Glace essen, nackt, Flipflops: Was ist beim Autofahren erlaubt?

Autofahren Flipflops, nackt, Glace essen: Was ist bei der schweisstreibenden Hitze beim Autofahren erlaubt? Bei 35°C Aussentemperatur reicht die Klimaanlage nicht immer aus, um beim Autofahren einen kühlen Kopf zu bewahren. Das bringt Verkehrsteilnehmende auf unterschiedliche Ideen. Der Polizeisprecher der Kantonspolizei St.Gallen erklärt, was erlaubt ist. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 04.08.2022, 15.56 Uhr

Bei der Hitze werden manche Autofahrer kreativ, wenn es um Abkühlung geht. Doch was ist erlaubt? Bild: Getty

Bei hohen Temperaturen kämpft manch einer mit angeschwollenen Füssen. Die Verlockung ist gross, in solchen Situationen auf geschlossene Schuhe zu verzichten. Doch darf man mit Flipflops oder gar barfuss hinters Steuer?

Im aktuellen Strassenverkehrsgesetz (Art. 31) ist nicht geregelt, mit welchem Schuhwerk man aufs Gaspedal treten darf und mit welchem nicht. Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, sagt:

«Trotzdem ist noch lange nicht alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist.»

Er verweist auf den Absatz des Gesetzeseintrages, in dem es heisst, dass der «Führer sein Fahrzeug ständig beherrschen muss und in keiner Weise behindert werden darf».

Während der Fahrt kann zum Beispiel ein Flipflop abfallen und sich zwischen Fahrzeugboden und dem Pedal verkanten. Zudem ist zweifelhaft, ob man den für eine Notbremsung nötigen Pedaldruck von 80 Kilogramm ohne harte Sohle aufwenden kann. Krüsi sagt:

«Der gesunde Menschenverstand sollte uns zum Schluss bringen, dass Flipflops nicht zur fahrtauglichen Ausrüstung gehören.»

Es gelte Eigenverantwortung. Trotzdem werde bei einem Unfall die Ausrüstung der beteiligten Personen immer von der Polizei dokumentiert. Aufgrund dieses Rapportes entscheide unter anderem das Strassenverkehrsamt, ob ein Führerausweisentzug droht. Doch auch die Versicherung prüft im Schadenfall, ob Fahrlässigkeit vorliegt. Das Tragen von Flipflops kann als solche eingestuft werden. Somit könnte die Versicherung Regress nehmen und Versicherungsleistungen kürzen.

Genauso wie beim Schuhwerk gibt es bezüglich des Tragens von Kleidern keine Vorschriften im Strassenverkehrsgesetz. So ist es nicht per se verboten, nackt hinters Steuer zu steigen. «Grundsätzlich sehe ich darin auch kein Problem», sagt Hanspeter Krüsi. Aber: Es komme auf das Motiv an.

Der Polizeisprecher sagt: «Wenn das Nacktsein während dem Autofahren der fahrenden Person ein spezielles Lustgefühl verleiht, dann ist diese Person in diesem Moment nicht fahrtauglich.» Denn die Konzentration für den Verkehr werde dadurch massiv eingeschränkt. Auch in diesem Fall würde das Nacktsein der fahrenden Person in einem Unfall-Rapport dokumentiert werden.

Doch nur, weil man selbst kein Problem damit habe, sich selbst nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen, könne das andere Verkehrsteilnehmende trotzdem irritieren und ablenken. Sollte nicht gerade deshalb Nacktfahren verboten sein? Krüsi sagt:

«Man kann die nackte Person nicht dafür verantwortlich machen, dass sich andere Verkehrsteilnehmende dadurch ablenken lassen.»

Schliesslich gelte für jeden Autofahrer dieselbe Regel: Augen auf die Strasse.

Krüsi verweist nochmals darauf, dass mangelnde Aufmerksamkeit die häufigste Ursache für die rund 2500 Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen sei. Der Verkehr sei heute ohnehin sehr anspruchsvoll. Deshalb sollte sich jede Person vergewissern, dass sie während der Fahrt hundert Prozent Konzentration aufbringen könne – auch wenn es in der Umgebung etwas Schönes zu bestaunen gebe.

Mit einer Glace in der Hand der Abendsonne entgegenzufahren – das hat bereits schon der ein oder andere Autofahrer gemacht. Verboten ist das Essen und Trinken während dem Autofahren laut Gesetzbuch nicht. Der Bundesrat hat einen Eintrag im Strassenverkehrsgesetz diesbezüglich abgelehnt. «Fahrzeugführende müssen ihre Fahrzeuge jederzeit beherrschen, dass sie ihren Vorsichtspflichten nachkommen können. Es besteht daher keine Notwendigkeit, einzelne Nebentätigkeiten – ausser das Telefonieren – speziell zu verbieten», heisst es in einer Stellungnahme des Bundesrates auf eine Interpellation von Ende 2018.

Trotzdem sollte man es sich zwei Mal überlegen, bevor man eine Glace hinter dem Steuer verschlingt. Denn eine Studie der Universität Zürich zeigte, dass das Essen und Trinken am Lenkrad – nach dem Smartphone – am stärksten ablenkt. Der Polizeisprecher sagt:

«Zwischen den Beinen das Glace-Chübeli eingeklemmt, in der einen Hand ein Löffel, mit der anderen Hand das Lenkrad festhalten – wir haben schon vieles gesehen.»

Etwas Kleines während der Fahrt zu essen sei grundsätzlich kein Grund dafür, die Person aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn die Person jedoch ein Cornet mit drei Kugeln Glace in der Hand hält und das Shirt bereits vertropft ist, dann ist für Krüsi klar, dass die Aufmerksamkeit der Person stark eingeschränkt ist.

Er sagt: «In solchen Fällen suchen wir den Dialog mit den Leuten und versuchen, Prävention zu betreiben, in dem wir sie auf die gefährdenden Umstände hinweisen.» Meistens komme es nur zu einem Rapport, wenn sich die Person uneinsichtig zeige oder das Verhalten eine wirkliche Gefahr darstelle.

Wer kennt es nicht? Das Auto ist den ganzen Tag an der prallen Sonne gestanden. Die Fenster herunterlassen bringt nicht viel, weil nur noch mehr warme Luft von aussen einströmt. Und die Klimaanlage pustet einem so stark an den Kopf, dass man die nächste Nackenstarre bereits erahnt. Doch wieso nicht einfach einen Ventilator auf dem Armaturenbrett installieren? Krüsi:

«Auf das Armaturenbrett gehört erst mal nichts.»

Zu gross sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ventilator die Sicht aus der Frontscheibe einschränke. Ausserdem gelte auch hier wieder der Ansatz des Strassenverkehrsgesetzes, dass der Führer in keiner Weise behindert werden dürfe. Denn was ist, wenn der Ventilator herunterfällt?

Da könnte man auf die Idee kommen, den Ventilator einfach auf der Hutablage zu platzieren. Jedoch sei das auch keine gute Alternative. Der Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen sagt:

«Bei einer Vollbremsung schiessen Gegenstände wie ein Pfeil durch das Auto.»

Es handle sich dabei also um eine Selbstgefährdung.

