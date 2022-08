Zu viel Sonnencreme im Wasser: Damit kämpft das Schwimmbad Hörnli

Hitzewelle «Bitte duscht, bevor ihr Schwimmen geht»: Wieso die Sonnencreme dem Chef des Schwimmbads Hörnli in Kreuzlingen Probleme bereitet Diesen Sommer sehnen sich alle nach Abkühlung. Doch wie erleben Personen den diesjährigen Sommer, die den Badespass überhaupt erst ermöglichen? Wir haben René Knup, Betriebsleiter des Schwimmbad Hörnli, gefragt. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 09.08.2022, 17.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeit für Pausen gibt es für René Knup in diesem Sommer nur selten. Bild: Tabea Leitner

René Knups Wecker klingelt an Arbeitstagen um 4.45 Uhr. Um sechs Uhr beginnt die Schicht des Betriebsleiters des Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen. Als erstes überprüft er die technische Anlage des Schwimmbades. Chlorgehalt, pH-Wert, Wasserdruck in den Leitungen – alle Werte müssen stimmen, damit die Badeanlage tadellos funktioniert.

René Knup (56), Betriebsleiter Badi Hörnli. Bild: PD

Bevor die ersten Gäste um acht Uhr im Schwimmbad Hörnli eintreffen, werden Toiletten und Duschen geputzt, die grosse Rasenfläche gemäht und nach Sommergewittern das Laub vom Boden weggeräumt. All diese Arbeiten führt Knup aber nicht alleine aus. Mit ihm kümmern sich drei andere Leute um die Pflege der Anlage. Jeder helfe jedem. Ihr Erfolgsrezept? «Wir schaffen das nur, weil wir so gut harmonieren», erzählt Knup und stellt währenddessen die Miet-Sonnenschirme bereit. Das Kassenhaus hat er dabei ständig im Blick, da am Morgen früh noch niemand fix dort eingeteilt ist.

«Diesen Sommer habe ich kein Privatleben.»

Bei gutem Sommerwetter kommt er erst abends um zehn Uhr nach Hause. Dieser Alltag zerrt an den Kräften des 56-Jährigen. «Privatleben habe ich in diesem Sommer keines.» Grillabende mit Familie und Freunde gebe es nicht, denn dafür würden vier freie Tage im Monat nicht ausreichen. Im Moment sei er körperlich bereits so erschöpft, wie sonst jeweils erst Ende Saison. Er sagt:

«Manchmal kommen mir morgens fast die Tränen, wenn der Wecker klingelt.»

Obwohl er und sein Team im Schichtendienst arbeiten, gehe man abends nicht nach Hause, wenn am Tag viel liegen geblieben ist. Aber Knup möchte sich nicht beklagen, denn nach dem regenreichen Sommer im vergangenen Jahr hätten sich alle Badi-Mitarbeitenden einen solchen Sommer gewünscht.

Der Romanshorner liebt, was er tut. «Die Arbeit in der Badi ist sehr abwechslungsreich – sie liegt mir am Herzen.» Das ist zu spüren. Wenn der 56-Jährige durch die Badeanlage läuft, rufen ihm Stammgäste zu: «Hast du gesehen? Die Barrieren auf dem Parkplatz funktionieren wieder nicht.» Knup bedankt sich für die Meldung, und geht weiter. Es herrscht eine kollegiale Stimmung. Der Betriebsleiter sagt:

«Mir ist wichtig, dass sich hier alle Personen wohlfühlen.»

Voller Stolz erzählt er, dass es im Schwimmbad Hörnli seit diesem Sommer einen Steg gibt, von wo aus nun auch rollstuhlgängige Personen mit einem Treppenlift in den See können.

Die Badi ist auf Rekordkurs

Bis jetzt hat das Schwimmbad Hörnli bereits 110’000 Eintritte verkauft – das sind nur 10’000 Eintritte weniger als in der Rekordsaison im Sommer 2013. Als vor vier Wochen Temperaturen von über 35 Grad herrschten, besuchten am Wochenende gar 12’000 Badegäste das Hörnli.

Die Badi am Bodensee ist nicht nur unter Ostschweizerinnen und Ostschweizern beliebt. Knup sagt, dass einige sogar aus Winterthur und Zürich anreisen würden, da die dortigen Schwimmanlagen zu überfüllt seien. «Der rege Betrieb bringt jedoch nicht nur das Team, sondern auch die Anlage an ihre Grenzen», erzählt der 56-Jährige. Und so kämpft der Betriebsleiter plötzlich mit völlig neuen Herausforderungen.

Hinter den Kulissen der Wasserreinigung

«Hier kommen wir zu meinem Sorgenkind», sagt Knup als er vor das Kinder-Erlebnisbecken tritt. Der Grund dafür: Ein Ölfilm aus Sonnencreme, der auf der Wasseroberfläche in allen Farben schimmert. Durch das Chlor löse sich die Sonnencreme von der Haut ab. Das sei zwar nicht ungewöhnlich, aber wenn so viele Leute wie an jenem Rekordwochenende schwimmen kommen, käme es zu einer Überlastung der Anlage. «Verstehen Sie mich nicht falsch, Sonnenschutz ist wichtig. Aber man sollte nicht direkt nach dem Eincremen ins Wasser springen», sagt er. Denn: Das Fett der Sonnencreme verstopft die Filteranlage und kann für den Betrieb der Rutschbahnen zum Problem werden.

