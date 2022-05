Oben ohne in der Badi: Regeln in der Ostschweiz

Badeordnung Nackte Frauenbrüste in der Badi: In der Ostschweiz wird «oben ohne» unterschiedlich gehandhabt Oben ohne in der Badi: Das fordert die SP-Nationalrätin Tamara Funiciello künftig für die ganze Schweiz. Wie sieht die Regelung diesbezüglich zurzeit in der Ostschweiz aus? Wir haben nachgefragt. Natascha Arsić 1 Kommentar 11.05.2022, 12.00 Uhr

Ohne Oberteil ins Wasser? Das wird nicht in allen Ostschweizer Badis toleriert. Bild: Keystone

In den öffentlichen Schwimmbädern in Göttingen (Deutschland) ist neu an Wochenenden das Oben-ohne-Baden erlaubt. Dies als Reaktion darauf, dass eine nonbinäre Person in einem Freibad mit einem Hausverbot belegt wurde, nachdem sie ihr Bikinioberteil ausgezogen hatte.

Unlängst ist die Diskussion um eine solche Regelung auch in der Schweiz entfacht. Die SP-Nationalrätin Tamara Funiciello fordert eine Oben-ohne-Erlaubnis für Schweizer Frei- und Hallenbäder – und zwar nicht nur am Wochenende wie in Göttingen, sondern jeden Tag. Gegenüber «20Minuten» sagte sie: «Es ist problematisch, dass die weibliche Brust bis heute dermassen sexualisiert wird.»

Aktuell gibt es keine gesetzliche Regelung auf Landesebene, die Schwimmbäder können ihre eigene Hausordnung festlegen. In der Ostschweiz wird das Thema sehr unterschiedlich gehandhabt, wie unsere Umfrage zeigt.

Im Romanshorner Seebad gilt: «Wo kein Kläger, da kein Richter.» Bild: Urs Bucher (27. Juni 2011)

Im Romanshorner Seebad ist das Oben-ohne-Baden oder auf der Wiese liegen «gemäss Badeordnung zumindest nicht verboten», wie der städtische Kommunikationsverantwortliche Rolf Müller sagt. Allerdings sei ein allfälliges Bedürfnis dafür nicht wahrnehmbar, und das seit Jahren.

«Sicher würde es von der Aufmerksamkeit her einen Unterschied machen, ob sich jemand oben ohne nur auf der Wiese sonnt oder unbedeckt in eines der Schwimmbecken steigt», so Müller. Bei Reklamationen würde der Bademeister des Seebads das Gespräch mit der betreffenden Person suchen. Man agiere nach dem Prinzip «Wo kein Kläger, da kein Richter».

Eine Oben-ohne-Regelung gibt es in Arbon nicht. Bild: Reto Martin (27. Juli 2018)

In Arbon komme es selten vor, dass sich eine Dame oben ohne zeige, so Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften. «Und wenn, dann eher beim Sonnenbaden. Und vor dem Aufstehen wird dann ohne Aufforderung das Oberteil angezogen.»

Eine Oben-ohne-Regelung ist in der Arboner Badeordnung nicht enthalten. «Da dies in den Arboner Badis schlicht kein Thema ist und wir diesbezüglich auch noch nie Probleme hatten, sehen wir keinen Handlungsbedarf, um dies reglementarisch festzuhalten», sagt Rosenberger weiter. In Arbon gebe es auch keine einzelnen Zonen, in denen textilfreies Baden gefördert wird. «Vielleicht reist die Schweizer Bevölkerung dafür auch lieber in die Ferne, um anonym zu bleiben», schätzt er.

Im Frauenbereich des Familienbads Dreilinden dürfen Frauen oben ohne sein. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

(31. August 2019)

«Das Baden in den öffentlichen Badeanlagen Dreilinden, Lerchenfeld und Rotmonten ist ausschliesslich mit ordentlicher Badebekleidung gestattet», erklärt Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen bei der Stadt St.Gallen. Einzige Ausnahme sei der Frauenbereich im Familienbad Dreilinden, wo Frauen unter sich sind.

Auf die Frage, weshalb das Oben-ohne-Baden nicht erlaubt ist, sagt Hofer: «Aus Rücksicht gegenüber den anderen Badegästen.» Eine Anpassung der Regeln stehe derzeit nicht zur Debatte. Bislang hätten keine weiblichen Badegäste einen entsprechenden Wunsch geäussert.

In der Badhütte Rorschach muss das Badekleid anbleiben. Bild: Andrea Tina Stalder (14. September 2021)

In der Badhütte Rorschach ist das Oben-ohne-Baden und Oben-ohne-Sonnen gemäss Badeordnung der Stadt Rorschach nicht erlaubt. «Wir hatten vor etwa drei Jahren einen solchen Fall. Offenbar störten sich Badegäste und deren Kinder daran und machten uns darauf aufmerksam, dass es ja ein Familienbad sei. Ich habe die Dame daraufhin gebeten, die Regel zu respektieren und sich anzukleiden», erzählt die Leiterin der Badhütte, Beatrice Trachsel.

Ansonsten sei aber noch nie jemand mit dem Wunsch auf sie zugekommen, eine Oben-ohne-Erlaubnis einzuführen. «Ich persönlich bin der Meinung, man solle Regeln respektieren und sich daran halten. Gleichzeitig finde ich die Forderung von Tamara Funiciello nicht abwegig. Ich befürworte Toleranz und Gleichstellung im Zusammenleben (und auch Zusammenbaden)», so Trachsel.

In Gossau darf man auf der Wiese oben ohne sonnenbaden. Bild: Coralie Wenger

(19. Juli 2013)

«Im Gossauer Freibad dürfen Frauen nicht oben ohne ins Wasser», sagt Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt. Das Sonnenbaden ohne Bikinioberteil auf der Liegewiese hingegen werde toleriert. Man werde an diesem Vorgehen festhalten, denn eine Änderung ist laut Salzmann kein Anliegen der Badegäste in Gossau.

Im Freibad Appenzell darf man oben ohne sonnenbaden. Bild: APZ (15. Juni 2021)

Im Freibad Appenzell ist das Oben-ohne-Baden nicht erlaubt. Das Sonnenbaden werde geduldet, es komme aber sehr selten vor, sagt der leitende Bademeister Karl Inauen. «Wir haben eine Person, die dies relativ unauffällig geniesst, aber auch wirklich nur beim ‹Sönnele›.» Inauen könne sich vorstellen, dass eine Oben-ohne-Regelung teilweise geschätzt würde.

Zur Forderung von Tamara Funiciello sagt er: «Ich denke, dass es ein wenig zu weit geht. Wir haben auch in der Schweiz die Möglichkeit, dies zu geniessen – natürlich nur an einzelnen Orten. Dass die Mehrheit der Badegäste eine Oben-ohne-Erlaubnis wirklich möchte, bezweifle ich. Meine Erfahrung zeigt, dass sich viele schon nicht allzu gern vor Bekannten im Badekleid zeigen.»

