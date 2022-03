Öffentlicher Verkehr: Ostschweiz will Zusammenarbeit verstärken

Bahn und Bus Ostschweizer Kantone verstärken Zusammenarbeit für den öffentlichen Verkehr Die Ostschweizer Kantone wollen sich bei der Planung und Bestellung des ÖV-Angebots besser absprechen – und ihre Interessen auf nationaler Ebene stärker vertreten. In St. Gallen wird dafür eine Geschäftsstelle geschaffen. Adrian Vögele 21.03.2022, 15.55 Uhr

Die Zusammenarbeit der Kantone zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs in der Ostschweiz soll verbessert werden. Bild: Urs Bucher

Jeder Kanton kocht sein eigenes Süppchen: Diesen Eindruck erhält man bisweilen, wenn man die politischen Forderungen von Ostschweizer Bundesparlamentariern zum öffentlichen Verkehr betrachtet: St. Galler Stimmen wollen Verbesserungen im Fernverkehr und auf den Hauptachsen, Thurgauer kümmern sich um das Wohlergehen der Bodenseeschifffahrt und in Innerrhoden kämpft man gegen die verkehrstechnische Vernachlässigung der Randregionen. Gleichzeitig zeigt sich auch: Wenn es darauf ankommt, können die Ostschweizer Kantone durchaus zusammenstehen, um in Bern etwas zu erreichen - zuletzt etwa den Doppelspurausbau in Rorschach im Bahnausbauschritt 2035, den auch die Volkswirtschaftsdirektoren der ganzen Region forderten.

Fäden laufen beim St. Galler Amt für öffentlichen Verkehr zusammen

Jetzt wollen die Ostschweizer Kantonsverwaltungen ihre Zusammenarbeit zu Gunsten des ÖV verstärken. Die Verkehrsdirektoren der Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen und Graubünden haben hierzu eine Vereinbarung abgeschlossen. Es geht beispielsweise um bessere Absprachen bei der Planung und Bestellung der Angebote. Schon bisher liefen diese Fäden oft beim St. Galler Amt für öffentlichen Verkehr zusammen, das sich dann um die Bündelung der Ostschweizer Interessen kümmerte. Nun wird diese Funktion offiziell – mit einer Geschäftsstelle mit 30-Prozent-Pensum, welche durch die anderen Ostschweizer Kantone mitfinanziert wird.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr St. Gallen. PD

Das Ziel ist, «gegenüber dem Tarifverbund Ostwind, den Transportunternehmen, den anderen Kantonen, den Nachbarländern und dem Bund einheitlich und stark aufzutreten», wie es in der Mitteilung des Kantons St. Gallen heisst. Mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Innovation im Ostschweizer ÖV sind weitere Ziele. Wenn etwa in einem Kanton ein Pilotprojekt läuft, sollen andere von den Erkenntnissen profitieren – «nicht jeder Kanton muss das Rad neu erfinden», sagt der St. Galler Amtsleiter Patrick Ruggli dazu.

Bahnausbau 2035: Verzögern sich bereits beschlossene Projekte?

Eine konkrete Forderung für den Ostschweizer ÖV ist mit der Vereinbarung nicht verbunden: Es handelt sich um ein strategisches Papier. Was die Bahninfrastrukutur betrifft, so sind die Arbeiten für den nächsten Ausbauschritt 2040/2045 bereits im Gang – spruchreif sei aber noch nichts, sagt Ruggli. Beim Ausbauschritt 2035 habe die Region ein gutes Resultat erreicht. Offen ist allerdings, ob diese Projekte rechtzeitig realisiert werden: In Bern gibt es Anzeichen, dass sich einzelne Vorhaben des Ausbauschritts 2035 verzögern könnten – aufgrund der angespannten Finanzlage der SBB. Auch in St. Gallen teilt man diese Befürchtungen, wie Ruggli sagt. Der Kanton könne dies allerdings nicht beeinflussen, das sei Sache des Bundes. Wenn beispielsweise der Brüttener Tunnel zwischen Winterthur und Zürich später gebaut wird als geplant, wird sich auch die Beschleunigung der Schnellzugverbindung St. Gallen–Zürich (53 statt 62 Minuten) nochmals verzögern.