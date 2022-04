Greenpeace verlangt, dass die Axpo Verträge mit Rosatom kündigt

Boykott-Aufruf Kein russisches Uran mehr für die Axpo: Greenpeace fordert Ostschweizer Kantone zum Handeln auf Greenpeace verlangt vom Schweizer Energieversorger Axpo bisher vergeblich den sofortigen Verzicht auf russisches Uran. Weil die Ostschweizer Kantone Eigentümerinnen der Axpo sind, geraten sie nun unter Druck – und reagieren zögerlich. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Das Kernkraftwerk Beznau 1: Einer von drei Reaktoren in der Schweiz, in denen russisches Uran zum Einsatz kommt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

«Die Axpo muss die Verträge sofort auflösen.» Florian Kasser, Atomexperte von Greenpeace Schweiz, hat die Forderung seiner Organisation in der Sendung «Rundschau» des Schweizer Fernsehens SRF am vergangenen Mittwoch unmissverständlich ausgedrückt.

Florian Kasser, Atomexperte bei Greenpeace Schweiz. Bild: PD

Greenpeace verlangt, nicht erst seit Beginn des Kriegs, dass die Axpo auf Uran des russischen Staatsbetriebs Rosatom verzichtet – und beharrt jetzt erst recht auf dieser Forderung. «Ich sehe keine Rechtfertigung dafür, dass die Axpo an den Verträgen festhält», so Kasser in der «Rundschau» mit Blick auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

Die Axpo, das grösste Energieunternehmen der Schweiz, betreibt drei der vier noch aktiven Kernreaktoren des Landes. In den beiden Reaktoren in Beznau komme ausschliesslich russisches Uran zum Einsatz, im Reaktor in Leibstadt werde rund die Hälfte der Brennstäbe von Rosatom bezogen, so Greenpeace.

Die Axpo-Lieferantin ist nahe am Krieg

Greenpeace wehrt sich seit Jahren gegen diesen Umstand. Die Umweltorganisation stellte gemäss eigenen Angaben schon 2010 im Zuge von Recherchen vor Ort gravierende Umweltmängel fest. 2014 schliesslich forderte die Axpo als Folge dieser Recherchen Rosatom auf, eine ihrer Anlagen aus der Lieferkette auszuschliessen.

Als nichts passierte, zog die Axpo keine Konsequenzen – ganz im Gegensatz zum Stromkonzern Alpiq. Die Betreiberin des Kernkraftwerks Gösgen verzichtet seither vollumfänglich auf Uranlieferungen aus Russland.

Heute vor allem brisant: Rosatom ist zugleich für die zivile und die militärische Nutzung von Atomenergie verantwortlich und untersteht direkt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wie stark Rosatom in den Krieg involviert ist und wie eng die Atombehörde mit der russischen Armee zusammenarbeitet, zeigt ein Beispiel der Rundschau: Beim Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja vor rund einem Monat begleiteten elf Techniker von Rosatom das Militär – diese Information wurde sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite bestätigt.

Ostschweizer Kantone finanzieren russisches Uran mit

Zu den Eigentümerinnen der Axpo gehören die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und die EKT Energie AG (EKT). Die SAK hält rund einen Achtel der Axpo-Aktien und gehört den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Die EKT besitzt ähnlich viele Axpo-Aktien wie die SAK – und ist teilweise in der Hand des Kantons Thurgau. Zusammen besitzen die zwei Ostschweizer Energieversorgungsfirmen also rund einen Viertel aller Axpo-Aktien.

Weil Greenpeace mit der Forderung an die Axpo, die Verträge mit Rosatom zu kündigen, bisher auf taube Ohren gestossen ist, spricht sie jetzt die Eigentümerkantone direkt an.

In einer Medienmitteilung fordert die Umweltschutzorganisation die Kantonsregierungen auf, «sich dafür einzusetzen, dass ein Grundsatzentscheid gefällt wird, der jede Form der Zusammenarbeit mit Russland verbietet.» Und Greenpeace-Atomexperte Florian Kasser sagt: «Es ist inakzeptabel, dass ein Schweizer Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand zur Finanzierung eines Staates beiträgt, der einen Angriffskrieg führt.»

Die Kantone reagieren zurückhaltend

Susanne Hartmann, Baudirektorin des Kantons St.Gallen und SAK-Verwaltungsratsmitglied. Bild: Benjamin Manser

Auf die Forderung von Greenpeace angesprochen halten sich die Kantone noch bedeckt. Die Thurgauer Kantonsregierung war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Zumindest vorsichtig äussern sich die St.Galler Baudirektorin Susanne Hartmann, der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto und der Innerrhoder Baudirektor Ruedi Ulmann, alle drei Mitglieder des SAK-Verwaltungsrats.

Dölf Biasotto, Landamann und Baudirektor des Kantons Appenzell Ausserrhoden sowie SAK-Verwaltungsratsmitglied. Bild: APZ

Hartmann schreibt:

«Die Frage nach Uran-Lieferungen aus Russland ist legitim und muss diskutiert werden.»

Der Kanton St.Gallen werde sich im SAK-Verwaltungsrat für Lösungen starkmachen. Auch Dölf Biasotto sagt: «Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Thema im Verwaltungsrat der SAK zur Sprache kommt.» Direkt Einfluss auf die Axpo könne sein Kanton nicht nehmen, weil Ausserrhoden nicht Eignerin der Axpo, sondern lediglich Eignerin der SAK sei.

Ruedi Ulmann, Baudirektor des Kantons Appenzell Innerrhoden und SAK-Verwaltungsratsmitglied. Bild: APZ

Etwas konkreter wird Ruedi Ulmann, Innerrhoder Baudirektor und ebenfalls Mitglied des SAK-Verwaltungsrats. Die Beschaffung von Uran sei ein operativer Entscheid, in den er sich als für die Strategie zuständiger Verwaltungsrat nicht einmischen könne und wolle. Aber:

«Wenn Alpiq es schafft, ein Kernkraftwerk ohne russisches Uran zu betreiben, dann sollte das auch für die Axpo möglich sein.»

Während St.Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell nur indirekt an der Axpo beteiligt sind, besitzen andere Deutschschweizer Kantone selbst relevante Aktienanteile. Der Aargau beispielsweise hält mit fast 14 Prozent der Axpo-Aktien einen grösseren Anteil als die SAK und die EKT. Auf die Anfrage der «Rundschau», ob die Axpo aus den Verträgen mit Rosatom aussteigen müsse, antwortete der Kanton Aargau, man wolle sich nicht einmischen.

