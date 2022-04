Im Test: Erste durchgehende S-Bahn im Dreiländereck am Bodensee

Bahnverkehr Ein Hauch von Weltanschluss am Bodensee: Freie Fahrt für die erste S-Bahn durchs Dreiländereck Seit diesem Winter verkehrt die S7 von Romanshorn nach Lindau. Die Verbindung läuft vorläufig nur an Wochenenden und hat noch einige Haken, aber sie gibt Hoffnung für die Bahnzukunft am See. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Prächtige Aussichten mit der neuen S7-Seelinie: Am Fernbahnhof Lindau-Reutin wird noch gebaut, Umbaupläne gibt’s auch für den sonderbaren Bregenzer Bahnhof. Bilder: Marcel Elsener

Wow, Lindau, wie schmuck das Inselstädtchen ist! Ganz vergessen, der letzte Besuch Jahrzehnte her, einmal noch im Segelboot vor dem Hafenlöwen aufgekreuzt. Nun hocken wir vergnügt am Brunnen auf dem kopfsteingepflästerten Paradiesplatz, gesäumt von Häusern aus dem frühen 14. Jahrhundert, die Cafébar «Grossstadt» serviert feine Bagels, an den Nebentischen parlieren sie Französisch und Sächsisch.

Wir staunen über das internationale Flair und die Touristenmassen an der bayrischen Riviera. Ein Riesenrummel, wer nicht flaniert oder fotografiert, sitzt in den Dutzenden Lokalen, die Bodenseefisch, Grillhähnchen oder alle Arten von Snacks und Glacés anbieten. Die meisten sind wohl mit dem Schiff, per Velo, mit Bussen oder im eigenen Auto gekommen. Eigentlich ist die Altstadt autofrei, aber die Karren verstopfen alle Strassen rundherum; darunter gar Autoposer mit Dornbirner Kennzeichen - der kleine Grenzverkehr als grenzwertiger Bluff.

Wir hingegen sind mit der Bahn da, rasch hinüber zum Ostersamstagsbrunch, das ist jetzt möglich dank einer direkten S-Bahn-Verbindung, der ersten durchgehenden Dreiländerlinie am Bodensee, vorläufig nur samstags und sonntags. Eine überfällige Premiere und «Meilenstein für die Verbindungen am Bodensee», mit dem Fahrplanwechsel im Dezember eingeführt, pandemiebedingt erst Ende März offiziell eröffnet. Mehr Aufmerksamkeit in den Medien hat die Elektrifizierung der Bahnstrecke von München nach Lindau erhalten, die St.Gallen und Zürich rascher mit der bayrischen Metropole verbindet. Dies stellt just am Tag unserer Testfahrt die «Süddeutsche Zeitung» fest und würdigt die erste trinationale Verbindung im Nahverkehr: «So etwas hat es noch nicht gegeben.»

Dreh- und Angelpunkt des verbesserten Schienenverkehrs ist der neue Bahnhof Lindau-Reutin, der bei internationalen Fernzügen den Sackbahnhof auf der Insel ersetzt – der zeitaufwendige Fahrtrichtungswechsel entfällt. Für die Dreiländer-S-Bahn hat dies einen Haken: Vorerst ist ihr Endbahnhof Reutin, und wer auf die Insel will, muss 21 Minuten auf den Anschluss warten oder den Weg zu Fuss gehen. Die Viertelstunde Laufzeit bis zur Altstadt-Insel ist – bei schönem Wetter – kein Problem.

Bahnfahrt mit Sicht auf den See. Bild: Marcel Elsener

Bis Rorschach S-Bahn-Bummel, dann Express

Vor unserer Abfahrt 11.16 ab Romanshorn ist die Begleiterin skeptisch, wie voll das Doppelwagen-Züglein werden würde, niemand will neben Onkel Omikron sitzen. Also nochmals Coronamaske auf, aber Entwarnung, die S7 ist nur halb voll. Anfänglich bummelt sie als normale S-Bahn, hält an jeder Station, im Arboner Naturschutzgebiet ebenso wie im Wohnboomdorf Horn. Wären wir mit Kindern unterwegs, würden wir jetzt Kräne zählen. Zwischen Goldach und Rorschach der ersehnte Weitblick über den See, sein wellenbewegtes Wasser tut dem Begriff des Schwäbischen Meers alle Ehre an.

Bevor wir im Neuseeland überlegen können, ob «Nasenkönig» Werner Mang seine Villa nun verkauft hat und wo der künftige Seeufersteg durchführt, ist Staad schon vorbeigerauscht. Die S7 wird hier zum Regio-Express, macht Tempo und hält wider Erwarten nicht mal in Rheineck. Dass der Zug dort unerfreulich gewackelt hat, kann nicht der Grund sein, das Städtchen schnöd zu meiden.

In Rorschach sind weit gereiste Touristen eingestiegen, darunter ein chinesisches Pärchen, nun bietet St.Margrethen mehr Weltanschluss: Die meisten, die hier zusteigen, schleppen grösseres Gepäck, ihr Ziel gewiss München oder andere deutsche Grossstädte. Nicht auf der Durchreise, sondern in den Osterferien am Bodensee ist die italienische Familie, die wir später im Lindauer Toskana-Park wieder treffen. Kurz gerätselt, für welche Weltgegend der nigelnagelneue Zug bestimmt ist, der vor der Montagehalle von Zugbauer Stadler steht, dann rattern wir los und überqueren auf der elegant geschwungenen neuen Eisenbahnbrücke den Rhein. Kein Halt bis Bregenz, erstaunliche Beschleunigung, gebremst nur wegen einer Baustelle; im Vorbeifliegen magere Kühe, Obstbluestbäume, Bregenzer Aach – und leider auch das Werftdorf Hard, das wäre einen Halt wert gewesen.

Expresstempo dann auch ab Bregenz, Lochau bleibt auf der Strecke. Dabei hätten wir auf der Rückfahrt dort aussteigen wollen – um nach Bregenz zu wandern. Und um in der Campingplatz-Beiz «Strandhaus» die auf Schweizer Seite nirgends erhältlichen Bodensee-Schneidbrettchen der Radolfzeller Manufaktur «Seesucht» zu kaufen, auf Geschenkvorrat. Beide Vorhaben gestrichen. Von Lindau nach Bregenz sinds über zehn Kilometer oder also gut zweieinhalb Stunden Fussmarsch – zuviel an einem Nachmittag, wenn auch noch Stadtbummel in Bregenz auf dem Programm steht.

Zahlen und Feedback stimmen zuversichtlich

Noch halten die Corona-Nachwehen und -Massnahmen in den Nachbarländern, wo im ÖV nach wie vor FFP2-Maskenpflicht gilt, viele Ausflügler zurück. Doch nimmt der Zulauf der S7 mit steigenden Temperaturen wöchentlich zu. Mit durchschnittlich 15 Personen pro Zug (21 auf dem Zwischenstück St.Margrethen-Bregenz) lassen die Zahlen nach einem halben Jahr «sehr positiv stimmen, dass diese Verbindung Potenzial hat», sagt Werner Fritschi, Bereichsleiter Markt beim Bahnunternehmen Thurbo. Von wegen Weltanschluss: Überraschendste Gäste der S7 waren diesen Winter zwei Südafrikanerinnen, die via Zürich und St.Margrethen zum Skifahren ins Montafon reisten. Am besten belegt war der Zug am Samstagnachmittag des 26. März mit 57 Reisenden ab der Schweizer Grenze. Dabei sind die Verkehrsströme beidseitig ausgeglichen, «mit einer leichten Tendenz, dass mehr Reisende vom Vorarlberg in die Schweiz wollten als umgekehrt».

Im Lindauer Hafen tummelt sich bereits viel Volk. Bild: Marcel Elsener

Thurbo hat «sehr viele positive Reaktionen» erhalten. Bemängelt wird laut Fritschi vor allem, dass der Endbahnhof nicht Lindau-Insel ist und dass die Linie nur an Wochenenden verkehrt. Beide Nachteile wollen die beteiligten Bahnen auf Dezember 2023 beseitigen. Momentan kann die S7 die Insel nicht befahren, weil auf jenem Abschnitt keine zusätzlichen Züge möglich sind – wegen eines Barriere-Übergangs und der Zufahrt für Rettungsfahrzeuge.

Reutin - früher Rangierbahnhof, der Name bedeutet gerodetes Land - bleibt so oder so wichtiger für die Fernverbindungen; den dortigen Anschluss an den regionalen Express ins Allgäu schätzen auch viele Schweizer Reisende. Bregenz wiederum bietet Anschlüsse an den Regionalexpress via Feldkirch nach Schruns sowie Bregenzerwald-Bus nach Bezau.

Freilich ist die Vorarlberger Landeshauptstadt mit Pfänder und viel Kultur allein eine Reise wert – denkbar, dass die S7 dereinst im Sommer abends fürs Publikum der Festspiele verkehrt. Von Rorschach in 18 Minuten und von St.Margrethen in 9 Minuten nach Bregenz, da hat das Auto für einmal keine Chance.

Bilder: Marcel Elsener

Am Ostersamstag überrascht uns Bregenz einmal mehr als viel bevölkerte Hafenstadt, die weitaus grösser erscheint als es die Bevölkerungszahl von lediglich knapp 30000 besagt. Sein Bahnhof ein unfassbares Gebilde, türkisfarbenes Monstrum aus Dächern und Zugängen, das an Bausünden der 1970er erinnert, aber in den 90er erstellt wurde – seit Jahren wird ein Um- und Neubau geplant. Seewärts davon das Festspiel- und Kongresshaus und die heutzutage anscheinend unvermeidliche Beach-Bar mit Sand, Liegestühlen und House-Musik, stadtwärts ein autonomes Jugendzentrum, das an die berühmt-berüchtigte Reithalle in Bern erinnert.

Die auffällige Polizeipräsenz gilt aber nicht den Punks und Hip-Hoppern rund ums AJZ, sondern einer Demo: Es geht nicht gegen den Krieg in der Ukraine, sondern, ach, noch immer gegen die Coronamassnahmen, ein mit dumpfen Trommeln unterlegter Schweigemarsch, um die «letzten zwei Jahre zu Grabe zu tragen». Zum Glück bleiben die Kulturhäuser und ihre Plätze verschont. Wir blättern draussen vor dem KuB-Café im «Falter» und stillen ein wenig Wien-Sehnsucht. In der Buchhandlung wird das touristische Potenzial der Gegend augenfällig: ausgelegt Dutzende Vorarlberg- und Bodensee-Bücher, mitsamt den «111 Orten, die man gesehen haben muss», der See ist offenbar auch ein Glücksort-, Kinder- und Stehpaddlerparadies. Aha.

In 55 Minuten in Lindau Die S7 verkehrt an Wochenenden sowie Feiertagen als S-Bahn respektive Regioexpress zwischen Romanshorn und Lindau-Reutin. Am frühen Morgen jede Stunde, später alle zwei Stunden fährt sie die Strecke in 52 Minuten (derzeit noch 55 Minuten). Ein Ticket kostet 10.90 Franken mit Halbtax, empfohlen wird ein Bodensee-Ticket Ost für 22 Fr. (Vollpreis 29 Fr.), das Bahn, Bus und Fähre einschliesst und somit eine Rundreise über Friedrichshafen und den See ermöglicht. Infos via www.thurbo.ch oder S-Bahn-Bodensee-Website. (mel)

Zufriedenes Fazit auf der Rückfahrt, doch die eine Frage bleibt: Warum ist die S7 bis Rorschach S-Bahn, im Unterrheintal und in Österreich aber ein Expresszug? So bleiben wie gesagt manche reizvollen Orte auf der Strecke. Der Grund ist laut Thurbo-Fachmann Fritschi der knappe Zeitrahmen: «Die S7 benützt alle zwei Stunden den Slot des Eurocity, der dann nicht fährt. Somit muss die S7 nach der Abfahrt in Rorschach die gleichen Halteorte wie dieser EC nutzen – eben nur St. Margrethen und Bregenz.» Weitere Halteorte würden «das Fahrplangefüge ins Wanken bringen» und Anschlüsse gefährden.

«Die vielen Einspurstrecken behindern den grenzüberschreitenden Verkehr», bedauert Fritschi. Für mehr Verbindungen bräuchte es eine durchgehende Doppelspur. «Wenn wir den Verkehr im Bodenseeraum fördern wollen, müssen wir bereit sein, in die Infrastruktur zu investieren.»

Genau dies fordert seit Jahren die Initiative Bodensee-S-Bahn. Die freut sich sehr über die erste Dreiländer-S-Bahn, die ein Einstieg in die erträumte Verbindung rund um den See sei. Und dies «ausgerechnet an der Stelle, die nominell die grössten Herausforderungen bietet, da die Verbindung durch drei Staaten und über viele eingleisige Streckenabschnitte läuft», wie Co-Präsident Ralf Derwing meint. Wenn die grenzüberschreitende S-Bahn die gewollte Alternative zum Autoverkehr werden wolle, brauche es viel Effort, sagt Derwing in der «Süddeutschen» und beklagt den «grauenhaften Zustand» der Bodenseegürtelbahn. Für eine echte Bodensee-S-Bahn müssten viele seit dem Bahnbau in den 1880er-Jahren eingleisige Strecken ausgebaut und elektrifiziert werden. «Bei einer einspurigen Autobahn wäre der Aufschrei riesengross.» Für die Bahn aber fehle trotz dringlicher Verkehrswende die Lobby.

Wenn die neue S7 ab Ende 2023 wie geplant auch an den Wochentagen fährt, wird sie für Arbeitspendler interessant. Für Lokführer ist sie das ohnehin schon, die schwärmen, wie beispielsweise der ÖBB-Lokführer Peter Pöcheim von einer «einmaligen Strecke». Pöcheim, der die S7 in St.Margrethen übernimmt, wo auch das Stromsystem wechselt, schätzt die grossen Thurbo-Fenster, den Austausch mit Schweizer Kollegen und «die sehr angenehmen Fahrgästen im Ausflugsmodus». Weil Zugbegleiter fehlen (respektive diese wie der Zoll nur Stichproben machen), ist er oft Ansprechperson: «Es hat deutlich mehr Fremdsprachige in diesem Zug.»

Pöcheims liebster Abschnitt ist der direkt am See, vorzugsweise zum Sonnenaufgang, wenn erst Tiere und Frühschwimmer unterwegs sind. Auch aus Schweizer Sicht dürfte dieser Abschnitt begehrtes Reiseziel sein. Derzeit läuft dort ein weiteres Aufwertungsprojekt, sechs Millionen Euro für verbesserte Fuss- und Radwege beim Nostalgiebad «Mili», auf der populären Strecke sind nebst Badenden und Flanierenden täglich bis zu 4000 Velofahrende unterwegs.

Nur einer von vielen Gründen, die neue S7 bald wieder zu benützen. Nächstes Mal kaufen wir die Tageskarte und planen die Rückfahrt mit der Fähre über den See. Und nehmen Jaroslav Rudis’ «Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen» mit, der Eisenbahn-Schriftsteller hat uns auf dem kürzlichen Besuch in St.Gallen ebenfalls von der neuen Bodenseelinie vorgeschwärmt. Man sieht sich im Dreiländereck!