Knup ist verzweifelt, weil die technischen Störungen aufgrund der Sonnencreme immer häufiger werden. «Ich weiss nicht, wie ich unseren Gästen die Zusammenhänge erklären soll», sagt er.

Wie also bleibt das Wasser sauber? Das Badewasser aus dem Schwimmbecken gelangt über ein unterirdisches Röhrensystem in ein Ausgleichsbecken. Dort werden Haare, Laub und grober Schmutz aus dem Badewasser gefiltert, woraufhin das Wasser in die richtige Filteranlage läuft.

Darin befinden sich 80 Filterplatten, die mit Kieselgur belegt sind. Kieselgur ist ein weisses, sandartiges Pulver, das aus Schalen abgestorbener Kieselalgen hergestellt wird. Von der Filteranlage wird das gereinigte Badewasser wieder in die Schwimmbecken zurückgepumpt. Dies erfordert einen hohen Wasserdruck.

Wenn sich aber das Fett der Sonnencreme auf den Filterplatten ablagert, sinkt der Wasserdruck bis auf die Hälfte ab. Dadurch wird nicht genug Wasser ins Schwimmbecken zurückgepumpt. Das hatte Folgen.

Wegen zu viel Sonnencreme darf nicht mehr gerutscht werden

Mitte Juli musste René Knup für einen Abend die Rutschbahn ausschalten, weil es im Auffangbecken unterhalb der Rutschbahn zu wenig Wasser gab. «Wenn es im Auffangbecken nicht genug Wasser gibt, können rutschende Personen nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachen in die Wand», erklärt er.

Sonnencreme ist wichtig – jedoch sollte man vor dem Badengehen duschen gehen. Bild: Tabea Leitner

Einige Badegäste hatten kein Verständnis dafür. So musste er sich Kommentare anhören wie «wir sind extra dafür von weit angereist» oder «Sie wollen uns doch einfach nur den Spass verderben». Solche Situationen belasten den Bademeister, der sich für seine Gäste nichts anderes als einen Tag mit viel Freude wünscht. Knup sagt:

«Die Leute sind ja eigentlich selbst schuld, dass sie nicht rutschen können.»

Denn würde sich jeder Badegast abduschen, bevor er ins Wasser springt, gäbe es dieses Problem nicht. Dass es beim Duschen noch um etwas anderes gehe, als ums Annetzen oder Abspülen von Bakterien, würden viele Leute nicht bedenken.

Bis jetzt musste der Betriebsleiter die Rutschbahnen nur einmal ausschalten. Dennoch muss die Filteranlage derzeit jeden zweiten Tag gereinigt werden – das ist doppelt so viel, wie beim normalen Betrieb gereinigt werde. «Wir hoffen jeden Tag, dass wir die Rutschbahnen bis zum Ende des Tages laufen lassen können», sagt Knup.

Mit Plastikbechern übersäte Wiesen

Die Sonnencreme in der Filteranlage ist allerdings nicht das einzige Problem, das die Hitzetage mit sich bringen. Während der ersten Hitzewelle sei vor allem Littering ein grosses Thema gewesen. Entsetzt schaut sich René Knup die Bilder der mit Plastikbechern übersäten Wiese auf seinem Smartphone an. Er sagt:

«Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute durch die Coronakrise ungeduldiger und gehässiger geworden sind.»

Doch davon lässt sich der Romanshorner nicht einschüchtern. «Man muss mit den Leuten sprechen, dann wird es meistens besser», sagt Knup. Deshalb hat es sich dazu entschieden, die Fotos auf der Facebookseite des Schwimmbads zu posten. Seit da habe er keine solchen Littering-Szenen mehr gesehen.

Sein offener und unkomplizierter Umgang mit den Badegästen zahlt sich aus. In anderen Badis würden weitaus schlimmere Dinge passieren. So komme es immer wieder zu Pöbeleien. «Die müssen mittlerweile gar einen eigenen Sicherheitsdienst einstellen.»

Hitzewelle erfordert Kreativität

Eine weitere Herausforderung für den Betriebsleiter sind die hohen Wassertemperaturen. Denn dadurch verdampfe das chlorhaltige Badewasser viel schneller als sonst. «Wir machen zwar mehr Umsatz als im letzten Jahr, aber brauchen auch viel mehr Materialien wie zum Beispiel Chlor», sagt Knup.

Damit er bei Wassermangel schneller an frisches Leitungswasser kommt, hat er in diesem Sommer einen Feuerwehrschlauch an die technische Anlage angehängt. «Probleme sind das ja keine richtigen – man muss einfach wissen, wie man sich helfen kann», sagt der 56-Jährige.

Man merkt, René Knup sucht gerne nach kreativen Wegen, um die Herausforderungen der Hitzewellen für sein Schwimmbad elegant zu umgehen. Doch das grösste Problem – die verstopfte Filteranlage – kann er selbst nicht beeinflussen. Deshalb wendet er sich an alle Badegäste:

«Bitte duscht, bevor ihr Schwimmen geht – dann können wir den Rutschspass künftig garantieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen