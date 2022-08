Badespass Sorgt die Hitze für Entenflöhe und Blaualgen in Ostschweizer Gewässern? So sieht die Lage aktuell aus Während der heissen Sommertage sind Naturgewässer beliebte Orte für Abkühlung in der Ostschweiz. Allerdings werden Eindringlinge wie Entenflöhe und Blaualgen auch mit der Hitze assoziiert. Zurzeit gilt aber kein Grund zur Sorge. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 02.08.2022, 18.36 Uhr

Trotz der anhaltenden Hitze sind die Entenflöhe verschwunden. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Der Gemeinschaftsweiher der Drei Weieren, besser bekannt als Mannenweier, ist einer der beliebtesten Badeplätze in der Stadt St.Gallen. Doch Ende Juni hatte der unbeschwerte Badespass im Naturweiher ein Ende. Grund dafür: Entenflöhe. Es beklagten sich mehrere Badegäste nach dem Schwimmen über Juckreiz und feine Bissspuren am ganzen Körper.

Laut Renato Dietrich, Leiter des Gemeinschaftsbades der Drei Weieren, habe dies dazu geführt, dass einige Stammgäste auf ihren täglichen Schwumm im Naturweiher verzichtet hätten. Dietrich sagt:

«Die Leute waren besorgt, dass sich aufgrund der Hitze noch mehr Entenflöhe ausbreiten.»

Doch diese Befürchtungen seien unberechtigt.

Renato Dietrich, Leiter Gemeinschaftsbad der Drei Weieren. Bild: Urs Bucher

Sanierungen locken Entenflöhe an

Der Hauptgrund für das Auftreten von Entenflöhen sei nicht die Hitze. Im Februar 2021 musste der Mannenweier für Sanierungen des Grundablasses komplett entleert und abgefischt werden. Dietrich sagt:

«Nach einem Ablass braucht der Naturweiher lange, bis sich das Ökosystem wieder eingependelt hat.»

In den ersten Jahren nach einem Ablass sei das Gewässer deshalb besonders anfällig für Entenflöhe.

So sei die grösste Entenfloh-Plage des Mannenweiers nicht in einem der vergangenen Hitzesommer gewesen, sondern nach dem Ablass im Jahr 2010. Deshalb ist Renato Dietrich zuversichtlich, dass die Hitze dieser Woche keinen Einfluss auf das Auftreten von Entenflöhen haben wird. Er gibt sogar Entwarnung und sagt: «Wir können nicht messen, ob es momentan noch Entenflöhe im Mannenweier hat. Aber wir haben in den letzten Wochen keine Reklamationen mehr erhalten.»

Trotz Sonnencreme gute Wasserqualität

Aufgrund des heissen Wetters der vergangenen Wochen wurde der Mannenweier von mehr Badegästen als sonst besucht. Dass die Wasserqualität des Naturweihers darunter leidet, bezweifelt Renato Dietrich. Er sagt:

«In den Drei Weieren leidet die Wasserqualität in den Weihern nicht messbar unter den vermehrten Badegästen.»

So seien heutzutage viele Sonnencremes biologisch abbaubar und der Sonnencreme-Film auf dem Wasser nicht weiter bedenklich.

Von Blaualgen keine Sicht

Ein weiteres Naturphänomen, das den Badespass trüben lässt, ist das Auftreten von Blaualgen. Vor genau einem Jahr wurden im Hafen der Gemeinde Horn vermehrt Blaualgen gefunden. Blaualgen sind Cyanobakterien, die aufgrund ihres Aussehens zu den Algen gezählt werden. Einige können Toxine ausscheiden, die besonders für Hunde und Kleinkinder gefährlich sein können. Oftmals wird die Vermehrung der Bakterien mit lang anhaltenden, hohen Temperaturen assoziiert.

So stellt sich die Frage, wie sich die Situation mit den Blaualgen in Horn während der Hitzewellen dieses Sommers entwickelt hat. Der Leiter der Abteilung für Gewässerqualität und Nutzung des Amts für Umwelt (AfU) des Kanton Thurgau, Heinz Ehmann, berichtet, dass im Thurgau in diesem Jahr noch keine Gefahrenmeldung aufgrund von Blaualgen gemacht worden sei.

Heinz Ehmann, Leiter der Abteilung Gewässerqualität und -nutzung, Amt für Umwelt TG. Bild: Nana do Carmo

Vergangene Woche habe sich zwar ein Segler beim AfU gemeldet, der beim Auslaufen vermeintliche Blaualgenblüten im Hafen der Gemeinde Horn entdeckte. Nach Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen Filz von ungefährlichen Grünalgen handelt.

«Wir wissen nicht, weshalb sich Blaualgen vermehren»

Auch die Betreiber des Strandbads Hüttwilersee im Kanton Thurgau sind überrascht, dass sie in diesem Jahr noch nicht mit Blaualgen zu kämpfen haben. Im Oktober 2020 musste die Badi wegen einer Ansammlung von Cyanobakterien geschlossen werden. Zurzeit sind die Temperaturen und der Wasserpegelstand jedoch vergleichbar mit den damaligen Verhältnissen. Tobias Junghanns, Mitarbeiter des Strandbads Hüttwilersee, sagt: «Die Wasserqualität ist laut einer kürzlich erfolgten Messung sogar sehr gut.»

Das Strandbad Hüttwilen musste 2020 temporär schliessen – die Betreiber sind verwundert, dass die Blaualgen noch nicht zurückgekommen sind. Bild: Nana Do Carmo

Doch nur weil keine Gefahrenmeldung eingegangen ist, bedeutet das nicht, dass es keine Blaualgen in Ostschweizer Gewässern hat. Laut Heinz Ehmann gebe es in jedem Gewässer Blaualgen. Massgebend für die Gefahr sei jedoch die Vermehrung an einem Ort.

Jedoch sei noch nicht klar, weshalb sich Blaualgen in manchen Jahren am selben Ort und unter ähnlichen Bedingungen stark vermehren und in anderen Jahren nicht.Ehmann sagt:

«Cyanobakterien agieren sehr willkürlich.»

Ob nun die Hitze oder unterschiedliche Phosphor-Stickstoff-Verhältnisse der ausschlaggebende Grund für die Vermehrung von Blaualgen ist, sei wissenschaftlich noch nicht klar.

