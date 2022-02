St.Gallen: 58 Osterrandalierer kassieren Bussen und Geldstrafen

Stadt St.Gallen Pyros, Steine und Glasflaschen geworfen: Rund 60 Jugendliche und Minderjährige wegen Osterkrawallen zu Bussen verurteilt Nach den Osterkrawallen in der St.Galler Innenstadt sind nun die meisten der über 100 Strafverfahren abgeschlossen. 40 Täter konnten nicht ermittelt werden. Wer die Krawalle angezettelt hat, bleibt im Dunkeln. Meret Bannwart und Sandro Büchler Jetzt kommentieren 08.02.2022, 18.30 Uhr

Epizentrum der Krawalle: Der Rote Platz wird vergangenes Jahr zum Besammlungsort der jungen Randalierer. Bild: Raphael Rohner

Schweizweit hat St.Gallen vergangene Ostern Aufmerksamkeit erregt. Wenig ruhmreich waren die Schlagzeilen zu den Jugendkrawallen beim Roten Platz. Wüste Szenen zwischen Jugendlichen und der Polizei kursierten in den sozialen Medien, per Liveticker konnten die Ausschreitungen mitverfolgt werden. Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen am Dienstag mitteilte, ist der Grossteil der über 100 Strafverfahren jetzt abgeschlossen.

Ausgangspunkt für die Krawalle in der St.Galler Innenstadt war eine illegale Party von rund 100 Feierwütigen bei den Drei Weieren am Freitag eine Woche vor Ostern. Die Coronamassnahmen schienen wenig zu interessieren, daher löste die Polizei die Feier grösstenteils friedlich auf.

In der Folge versammelten sich über 200 Personen auf dem Roten Platz und die Stimmung wurde zunehmend aggressiv. Polizisten vor Ort wurden beschimpft sowie mit Flaschen und Steinen beworfen. Die Polizei löste die Versammlung auf, daraufhin griffen kleinere Gruppierungen Polizisten an und verübten Sachbeschädigungen in der Innenstadt. Ein Polizist wurde leicht verletzt und im Spital behandelt. Der Gesamtsachschaden betrug mehrere zehntausend Franken. Doch damit war die Angelegenheit nicht abgehakt.

Jugendliche pilgern in den Osten

Über die sozialen Medien wurden Jugendliche angestachelt, am Karfreitag eine Woche darauf wiederum in der Gallusstadt zu pöbeln. Rund 1000 Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz folgten dem Aufruf und pilgerten am Karfreitag in die St.Galler Innenstadt. Die Situation entgleiste: Einsatzkräfte der Polizei wurden mit Flaschen, Steinen, Pyros und einem Molotowcocktail beworfen. Abermals kam es zu Sachbeschädigungen in Höhe von mehreren zehntausend Franken. Rettungsmitarbeitende und Polizisten wurden angegriffen. Zwei Privatpersonen wurden verletzt.

Politikerinnen und Politiker bezogen Stellung zu den Aggressionen der Jugendlichen. Wieso liess sich unsere ansonsten so angepasste Jugend zu solchem Ungehorsam verleiten? Die Schuldigen waren schnell gefunden: das Coronavirus und die Massnahmen des Bundes. So meinte Jungpolitikerin Anna Miotto von den Jungsozialisten in einem TVO-Talk, dass eine gewisse Willkür bei den Massnahmen herrsche: «Alles, was Spass macht, ist verboten. Die Bars sind geschlossen und man kann seinen Hobbys nicht nachgehen. Aber Schule und Schulsport ohne Maske geht noch.» Joel Mäder, Präsident der Jungfreisinnigen St.Gallen, sagte:

«Seit drei Monaten macht der Bundesrat keine klaren Ansagen. Das führt zu gesteigerter Frustration, insbesondere bei den Jungen.»

