Auswandererfamilie «Man hätte den Jungen sterben lassen»: Gossauer Auswanderin zieht in Kolumbien ein Kind mit Gaumenspalte auf Julia Holenstein lebt mit ihrer Familie im Norden Kolumbiens. Während eines Besuchs beim indigenen Kogi-Stamm fand sie auf dem Boden ein weinendes Neugeborenes. Dieses nahm Holenstein kurzerhand bei sich auf. Rita Bolt Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julia Holenstein (rechts) mit ihrer Mutter Karin, den beiden Töchtern Aruna (l.) und Abhinaya (r.) und dem Kogi-Jungen Maui vor der Operation. Bild: Karin Holenstein

Seit gut vier Jahren lebt die Gossauerin Julia Holenstein mit ihren Töchtern, der sechsjährigen Aruna und der dreijährigen Abhinaya, sowie ihrem Lebensgefährten Richard Ortega im Norden Kolumbiens in der Sierra Nevada de Santa Marta. Paradiesisch, wie die Schweizerin nach ihrer Auswanderung und dem Hausbau sagte. In der Nachbarschaft liegt ein Dorf des indigenen Kogi-Stammes und in Gehdistanz von etwa 20 Minuten eine Kogi-Schule.

Wenn die Stromversorgung mit den Solarpanels funktioniert, kann die 28-Jährige von dem Internetempfang der Schule profitieren. Sie steht dann jeweils mit ihrem Handy zwischen Mango-, Zitronen- und anderen Fruchtbäumen. Manchmal brauche es mehrere Anläufe für eine Verbindung, manchmal gebe es gar keine. Und manchmal habe sie tagelang keine Lust, mit der Aussenwelt zu telefonieren.

Das paradiesische Leben der Schweizer Familie hat sich in den letzten zehn Monaten jedoch um 180 Grad gedreht: Als sie bei einem befreundeten Kogi-Ehepaar auf Besuch war, hat die Gossauerin auf dem Fussboden ein seltsames Bündel entdeckt. Eingewickelt in ein Tuch lag dort ein weinendes Neugeborenes. Seine Mutter Margarita habe unter Tränen sein Gesicht verdeckt. «Der Bub hat eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte», sagt Julia Holenstein.

Die Eltern hätten sich für den Jungen geschämt und gewusst, dass sie ihn nicht aufziehen können.

«Wer die Verhältnisse hier kennt, weiss, dass die Kogi den Jungen hätten sterben lassen. Für uns klingt das sehr brutal.»

Bei den indigenen Völkern sterbe aber ungefähr jedes zweite Kind. Parasiten, hohe Luftfeuchtigkeit, mangelnde Hygiene und zu wenig Aufklärung seien einige Gründe für die hohe Sterberate. Die Kogi-Eltern hätten Holenstein angeboten, sie dürfe das Kind mitnehmen – sie sagte Ja. Holenstein habe ihm den Namen Maui gegeben. Maui bedeutet bei den Kogi Wolke.

Maui hat noch etwa vier Operationen vor sich

Die Geschichte der Auswanderin und ihrem Maui ist alles andere als romantisch. «Als ich den Jungen mitnahm, war er drei Tage alt und er hatte noch keine Nahrung aufgenommen.» Glücklicherweise habe sie ihre jüngere Tochter Abhinaya lange gestillt und Maui deshalb die Brust geben können. Er konnte laut Holenstein aber nur wenig trinken. Mit Milchpulver habe sie das Baby am Leben erhalten. «Mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf», erinnert sich die Gossauerin. «Wie soll das weitergehen, ich habe doch noch zwei Kinder, für die ich verantwortlich bin.» Holenstein machte ihre Geschichte mit Maui im Netz öffentlich und hat damit viele Menschen berührt. Einige haben Geld gespendet, um dem Jungen ärztliche Hilfe zukommen zu lassen.

Durch die Veröffentlichung wurde die Deutsche Cleft Kinderhilfe auf das Schicksal von Maui aufmerksam. Die Organisation hat auf der ganzen Welt Ärzteteams, die Spaltkinder operieren, auch in Kolumbien. Maui wurde im Alter von vier Monaten im fünf Stunden entfernten Spital in Barranquilla das erste Mal operiert, wobei seine Lippe geschlossen wurde. «Als ich Maui nach der Operation gesehen habe, musste ich vor Erleichterung weinen. Aber ich war auch etwas wehmütig, weil er nun ein ganz anderes Gesicht hat», erzählt Julia Holenstein. Ausserdem würden noch drei bis vier weitere Operationen folgen. Die nächste sei im März, dann werde der Weichgaumen geschlossen. Bis Maui 20 Jahre alt ist, werde er noch von der Deutschen Cleft Kinderhilfe begleitet.

Aruna (l.) und Abhinaya (r.) mit Maui nach der ersten Operation. Bild: Julia Holenstein

Maui ist jetzt zehn Monate alt und laut Holenstein ein aufgeweckter Junge. «Er erobert die Herzen aller. Wir haben so viel Liebe für ihn. Auch meine beiden Töchter.» Der Kleine habe bereits sieben Zähne. Die ersten Monate seien schwierig gewesen. Die Nahrungsmittelaufnahme habe ihr oft Sorgen bereitet. Dazu komme, dass bei ihr manchmal das Geld knapp sei. Mut zugesprochen habe ihr ihre Mutter, die sechs Wochen in Kolumbien war und sie unterstützt habe. Auch sie habe Maui in ihr Herz geschlossen.

Längerer Aufenthalt in der Schweiz geplant

Der Kogi-Junge werde bei ihr aufwachsen, sagt Julia Holenstein, auch wenn der Alltag mit drei kleinen Kindern im Dschungel oft nicht einfach und manchmal gefährlich sei. So gebe es in ihrer Umgebung giftige Schlangen oder Spinnen. Unlängst hätten sie im Hausdach, welches aus 5000 Palmenblättern besteht, eine Schlange entdeckt. Deshalb sei Regel Nummer 1: «Bevor man Schuhe anzieht, müssen diese ausgeschüttelt werden.»

Die Schweizer Familie lebt abgelegen, hat sich ihre eigene Welt geschaffen mit Hasen, Hühnern, Katzen, Hunden und einem Pferd. Zusammen mit ihrem Lebenspartner habe Julia Holenstein im vergangenen Jahr Bananenstauden und Ananas gepflanzt. Mauis Eltern seien zwar froh darüber, dass ihr Sohn behütet aufwächst, wollen ihn auf seinem Weg aber weiterhin begleiten. Julia Holenstein sagt:

«Ich habe das Wort der Eltern und der Mamos-Medizinmänner, dass der Kleine in meiner Obhut bleibt.»

Julia Holenstein und Richard Ortega, der ebenfalls einige Jahre in Gossau gewohnt hat, planen im Sommer einen längeren Aufenthalt in der Schweiz. Aruna, die ältere Tochter, ist in der Schweiz geboren. Sie spreche oft von der Schweiz; von Bergen und Schnee, erzählt Holenstein. Wenn die Ferien klappten, werde sie einige Baumwollkleider mitnehmen, die sie mit einer Bekannten in Kolumbien herstelle. Die Kleider stellen das finanzielle Einkommen der Auswanderer in Kolumbien sicher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen