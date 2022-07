Probleme mit Doppelstockzügen: St.Gallen fordert Neubaustrecke

Bahnangebot auf der Kippe Probleme mit SBB-Doppelstockzügen: Jetzt verlangt der Kanton St.Gallen sofortige Abklärungen für eine Neubaustrecke nach Zürich Die SBB wollten die Fahrzeit der Schnellzüge zwischen St.Gallen und Zürich auf weniger als eine Stunde senken. Nun kommen technische Probleme mit den neuen Doppelstockzügen dazwischen. Damit ist der ganze Plan für das Bahnangebot 2035 in der Ostschweiz gefährdet. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Die Neigetechnik läuft nicht wie erhofft: Einer der neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge bei der Taufe im August 2018 am Bahnhof St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mehr Tempo auf der Bahnstrecke zwischen St.Gallen und Zürich: Das fordert die Ostschweiz schon seit Jahren. Die Fahrzeit müsse deutlich unter eine Stunde sinken. Im Bahnausbauschritt 2035 war diese Fahrzeitverkürzung um mehrere Minuten endlich vorgesehen – doch jetzt folgt die Ernüchterung: Die SBB gaben am Freitag vor den Medien bekannt, dass sie wegen technischer Probleme mit den neuen Fernverkehrs-Doppelstockzügen (FV-Dosto) die Notbremse ziehen. Die Züge des Herstellers Alstom sollten dank moderner Neigetechnik fähig sein, Kurven schneller zu fahren. Doch die sogenannte Wankkompensation funktioniere nicht wie gewünscht, das Fahrverhalten der Züge sei zu unruhig, so die SBB. Auf die Neigetechnik und die schnelleren Kurvenfahrten werde darum verzichtet.

Damit rückt nun allerdings auch die Beschleunigung der Verbindung St.Gallen-Zürich wieder in die Ferne. Und damit das ganze Angebotskonzept 2035. Entsprechend gross ist der Ärger in der Ostschweiz. Der St.Galler Verkehrsdirektor Beat Tinner sagt auf Anfrage: «Der Vollknoten St.Gallen kann so nicht realisiert werden.» Das habe Auswirkungen auf die Anschlüsse der S-Bahnen in St.Gallen, auf die Durchbindung des Interregio ins Rheintal und auf das Netz der Appenzeller Bahnen. «Auch der Halt des schnellen Intercity in Wil ist gefährdet.»

Nachgeben will der Kanton aber nicht. Tinner sagt:

Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftschef (FDP). Bild: Benjamin Manser

«Der Vollknoten St.Gallen ist ein uraltes Anliegen der Ostschweiz und muss nun endlich umgesetzt werden.»

Auch die SBB wollen die kürzeren Fahrzeiten nach wie vor erreichen – auf klassischem Weg, mit Neubaustrecken. Genau dieses zeitaufwendige und teure Vorgehen wollte man sich dank der neuen Doppelstockzüge eigentlich ersparen.

Wo bleibt die Korridorstudie?

Die Westschweiz, die ebenfalls auf schnellere Verbindungen wartet, erhielt am Freitag von den SBB bereits eine konkrete Ansage: Für Neubauten auf der Linie Bern-Lausanne soll bis im Herbst eine Studie vorliegen. Für die Ostschweiz gab es keine solche Ankündigung. Dabei sei bereits im Bundesbeschluss für den Ausbauschritt 2035 eine Korridorstudie für die Strecke St.Gallen-Zürich vorgesehen, sagt Tinner. Diese Studie müssten das Bundesamt für Verkehr (BAV) und die SBB jetzt so schnell wie möglich vorlegen. «Wir verstehen die Zurückhaltung von BAV und SBB nicht.»

SBB warten auf den Bund

Die SBB sehen das anders. Der Bund habe bislang keine Studie für eine Neubaustrecke zwischen St.Gallen und Winterthur in Auftrag gegeben, teilt die Medienstelle auf Anfrage mit. Die SBB würden mit der Studie starten, sobald der Auftrag vorliege. Gleichzeitig bestätigt das Bahnunternehmen, dass die Studie für die Strecke Lausanne-Bern läuft. Die Abklärungen dauern insgesamt rund eineinhalb Jahre. Mit einem ähnlichen Zeitaufwand sei auch für eine Studie auf dem Abschnitt Winterthur-St.Gallen zu rechnen.

Zugleich halten die SBB fest, dass die Fahrzeitverkürzung zwischen Zürich und St.Gallen nach wie vor im Angebotspaket 2035 enthalten sei. Sie versprechen aber nichts: «Die Umsetzung der Fahrzeitverkürzungen hängt unter anderem vom politischen Prozess ab, weshalb hierzu noch keine belastbaren Aussagen gemacht werden können.»

Bis 2035 wird es knapp

Aber selbst wenn sich Bund und SBB dazu entscheiden würden, neue Trassen zwischen Winterthur und St.Gallen zu bauen: Die Planung für das Bahnangebot 2035 wackelt so oder so. Tinner sagt:

«Wir befürchten, dass dieser Zeitplan sehr eng ist, wenn es grössere neue Infrastrukturen braucht.»

Der Kanton verlangt deshalb, dass SBB und Bund auch nach Massnahmen suchen, die rascher umsetzbar sind – etwa andere Abfahrtszeiten für den schnellen Intercity zwischen Zürich und Winterthur oder eine Neutrassierung des Güterverkehrs.

Es ist bereits der zweite bahnpolitische Notfall für den Kanton St.Gallen innert weniger Monate: Den Plan der SBB, beim künftigen Fernverkehrsangebot auf der Rheintallinie zu sparen, haben Regierung und Bundesparlamentarier mit einer lautstarken Intervention in Bern verhindert. Auch zur Zukunft der Linie St.Gallen-Zürich dürften nun politische Diskussionen folgen.