Während die politischen Reaktionen schnell wieder verebbten, dauerten die Ermittlungen an. Unmittelbar nach den Krawallnächten nahm die Stadtorganisation der Kantonspolizei sämtliche Anzeigen mit Sachbeschädigungen entgegen. Die Stadtpolizei wertete die Aufzeichnungen aus der städtischen Videoüberwachung aus. Die Ermittler der Kantonspolizei führten unter Leitung der Staatsanwaltschaft die einzelnen Verfahren. Insgesamt rapportierte die Kantonspolizei in über 100 Fällen an die Staatsanwaltschaft.

Mehrheitlich Männer verurteilt

Die Ermittlungen seien sehr aufwendig gewesen, sagt Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft St.Gallen.

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

«Da sehr viele der Anzeigen auf unbekannt lauteten, musste akribische Ermittlungsarbeit geleistet werden, um die Täterschaft ausfindig zu machen. Bei einem Grossteil ist uns das geglückt.»

Zum genaueren Vorgehen will sie sich nicht weiter äussern.

In 58 Strafbefehlen sind hauptsächlich Delikte wie Sachbeschädigung, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Missachten polizeilicher Anordnungen aufgeführt. Dafür kassierten die jungen Gesetzesbrecher Geldstrafen sowie Bussen. Weiter erliess die Staatsanwaltschaft sechs Nichtanhandnahme- und drei Einstellungsverfügungen.

Zwei Strafbefehle wegen Widerhandlungen gegen das Kantonale Übertretungsstrafgesetz (Missachten einer polizeilichen Anordnung und mehrfacher Verstoss gegen eine polizeiliche Fernhaltung) werden wegen Einsprache weitergezogen und landen vor Gericht. In über 40 Fällen wurde das Verfahren wegen unbekannter Täterschaft eingestellt. Sieben Verfahren sind noch pendent. Der Grossteil der Verurteilten ist männlich, aber vereinzelt sind auch Frauen verurteilt worden, wie Mediensprecherin Beatrice Giger auf Anfrage sagt. Die beiden verletzten Privatpersonen haben keine Anzeige erstattet, entsprechend gab es auch kein Strafverfahren. Insgesamt befanden sich 31 Minderjährige unter den Angeklagten, diese haben beziehungsweise hatten sich vor der Jugendanwaltschaft zu verantworten.

Blick in die Strafbefehle

Ein Blick in die Strafbefehle der volljährigen Krawallbrüder liefert weitere Erkenntnisse: Die meisten stammen aus der Stadt St.Gallen oder dem nahen Umland. Einige der Beteiligten reisten aus dem Thurgau, dem Appenzellerland oder aus dem Kanton Graubünden an. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Schweizer, aber auch ein Italiener, ein Spanier und ein Portugiese wurden von der St.Galler Staatsanwaltschaft belangt. Die grosse Mehrheit der volljährigen Täter ist jung – zum Tatzeitpunkt 18- oder 19-jährig. Der älteste Verurteilte ist ein heute 30-Jähriger.

Bei den Berufsbezeichnungen ist in den Strafbefehlen bei mehreren Beteiligten altersbedingt «in Ausbildung» vermerkt. Aber auch Schüler, Angestellter, ohne Arbeit, IV-Rentner und konkrete Berufsbezeichnungen wie Koch, Logistiker oder Automobilfachmann werden genannt.

