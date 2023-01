Rapperswil: Pyros von ZSC-Fans gegen St.Galler Kantonspolizei

Ausschreitungen Hockey-Randale in Rapperswil: ZSC-Chaoten bewerfen St.Galler Polizisten mit Pyros Am Samstag ist es vor und nach dem Eishockeyspiel zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions zu Ausschreitungen gekommen. Anhänger des Gästeklubs warfen gezielt pyrotechnische Gegenstände gegen Sicherheitskräfte. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt. 08.01.2023, 11.16 Uhr

Massiver Pyro-Einsatz von Zürcher Hockeyfans beim Gastspiel der ZSC Lions in Rapperswil. Bild: Keystone (Rapperswil-Jona, 7. Januar 2023)

Bereits am Nachmittag, mehrere Stunden vor dem Spiel, trafen erste Anhänger der ZSC Lions in Rapperswil-Jona ein, wie die St.Galler Kantonspolizei in einem Communiqué schreibt. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden gemäss der Polizei Pyros gezündet, und die Gästeanhänger suchten gezielt die Provokation mit heimischen Fans. «Dies gelang ihnen allerdings nicht», wie es in der Mitteilung heisst.