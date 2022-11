«Eine Frechheit»: Scharfe Kritik an Axpo im St.Galler Kantonsrat

Axpo «Eine bodenlose Frechheit»: St.Galler Politikerinnen und Politiker verlangen Kurswechsel bei der Axpo Die Axpo habe spekuliert und der Kanton St.Gallen habe geschlafen, kritisieren SP und Grüne im Kantonsrat. Die Liberalen kontern – und sehen eine Mitschuld bei den Umweltverbänden. Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Muss die Politik den Energiekonzern Axpo an die kürzere Leine nehmen? Darüber wird in den Kantonsparlamenten der Eignerkantone gestritten. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Seit der Bund ein Milliardenpaket zur Rettung der Axpo geschnürt hat, fliegen in den Eignerkantonen des Stromkonzerns die Funken. So auch in St.Gallen: Schon im September verlangte die SP-Fraktion im Parlament, der Kanton müsse die politische Kontrolle über die Axpo zurückgewinnen – die Verantwortung für die Beteiligung hatte er vor wenigen Jahren an die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) abgegeben.

Die neue Strategie der Axpo hin zu Stromhandel und Auslandsgeschäften sei gescheitert, schrieb die SP. Die Politik müsse wieder direkt über den Verwaltungsrat eingreifen können. Auch SVP-Kantonsrat Sascha Schmid verlangte Antworten von der Regierung zur Axpo.

Scharfe Töne von SP bis Mitte

Die Lage hat sich seither nicht beruhigt, im Gegenteil. Wie vor kurzem bekannt wurde, ist ausgerechnet die Axpo an der Schaffung einer Wasserkraftreserve für den kommenden Winter nicht beteiligt – weil sie deutlich höhere Preise forderte als andere Energieunternehmen. Das löst bei der St.Galler SP erst recht Empörung aus. Kantonsrätin Katrin Schulthess kündigt ein Postulat zum Thema an. Sie sagt:

Katrin Schulthess, St.Galler SP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

«Der Kanton St.Gallen als Aktionär der Axpo kassiert Dividenden, ohne jegliche Verantwortung für eine nachhaltige Versorgung mitzutragen und von einer reinen Börsenspekulation wegzugehen. Das ist skandalös.»

Schulthess will von der St.Galler Regierung unter anderem wissen, warum die Axpo-Kantone dem Bund die Kosten für den Rettungsschirm überlassen und warum der Kanton St.Gallen und die SAK wegen des Preises für die Wasserkraftreserve nicht eingegriffen haben.

Verärgert sind auch die Grünen. Fraktionschef Meinrad Gschwend sagt auf Anfrage:

Meinrad Gschwend, St.Galler Grünen-Fraktionschef. Bild: Benjamin Manser

«Dass die Axpo für die Wasserkraftreserve ein viel zu teures Angebot macht, ist eine bodenlose Frechheit.»

Dies vor allem mit Blick auf den vier Milliarden teuren Rettungsschirm. «Die Axpo hat sich auf die Versorgung im Inland zu konzentrieren. Risikoreiche Handelsgeschäfte im Ausland haben nichts zu suchen bei einem Unternehmen, das weitgehend den Kantonen gehört.» Eine politisch kontrollierte Vertretung im Verwaltungsrat sei dringend notwendig.

Boris Tschirky, St.Galler Mitte-EVP-Fraktionschef. Bild: Ralph Ribi

Boris Tschirky, Chef der Mitte-EVP-Fraktion, sagt: «Es ist äusserst irritierend, dass die Axpo einerseits mit einem Milliardenpaket gerettet werden soll und andererseits selber mit riskanten internationalen Stromhandelsgeschäften in eine Lage geraten ist, für die die Steuerpflichtigen nun aufzukommen haben.» Die Versorgungssicherheit, insbesondere aus Eigenproduktion, müsse im Zentrum der künftigen Aktivitäten der Axpo stehen. Der Kanton St.Gallen habe über die SAK im Axpo-Verwaltungsrat dafür zu sorgen, dass der Fokus hierauf gelegt werde – «politische Vertretung hin oder her».

FDP und GLP nehmen den Konzern in Schutz

Nicht einverstanden mit dieser Sichtweise sind die Grünliberalen. Der Ukraine-Krieg habe zu rekordhohen Energiepreisen und massiv höheren Kosten bei Stromgeschäften geführt. Vor diesem Hintergrund sei der Rettungsschirm nötig geworden. «Die aktuelle, ausserordentliche Lage wurde nicht durch die Axpo verursacht und war kaum vorhersehbar», so Kantonsrat Andrin Monstein. Die GLP-Gruppe sei darum nicht der Ansicht, dass sich die Axpo «verspekuliert» habe.

Andrin Monstein, St.Galler GLP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

«Es bestehen keine Hinweise auf Fehlverhalten bei der Axpo.»

Die Grünliberalen sehen eine politische Vertretung im Verwaltungsrat kritisch. «Der Verwaltungsrat der Axpo wurde vor rund fünf Jahren entpolitisiert, die erhöhte Fachexpertise in der strategischen Leitung bringt wichtige Vorteile mit sich», sagt Monstein. Der Dialog zwischen Politik und Axpo sei aber bedeutend: «Es ist wichtig, dass die Geschäftspolitik vor dem Hintergrund der Energieknappheit überprüft und eine klare Leistungsvereinbarung formuliert wird.»

FDP-Fraktionschef Christian Lippuner stimmt ebenfalls nicht in die harsche Kritik an der Axpo ein. «Polemik bringt uns nicht weiter.» Die Politik habe die Rahmenbedingungen in der Schweiz so gesetzt, dass die Stromkonzerne vornehmlich in ausländische Kraftwerke investiert hätten. «Das ist äusserst bedenklich.» Die Rahmenbedingungen seien anzupassen, die Versorgungssicherheit müsse ein höheres Gewicht erhalten.

Christian Lippuner, St.Galler FDP-Fraktionschef. Bild: Benjamin Manser

«Fakt ist: Umweltorganisationen blockieren Wasserkraft-Projekte über Jahre – auch dafür bezahlen wir jetzt die Rechnung, und dies ist einer der Hauptgründe, weshalb vermehrt im Ausland investiert wurde.»

Zur Episode mit der Wasserkraftreserve sagt Lippuner: «Die Axpo hat offenbar deutlich zu hoch offeriert und ist entsprechend leer ausgegangen bei dieser Ausschreibung. Das ist Marktwirtschaft, so funktioniert eine öffentliche Ausschreibung.» Der Rettungsschirm sei nicht mit diesem Geschäftsvorgang verknüpft.

Von einer Politisierung des Verwaltungsrats hält Lippuner nicht viel: «Ich gehe nicht davon aus, dass Politikerinnen und Politiker die Axpo grundsätzlich besser lenken würden.»

SVP doppelt möglicherweise nach

Christoph Gull, St.Galler SVP-Fraktionschef. Bild: Benjamin Manser

Die SVP wird sich in den nächsten Wochen vertieft mit der Axpo auseinandersetzen und allenfalls weitere Vorstösse einreichen, wie Fraktionschef Christoph Gull sagt. «Insbesondere sehe ich die Axpo bei der Wasserkraftreserve in der Pflicht, umso mehr, weil dieses Unternehmen von der Politik ja sehr grosszügig und pragmatisch unterstützt wurde.» Eine direkte Einflussnahme der Politik via Verwaltungsrat betrachte er allerdings nicht als Lösung.

Regierung will «intensive Beratungen» anstossen

Die Regierung hat sich zu den erwähnten Vorstössen von SP und SVP noch nicht geäussert. Bereits beantwortet hat sie eine dringliche Interpellation der Mitte-EVP-Fraktion zur Stromversorgung, in der auch die Axpo angesprochen wird: «Macht es Sinn, dass der Kanton St.Gallen über die SAK an einem weltweit tätigen Energiehandelsunternehmen beteiligt ist und so nicht unerhebliche Risiken trägt?» Dazu schrieb die Regierung, die Beschaffung von Strom sei nur im internationalen Kontext realisierbar. Die Festlegung der Strategien sei Aufgabe des Verwaltungsrates der SAK. Jedoch: «Der Kanton St.Gallen wird sich im Rahmen seiner Aktionärsrechte beziehungsweise seiner Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der SAK dafür einsetzen, dass Möglichkeiten für den kurz- und mittelfristigen Zubau der Elektrizitätsproduktion sowie die Erhöhung der Stromversorgungssicherheit in der Schweiz intensiv beraten werden.»

Ob bereits in der Novembersession des Kantonsrats eine Axpo-Debatte stattfindet, ist offen. In Zürich hat das Kantonsparlament bereits verlangt, dass wieder Regierungsräte Einsitz im Axpo-Verwaltungsrat nehmen. Fest steht auch, dass die Geschäftsführung der Axpo extern untersucht wird.