Beim Bahnhofplatz zünden Chaoten Petarden an und skandieren gegen die Polizei. Bild: Michel Canonica Jugendliche rennen vor den Einsatzkräften davon. Bild: Michel Canonica Polizisten nehmen eine Person in der Multergasse fest. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Auf dem Roten Platz versammelten sich mehrere hundert Personen. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Stadtpräsidentin Maria Pappa ist vor Ort und sucht das Gespräch mit den Jugendlichen. Bild: Michel Canonica Chaoten werfen auf der St.Leonhard-Strasse Gegenstände umher. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse setzt die Polizei Tränengas ein. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica Polizistinnen und Polizisten liefen in schwerer Montur auf. Bild: Michel Canonica Jugendliche posieren vor den Kameras der Journalisten. Bild: Michel Canonica Die Einsatzkräfte beobachten die Situation. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte halten sich bereit. Bild: Michel Canonica Jugendliche ziehen sich in Ecken und Gassen zurück. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte kontrollieren ihre Ausrüstung. Bild: Michel Canonica Die Polizei verhaftete im Laufe des Abends mehrere Personen. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte pferchen die Jugendlichen zusammen. Bild: Michel Canonica Die Polizei riegelt den Zugang zum Roten Platz ab. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Einsatzfahrzeuge mit Gitter versperren Gassen. Bild: Michel Canonica Insgesamt sind 19 Personen zwecks Abklärung von Straftatbeständen verhaftet worden. Bild: Michel Canonica Polizisten führen eine Person beim Neumarkt ab. Bild: Michel Canonica Beim Broderbrunnen setzt die Polizei ebenfalls Personen fest. Bild: Michel Canonica Absperrungen der Baustelle bei der Teufener Strasse landen schliesslich in der Kornhausstrasse. Bild: Michel Canonica Taxis können sich durch die Menschenmassen bahnen. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte treiben die Jugendlichen zum Bahnhofplatz. Bild: Michel Canonica Die Polizei greift zu Tränengas. Bild: Michel Canonica Vandalen bewerfen beim Bahnhofplatz Polizisten mit Gegenständen. Bild: Michel Canonica Polizisten beobachten, wie Chaoten Petarden zünden. Bild: Michel Canonica

Mehrere Jugendliche hatten Glasflaschen in Richtung der Polizeikräfte geworfen, im Pulk lautstark «ACAB» («All Cops Are Bastards» – übersetzt: «Alle Polizisten sind Bastarde») geschrien. Aber auch Steine, von Blumenkisten weggerissene Holzbretter oder Baustellenlampen flogen den Uniformierten entgegen. Ein 18-Jähriger hatte einen Stossdämpfer als Waffe dabei. Ein anderer warf erst Gegenstände, stellte sich dann provokativ vor den Polizisten auf, zeigte ihnen mehrfach den Mittelfinger und machte mitten auf der Strasse Liegestützen. Später zündete er einen Plastiksack an und lief damit in Richtung der Polizeikräfte. Zudem behinderte der Jugendliche vorbeifahrende Autos, trat gegen deren Karosserie und versuchte, die Fahrertüre zu öffnen.

Zu Gewalt und «Chaos» aufgerufen: Tiktok-User erhält online viel Beifall für seine Videos

Ein heute 20-Jähriger kassierte wegen Vergehen gegen das Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe eine 500-Franken-Busse und eine bedingte Geldstrafe. Er habe sich aktiv an den Ausschreitungen beteiligt und auf dem Roten Platz zwei «Flashing-Thunder», zwei Böller, in der Menschenmenge gezündet. Der Mann trug zudem eine Rauchfontäne auf sich «in der Absicht, diesen pyrotechnischen Gegenstand, der für andere Zwecke bestimmt war, zu Vergnügungszwecken einzusetzen», wie es im Strafbefehl heisst.

Ein 22-Jähriger wurde wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit zu einer Busse von 1500 Franken und einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Gemäss Strafbefehl hatte der Mann nach der ersten Krawallnacht mehrere Videos vom Saubannerzug durch die St.Galler Altstadt auf seinem Tiktok-Profil publiziert und für Karfreitag erneut zu Krawallen aufgerufen. Er schrieb:

«Geht am 02.04.2021 nach St.Gallen und macht Chaos, damit ich es mit meiner Kamera festhalten kann.»

Die Zahl der Follower des 22-Jährigen stieg innert Wochenfrist von 80 auf rund eine halbe Million. Auch dies ist im Strafbefehl vermerkt. Die Person, die in den sozialen Medien zuerst zu den Krawallen aufgerufen hatte, konnte laut Mediensprecherin Beatrice Giger nicht eruiert werden.

