Tages-Anzeiger», eine «Elefantenhochzeit» die NZZ. Von einem «gigantischen Armutszeugnis für den Finanzplatz Schweiz», spricht die SP des Kantons St.Gallen in einer Einfachen Anfrage an die Regierung. Die Partei möchte wissen, was sich momentan wohl viele fragen: Welche Auswirkungen hat das finanzpolitische Erdbeben auf den Kanton St.Gallen – und auf die ganze Ostschweiz?

«Es ist ein Skandal»

Walter Schönholzer, Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor. Bild: Donato Caspari

Es sei noch zu früh, um dies abzuschätzen, antwortet der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer (FDP) auf diese Frage. Schönholzer leitet das Departement für Inneres und Volkswirtschaft. Der Kanton Thurgau sei als Finanzplatz nicht an vorderster Front, sagt Schönholzer, als Teil der schweizerischen Wirtschaft aber gleichwohl davon betroffen. «Ein Ausfall der CS hätte aber auch für die hiesige Wirtschaft enorme negative Auswirkungen gehabt.» Unter den gegebenen Voraussetzungen sei der Entscheid von Bund und SNB daher wohl das kleinste Übel gewesen.

Dass erneut die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einspringen müssen, um eine Grossbank vor dem Konkurs zu retten, stört Schönholzer allerdings. Er sagt: «Es ist ein Skandal, dass nun der Staat das jahrelange Missmanagement von überbezahlten und bonusgierigen Managern ausbaden muss.»

Von einer stärkeren Regulierung der Banken hält Schönholzer jedoch nichts. Alle «Too big to fail»-Regeln hätten offensichtlich nicht gegriffen. Es brauche jetzt eine schonungslose Analyse, wie es so weit kommen konnte und weshalb nicht früher gehandelt wurde, sagt Schönholzer. Es könne auch sein, dass die Regeln zwar genügt hätten, diese aber nicht konsequent umgesetzt und kontrolliert wurden. «Dann wäre dort der Hebel anzusetzen.»

Schönholzers Amtskollege Marc Mächler (FDP), der dem St.Galler Finanzdepartement vorsteht und 20 Jahre bei der UBS tätig war, verzichtete darauf, eine Stellungnahme abzugeben.

«Das Vertrauen in den Finanzplatz ist angeschlagen»

Jan Riss, Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK). Bild: PD

Dafür meldet sich der Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK), Jan Riss, zu Wort. Er sagt: «Die direkten volkswirtschaftlichen Auswirkungen in der Ostschweiz dürften verkraftbar sein, auch wenn sie sich noch kaum abschätzen lassen.»

Es gebe in der Ostschweiz allerdings rund drei- bis vierhundert Mitarbeitende der CS, die diese Situation in keinerlei Hinsicht zu verschulden hätten, aber vor einer ungewissen Zukunft stünden. Und: «Viele Firmenkunden verlieren ihre langjährige, anvertraute Bank. Das Vertrauen in den Finanzplatz, auch in St.Gallen, ist angeschlagen. Anleger – und dazu gehören nun mal auch die Pensionskassen – verlieren Geld.»

Die Übernahme sei auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht bedenklich. Es entstehe mit der neuen XL-UBS ein Koloss, der «die Relationen verzerren» werde. Ein wichtiger Player verlasse den Markt, der Wettbewerb werde somit abnehmen. Viele Grossunternehmen pflegten Geschäftsbeziehungen mit beiden Grossbanken, um ihr Risiko zu diversifizieren. Diese Möglichkeit entfalle nun. Das Feld stehe somit unter anderem für ausländische Banken offen. «Diese haben jedoch nicht die natürliche Heimatverbundenheit und Loyalität. Sie kommen und gehen», sagt Riss.

Ausserdem müsse wiederum der Staat erhebliche Risiken für die Privatwirtschaft übernehmen. «Dies gehört klar nicht zu seinen Aufgaben, auch wenn ihm im vorliegenden Fall wohl keine andere Wahl blieb.»

Strengere Regeln hält aber auch Riss nicht für sinnvoll. Die aktuelle Situation sei nicht das Resultat einer zu laxen Regulierung, sondern vielmehr eines weitreichenden Vertrauensverlustes – herbeigeführt durch Missmanagement des Topkaders, eine Hochrisikokultur mit einer zu starken Ausrichtung auf das Investmentbanking sowie eine Aneinanderreihung von Skandalen. «Vertrauen kann nicht herbeireguliert werden.»

«Kaum Einfluss auf Thurgauer Wirtschaft»

Jérôme Müggler, Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau. Bild: PD

Auch Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau, sagt, dass die Folgen für den Kanton zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen seien. Es stelle sich die Frage, wie die UBS zukünftig mit den Thurgauer Geschäftsstellen der CS umgehen werde, was Personal, Dienstleistungen und Immobilien betreffe. Sofern das Kundengeschäft eins zu eins an die UBS übergehen sollte, werde sich für die Kundinnen und Kunden vorerst wohl wenig ändern.

Darüber hinaus werde die Übernahme kaum einen Einfluss auf die Thurgauer Volkswirtschaft haben. Im Thurgau spiele mit grossem Abstand die Kantonalbank die relevanteste Rolle, gefolgt von der Raiffeisenbanken und den beiden Grossbanken UBS und CS.

Wie sein Kollege Jan Riss lehnt auch Müggler eine stärkere Regulierung des Finanzmarkts ab.