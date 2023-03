Bankenbranche «Eine Schande für die Schweiz», «kriminell» und «einfach nur traurig»: So reagieren St.Galler CS-Kundinnen und -Kunden auf die Übernahme Sicherheitsmitarbeiterinnen bewachen den Eingang, Kunden wettern über die Bankenbranche. Die Emotionen gehen hoch heute Morgen vor der Credit-Suisse-Filiale in St.Gallen, der grössten in der Ostschweiz. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 20.03.2023, 14.20 Uhr

Dunkle Wolken über der Credit-Suisse-Filiale in St.Gallen: Viele Kundinnen und Kunden sind bitter enttäuscht, wie eine Umfrage zeigt. Bild: Andrea Tina Stalder

«Traurig, traurig, einfach nur traurig», sagt eine Frau. Sie ist Kundin der Credit Suisse, hat soeben Geld am Bancomat abgehoben. Ein normaler Bezug, sie müsse die Steuern bezahlen. Sie bleibe der Bank treu, obwohl sie wenig halte von der Übernahme durch die UBS. «In einem gewissen Masse bin ich versichert, ich bin ja keine Millionärin», sagt sie. Und spielt damit auf den Fakt an: Einlagen bis 100'000 Franken sind garantiert.

Am Montagmorgen ist es in den St.Galler Gassen meist ruhig, viele Geschäfte öffnen erst nach dem Mittag. Die Angestellten der Credit Suisse an der St. Leonhard-Strasse 3 haben heute kurz nach 10 Uhr schon viel zu tun. Keine Schlange vor den Schaltern zwar, aber reges Kommen und Gehen. Zwei Mitarbeiterinnen des Sicherheitsdienstes Securitas bewachen den Eingang. Fragen von Journalisten beantworten sie nicht.

«Wie ein Hochsicherheitstrakt. Wovor die Bank wohl Angst hat?», sagt die CS-Kundin. Und dann lässt sie ihren Ärger raus. Sie poltert über die Manager, die alle «mit grossem Fallschirm» einen Abflug gemacht hätten. «Das ist kriminell.» Sie denkt an die Mitarbeitenden, die ihre Stelle verlieren werden. Und kritisiert die Politiker, welche die Angelegenheit gutreden würden. «Dass in der intelligenten Schweiz solche Dinge passieren können. Traurig, traurig, unendlich traurig», sagt sie noch einmal.

«Ein Skandal», wettert eine andere Frau. Jahrelange Misswirtschaft, und niemand schaue hin. «Das ist schlecht für den Ruf der Schweiz.»

Rosa sieht die Situation an diesem Morgen nur, wer sein Geld bei einer anderen Bank hat

50 Meter vom CS-Haupteingang entfernt blühen auf einem Vorplatz Kirschbäume in schönstem Rosa. Doch Rosa sieht an diesem Morgen die Lage der Schweizer Bankenbranche kaum jemand. Optimistisch sind nur jene, die ihr Geld bei einer anderen Bank liegen haben. «Ich bin bei Raiffeisen», sagt ein Passant und grinst.

Kurz danach verlässt ein Mann das Bankengebäude. 400'000 Franken habe er in der CS stecken, seine Eltern ebenfalls. «Ich habe nun abgehoben, was geht.» Wohin damit? Nach Hause, dann wahrscheinlich zu Raiffeisen. «Ich habe den Glauben ins Bankensystem endgültig verloren», sagt er. Nebenan werben zwei Frauen für eine andere Ideologie. «Entdecke die Bibel», steht auf ihrem Plakat, das sie beim Broderbrunnen präsentieren. Als ob sie beteuern wollten, Gott fange nun all jene auf, die um ihr Geld bangten. Ob sie den Standort bewusst gewählt haben? Bevor man sie fragen kann, ziehen sie mit ihrem Wägelchen weiter.

«Wir sind für Sie da. Und unterstützen Sie weiterhin rund um ihre Finanzen», ist auf einem Bildschirm im Schaufenster zu lesen. Darunter befindet sich ein QR-Code. Wer ihn scannt, gelangt auf die Homepage der Bank. Dort ist eine Mitteilung zur Übernahme durch die UBS aufgeschaltet. Das Geschäft werde in normaler Weise weitergeführt, Kundinnen und Kunden müssten nichts unternehmen, ist zu lesen.

«Wo war die Finanzaufsicht?»

Vierzig Jahre lang sei er schon Kunde dieser Bank, erzählt ein Mann mit Hörgerät. Was nun geschehen sei, sei eine Schande. «Man darf nicht mehr sagen, dass man Schweizer ist.» Er wolle nicht nur über die Führung der Grossbank lästern. «Ich frage mich auch: Wo war die Finanzaufsicht?» Heftige Entrüstung ist zu spüren. Das wenige Geld, das er besitze, ziehe er dennoch nicht ab.

Der Mann, der gerade am Bancomat herumtippt, schon. Er werde zum Vermögenszentrum St.Gallen wechseln. «Mir gibt zu denken, dass der Bundesrat zwar Notrecht anwendet, aber eine privatwirtschaftliche Lösung bevorzugt. Das widerspricht sich», sagt er. Sein Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz sei zerstört. «Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn man sein Geld unter der Matratze lagert.» Er besitze auch CS-Aktien, sie hätten noch rund einen Drittel des eigentlichen Wertes. «Es sind die Kundengeldgeber, die nun bluten.» Ratlos sei er, die Hände seien ihm gebunden.

Bild: Andrea Tina Stalder

Ein Mann mit Brille verlässt die Bank beschwingter als andere. «Ich habe einen Grossteil meiner Ersparnisse schon vor einem Jahr abgezogen», sagt er. Diese Manager, diese Boni, er vertraue den Grossbanken schon seit längerer Zeit nicht mehr. Innert Monatsfrist werde er auch den restlichen Betrag saldieren. «Ich arbeite nur noch mit regionalen und kantonalen Banken zusammen.»

Dabei hat der Pensionär mal bei der CS gearbeitet. «Damals fing das mit den Boni gerade an. Ich habe mich schon damals daran gestört.» Er habe deshalb die Branche gewechselt, die letzten zwanzig Jahre im Immobilienbereich gearbeitet. Die Schweizer Grossbanken sollten sich sukzessive aus dem Investmentbanking zurückziehen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, schlägt er vor. Manche Menschen seien nun erleichtert, kein Konto bei der CS zu führen. «Aber auch sie sind betroffen. Die Angelegenheit geht fast alle indirekt etwas an. Weil ihre Pensionskasse oder ihre Sozialversicherung Gelder bei der CS hat.»

Ein junger Mann betont, er sei trotz CS-Konto guter Dinge. «Die UBS übernimmt die Bank ja. Ich habe auch dort ein Konto.»

Sie sei schlecht informiert, was die Übernahme der CS betreffe, betont eine junge Frau. «Ich habe hier nur ein Sparkonto. Dafür habe ich mir am Schalter soeben den Online-Zugang geholt», erzählt sie. Die Angelegenheit belaste sie persönlich kaum. Eigentlich nur, wenn sie an ihre Mutter denke. Diese arbeite am CS-Hauptsitz in Zürich, wisse nicht, wie es nun mit ihrer Stelle weitergehe. «Sie hat über die Medien erfahren, dass sich ihre Arbeitgeberin quasi in Luft auflöst.»

