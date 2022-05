Autobahnanschluss «Es muss rollen»: Ostschweizer möchten nicht hinnehmen, dass der Bund keinen Autobahnanschluss fürs Appenzellerland plant Der Bundesrat soll nochmals über die Bücher: Rund 20 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung verliehen in einer Medienkonferenz ihrem Anliegen Nachdruck, in absehbarer Zeit fürs Appenzellerland einen Autobahnzubringer zu realisieren. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Industrie Gossau Ost: In diesem Bereich soll der Autobahnanschluss fürs Appenzellerland entstehen. Bild: Michel Canonica

Alle 50 Sekunden fahre hier, an der Alpsteinstrasse in Herisau, ein Lastwagen durch. Und im Jahr passierten 6,3 Millionen Fahrzeuge - soviele, wie in der Schweiz gelöst sind – die Strasse. Die Aussagen stammen von Bruno Huber, Geschäftsführer der Regiobus AG. Zusammen mit rund 20 weiteren Vertretern aus Politik, Tourismus und Wirtschaft sass Huber an der Alpsteinstrasse 9 – in der Turnhalle des Schulhauses Wilen – am Freitag den Medienschaffenden gegenüber, um noch einmal zum Ausdruck zu bringen, dass das Appenzellerland an das Nationalstrassennetz anzuschliessen sei.

Genau diesen Plan hatte der Bundesrat Ende Januar infrage gestellt, als er die Vorlage für das Strategische Entwicklungsprogramm (STEP) Nationalstrassen in die Vernehmlassung schickte. So möchte der Bund den Autobahnzubringer Appenzellerland, der die beiden Appenzell mit einem neuen Anschluss in Gossau an die A1 anbinden soll, vorerst nicht realisieren. Zwar anerkennt er, dass insbesondere in Gossau und Herisau Handlungsbedarf bestehe, wie er in einer Antwort an den Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler im März schrieb. Doch er sprach sich gegen eine «vollständige Neutrassierung» der heutigen Strassenverbindung aus. Stattdessen will der Bund die Strecke nochmals selber umfassend überprüfen. Zweifel äusserte der Bundesrat auch an der Realisierung der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS). Grünes Licht erteilte er hingegen der dritten Röhre für den St.Galler Rosenbergtunnel inklusive Spange beim Güterbahnhof.

Der Herisauer Gemeindepräsident Max Eugster. Bild: PD

Nun ist die Vernehmlassung Ende April abgelaufen. Noch hat das Bundesparlament nicht entschieden. So ist man an der Herisauer Alpsteinstrasse auch zusammengekommen, um «Präsenz zu zeigen, bevor der Bundesrat die Ausbauschritte konkretisiert», wie es der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni in der Fragerunde im Anschluss sagte. Dass der Bund zwar Handlungsbedarf sehe, aber bis 2040 nicht handeln wolle, sei inakzeptabel, sagte der Herisauer Gemeindepräsident Max Eugster. Die Bevölkerung an der Alpsteinstrasse sei grossem Lärm und grosser Abgasbelastung ausgesetzt.

«Das sieht man den Häusern an. Sie sind keine Visitenkarte für Herisau.»

Man wolle gleich lange Spiesse wie andere Regionen auch.

Der Zubringer würde aber nicht nur Herisau, sondern auch Gossau massiv vom Verkehr entlasten und die Lebensqualität verbessern, sagte der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella. Der Stadtrat hat die Notwendigkeit des Autobahnanschlusses in seiner Stellungnahme gegenüber dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) deutlich gemacht. Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden verfügen als einzige Kantone der Schweiz über keinen eigenen Autobahnanschluss. Giella findet:

«Seit 1967 ist der Zubringer ein Thema. Dass der Bund beide Halbkantone noch immer nicht erschlossen hat, ist extrem stossend.»

Im Zentrum Gossaus könne man aufgrund der Verkehrsbelastung nicht wirklich gut wohnen. Auch könne man die raumplanerische Entwicklung der Stadt nicht vorantreiben. Und der Anschluss sei auch Voraussetzung für Cargo Sous Terrain – das Vorhaben, den regionalen Güterverkehr unter die Erde zu verlegen.

«Es muss rollen!»

Auch für das Gewerbe seien die derzeitigen Zustände untragbar, wie Urs Alder, Präsident des Industrievereins AR, sagte. In dieser Gegend, wo die Industrialisierung ihren Anfang genommen habe, habe man nun Mühe, die Güter wegzubringen. Da die Appenzeller Bahnen keinen Güterverkehr anböten, laufe dieser ausschliesslich über die Strassen, was das Problem verstärke. Auch die Mitarbeiter, Spezialisten aus Winterthur, aus dem Rheintal und dem Vorarlberg ständen häufig im Stau, wenn sie nach Hause fahren wollten. Dabei, hielt er fest: «Es muss rollen!»

Pascale Sigg, Präsidentin von Appenzellerland Tourismus AG. Bild: Karin Erni

Und schliesslich, bekräftigte Pascale Sigg-Bischof, Präsidentin von Appenzellerland Tourismus AG, wie wichtig es sei, die Region besser zu erschliessen. Gerade während der Coronapandemie sei das Appenzellerland als Naherholungsgebiet für viele zu einem «Fels in der Brandung» geworden.

Auch für St.Gallen spielt der Zubringer eine Rolle

Der Zubringer spielt nicht nur für Herisau und in der Planung der Stadt Gossau eine Rolle, sondern auch für St.Gallen – nicht zuletzt wegen der Entwicklung des grossen Industriegebiets im Dreieck zwischen Winkeln, Gossau und Abtwil. Zwar sprach der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto im Namen aller drei Regierungen, sich für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur einzusetzen. Die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann war an der Medienkonferenz allerdings nicht anwesend. Möchte man von Kritik am Bund absehen, weil der Kanton mit der dritten Rosenbergröhre im Nationalstrassen-Entwicklungsprogramm berücksichtigt worden ist?

Die St.Galler Bauchefin Susanne Hartmann. Bild: Michel Canonica

Hartmann lässt sich nicht in die Karten blicken. «Ohne Zubringer Appenzellerland entstehen vor allem im Raum Gossau grosse Herausforderungen», sagt sie später am Telefon. Ohne den zusätzlichen Anschluss könne auch das Zentrum von Gossau nicht entlastet werden. Zudem sei der bestehende Anschluss Winkeln an der Kapazitätsgrenze, was ein weiteres Wachstum im Raum St.Gallen-West/Gossau-Ost behindere.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen