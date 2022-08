Bund und SBB prüfen Neubaustrecke St.Gallen-Winterthur

Bahnausbau Mit Vollgas an Uzwil vorbei? Jetzt prüfen Bund und SBB eine Neubaustrecke zwischen St.Gallen und Winterthur Seit Jahren wartet die Ostschweiz darauf, dass ein Ausbau der Bahnstrecke St.Gallen-Winterthur ernsthaft geprüft wird. Jetzt geht es plötzlich vorwärts. Experten sehen verschiedene Optionen – von einzelnen Überholspuren bis zu einer kompletten Neubaustrecke. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu langsam in den Kurven: Die neuen SBB-Doppelstockzüge schaffen die erhoffte Fahrzeitverkürzung in der Ostschweiz nicht. Jetzt wird ein Gleisausbau geprüft. Bild: Raphael Rohner

Wenn die Bahn rascher ans Ziel kommen soll, die Züge selber aber nicht schneller fahren können, dann muss man eben neue Gleise verlegen. Das ist – stark vereinfacht gesagt – die Ausgangslage für die SBB-Linie St.Gallen-Zürich. Bis 2035 soll die Fahrzeit der Schnellzüge auf deutlich unter eine Stunde sinken, was in St.Gallen den sogenannten Vollknoten mit regelmässigen schlanken Anschlüssen auf den Regionalverkehr ermöglicht.

Die SBB wollten diese Beschleunigung der Linie mit den neuen Doppelstockzügen von Alstom (FV-Dosto) erreichen. Doch daraus wird nichts, weil die Neigetechnik der Züge nicht wie erhofft funktioniert – auf schnelle Kurvenfahrten werden die SBB verzichten. Anfang Juli kündigten sie an, auf betroffenen Strecken stattdessen einen Ausbau der Trassen zu prüfen. Für die Linie nach St.Gallen allerdings gebe es vom Bundesamt für Verkehr (BAV) bislang keinen Auftrag für eine solche Studie, hiess es auf Nachfrage bei den SBB.

Bund: Ausgangslage hat sich geändert

Der Kanton St.Gallen fordert diese Korridorstudie schon lange. «Wir verstehen die Zurückhaltung von BAV und SBB nicht», sagte Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP) im Juli. Angesichts der Probleme mit den Doppelstockzügen seien die Abklärungen erst recht dringend. Für grössere Infrastrukturausbauten werde die Zeit bis 2035 bereits knapp.

Doch jetzt tut sich etwas: Das Bundesamt für Verkehr teilt auf Anfrage mit, mit dem Entscheid der SBB zu den neuen Doppelstockzügen habe sich die Ausgangslage «wesentlich verändert». Das BAV analysiere nun alle Auswirkungen und prüfe, welche Infrastrukturausbauten für die geplanten Fahrzeitverkürzungen exakt nötig seien, so Mediensprecherin Olivia Ebinger:

Olivia Ebinger, Mediensprecherin Bundesamt für Verkehr. Bild: Béatrice Devènes

«Dass dabei eine Studie für Winterthur-St.Gallen nötig ist, ist unbestritten. Der Bund wird die Studie auslösen.»

Und: Mit den Abklärungen soll es zügig vorangehen. Erste Erkenntnisse sollen laut Ebinger bereits in den nächsten Bericht des BAV zum Stand der Eisenbahn-Ausbauprogramme einfliessen. Dieser Bericht erscheint jährlich, jeweils im Frühling.

Mehr Abschnitte zum Überholen

Doch wie und wo müsste man die Linie am ehesten ausbauen? Der Streckenverlauf zwischen St.Gallen und Winterthur ist seit dem 19. Jahrhundert im Grossen und Ganzen unverändert. Und natürlich wurde die Linie vor über 160 Jahren nicht mit dem Ziel gebaut, St.Gallen auf schnellstem Weg mit Winterthur zu verbinden, sondern ist das Resultat diverser, auch regionaler Interessen. Bestes Beispiel ist Uzwil: Dort befinden sich die engsten Kurven des gesamten SBB-Hochleistungsnetzes, wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt. Einflussreiche Industrielle aus der Region hatten diese Linienführung damals durchgesetzt.

Anton Heer, Ingenieur und Bahnexperte. Bild: Ralph Ribi

Der Flawiler Ingenieur, Historiker und Bahnexperte Anton Heer sagt, bei einem Ausbau der Strecke nach Zürich sei die Entflechtung des Schnellzugverkehrs und des langsameren Regional- und Güterverkehrs zentral. So wurden die Halte der Regionalzüge in Schwarzenbach und Algetshausen bereits wegen Fahrplankonflikte aufgehoben. Zugleich gibt es aktuell zum Beispiel Probleme mit dem Eurocity aus München, der – wenn er verspätet ist – hinter den Regionalzügen herfahren muss und so seine Verspätung noch deutlich vergrössert.

Als Baumassnahmen kämen laut Heer Überholgleise in Frage. Einen solchen Abschnitt gibt es heute beispielsweise bei Elgg, er ist vierspurig und knapp einen Kilometer lang. Gerade der benachbarte Abschnitt bis Räterschen sei allerdings eine «Kriechstrecke», stellt Heer fest – dort lasse sich allenfalls noch Zeit einsparen. Mehrere Kurven zwischen Winterthur und St.Gallen seien in den vergangenen Jahrzehnten bereits gestreckt worden, dies jedoch vor allem mit dem Ziel, ausgeglichenere Geschwindigkeiten zu erreichen und damit den Verschleiss des Materials zu vermindern. Die entsprechenden Zeiteinsparungen seien minimal.

Komplette Neubaustrecke statt Flickwerk

Guido Schoch, Vizepräsident Swiss Railvolution. Bild: PD

Auch Guido Schoch rät dringend zu einer besseren Trennung der Trassen für schnellere und langsamere Züge. Er war Direktor der Südostbahn (SOB) und der Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) und ist heute Vizepräsident des Vereins Swiss Railvolution, der sich für ein leistungsfähigeres Bahnnetz in der Schweiz einsetzt. «Wenn bauliche Massnahmen zwischen Winterthur und St.Gallen geprüft werden, sollte man eine Neubaustrecke ins Auge fassen, die getrennt von der heutigen Linienführung verläuft», sagt Schoch:

«Auf lange Sicht ist das günstiger, als immer wieder an der alten Strecke herumzuflicken.»

Getrennte Trassen brächten nicht nur Vorteile für den Fernverkehr: Wenn die Schnellzüge auf die neue Strecke verlegt würden, erhalte der Regionalverkehr auf der alten Strecke mehr Platz.

Vorbei an den Gemeinden im Fürstenland?

Das könnte bedeuten, dass Gemeinden wie Uzwil oder Gossau ihren Intercity-Halt verlieren würden: Politischer Widerstand wäre programmiert. Schoch sagt dazu: «Ein möglichst schneller Zug von St.Gallen nach Zürich, der unterwegs noch häufig hält, das ist eine Illusion.» Aber wenn auf der alten Strecke künftig jede halbe Stunde ein Interregio verkehre, dann seien auch grössere Gemeinden im Fürstenland weiterhin gut oder sogar noch besser erschlossen. Dennoch: Der politische Wille für eine Neubaustrecke müsse natürlich da sein, sagt Schoch:

«Die St.Galler Regierung müsste den Mut haben, eine solche Linie zu fordern.»

Das Grundproblem sei allerdings, dass das Schweizer Bahnnetz immer mehr zu einem Flickwerk werde, weil ein übergeordnetes Konzept fehle, so Schoch. «Früher hatten wir mit Bahn 2000 eine solche Strategie.» Doch heute seien die Ziele zu wenig klar und die Infrastrukturmassnahmen zu wenig gut koordiniert, es werde einfach mit der Giesskanne Geld in die Regionen verteilt. «Wenn wir grössere Fortschritte und wesentlich kürzere Fahrzeiten erreichen wollen, muss sich das ändern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen