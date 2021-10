Naturmuseum Thurgau zeigt zwei der wertvollsten Schätze

Ausstellung Wachsfrüchte und Bücher aus Holz: Zwei der wertvollsten Sammlungen zu sehen Das Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld zeigt zwei europaweit seltene Sammlungen mit Früchten aus Wachs und Büchern aus Holz. «Es sind zwei unserer aussergewöhnlichsten, historisch bedeutendsten, ältesten und wohl auch wertvollsten Sammlungsobjekte», sagt Museumsdirektor Hannes Geisser. Hans Suter 22.10.2021, 17.00 Uhr

Museumsgestalterin Eliane Huber und der Leiter des Thurgauer Naturmuseums Hannes Geisser vor dem «Pomologischen Cabinet». Bild: Andrea Stalder

Museumsleiter Hannes Geisser und Szenografin Eliane Huber betreten den kleinen Raum im zweiten Obergeschoss des Naturmuseums in Frauenfeld so andächtig, als würden sie in ein Allerheiligstes vordringen. In gewisser Weise tun sie das auch: Die neue Dauerausstellung «Früchte aus Wachs. Bücher aus Holz. Museen im Kleinen» macht zwei der spannendsten Schätze des Naturmuseums zugänglich. Mit etwas Stolz sagt Hannes Geisser: