Ostschweiz bei Bahnausbau benachteiligt: Nationalräte wehren sich

Bahnnetz Ostschweiz wehrt sich gegen Streichungen beim Bahnausbau: So geht es jetzt im Bundeshaus weiter Sieben Kantone kritisieren Verschlechterungen beim Bahnausbau in der Ostschweiz. Im Bundesparlament ist bereits eine Gegenoffensive im Gang. Adrian Vögele aus Bern 28.09.2022

Viertelstundentakt verschoben? Der Bundesrat will Investitionen bei der Frauenfeld-Wil-Bahn sistieren. Bild: PD

Der Bundesrat will beim Bahnausbau in der Ostschweiz auf die Bremse treten. Zumindest ist das vorgesehen in einem Bericht zu den Ausbauprogrammen und zur Zukunftsplanung bis 2050. Bereits beschlossene Ausbauten auf Ostschweizer Strecken sollen wieder gestrichen oder auf Eis gelegt werden.

So will der Bundesrat auf Baumassnahmen für den durchgehenden Viertelstundentakt bei der Frauenfeld-Wil-Bahn – sie gehört inzwischen zu den Appenzeller Bahnen – verzichten. Offizielle Begründung: Die absehbaren Kosten seien gegenüber der ursprünglichen Planung um 24 Millionen Franken gestiegen. Ebenfalls streichen will der Bund 590 Millionen Franken, die unter anderem für Beschleunigungsmassnahmen zwischen Winterthur und St.Gallen vorgesehen waren. Begründung: Es sei noch unklar, ob dort überhaupt Ausbauten nötig seien.

Ost-West-Allianz auch im Nationalrat?

Gegen diese Absichten des Bundes gibt es breiten Widerstand: Die Verkehrsdirektoren von sieben Kantonen, darunter St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell, demonstrierten am Montag vor den Medien Einigkeit und präsentierten ihre gemeinsame Vernehmlassungsantwort.

Parallel dazu rollt im Bundesparlament eine Offensive an. Denn die eidgenössischen Räte werden im kommenden Frühling über die Vorschläge des Bundesrats entscheiden. Wegen der technischen Probleme der neuen SBB-Doppelstockzüge haben sich die Aussichten auf bessere Anschlüsse am Bahnhof St.Gallen und kürzere Fahrzeiten nach Winterthur zuletzt zusätzlich verschlechtert. Dagegen wehren sich die St.Galler Ständeräte Paul Rechsteiner (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte). Weil die Strecke Lausanne – Bern ebenfalls betroffen ist, kam im Ständerat eine Allianz zwischen Ost- und Westschweiz zu Stande. Die Verkehrskommission des Ständerats (KVF) fordert den Bundesrat mit grosser Mehrheit auf, Massnahmen für den Bau neuer Bahnstrecken auf der Ost-West-Achse vorzuschlagen.

Edith Graf-Litscher, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Gespräche zu diesem Thema seien nun auch im Nationalrat im Gang, sagt Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin und Mitglied der KVF. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass auch in der grossen Kammer Ostschweiz und Romandie zusammenspannen. «Das Ziel ist, dass wir auch in der Verkehrskommission des Nationalrats eine gleichlautende Motion verabschieden.» Damit würde dem Anliegen zusätzlicher Druck verliehen. Die Behandlung der Vorstösse soll zeitgleich in der kommenden Wintersession stattfinden.

Rechsteiner weibelt für Appenzeller Bahnen

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Auch die beabsichtigten Streichungen beim Ausbau des Regionalverkehrs kommen bei Ostschweizer Parlamentsmitgliedern schlecht an. Der Innerrhoder Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner, der auch im Verwaltungsrat der Appenzeller Bahnen sitzt, hatte sich schon früher kritisch zu den ÖV-Plänen des Bundes geäussert. Jetzt fordert er in einer Interpellation weitere Antworten vom Bundesrat. Denn Grossprojekte vor allem in Zentrumsregionen würden bevorzugt, während kleinere, aber notwendige Ausbauschritte in den ländlichen Räumen eher stiefmütterlich behandelt würden:

«So soll in den nächsten Jahrzehnten ein Grossteil der Infrastrukturinvestitionen in drei Grossprojekte fliessen: Herzstück Basel, Tiefbahnhof Luzern und Tunnelverbindung Zürich-Altstetten – Aarau.»

Rechsteiner verlangt konkrete Auskünfte zum Netz der Appenzeller Bahnen: So will er wissen, warum der Bundesrat «das für die Ostschweiz wichtige und vom Parlament beschlossene Angebotsziel Taktverdichtung Frauenfeld – Wil» aus dem Ausbauschritt 2035 streichen wolle. Und:

«Teilt der Bundesrat meine Auffassung, dass der Beseitigung von Einspurabschnitten zur Stabilisierung des Verkehrs eine hohe Bedeutung zukommt, beispielsweise auf der Strecke St.Gallen – Trogen der Appenzeller Bahnen?»

Der Bundesrat hat die Vorstösse noch nicht beantwortet.

