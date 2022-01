AUSLANDHILFE Wie es kommt, dass die Stadt St.Gallen im Südsudan Teenagerschwangerschaften verhindert St.Gallen unterstützt zusammen mit Winterthur, Schaffhausen und Frauenfeld ein Projekt im Südsudan finanziell. Es soll junge Frauen aufklären und ihnen bessere Zukunftsperspektiven ermöglichen. Die Stadtpräsidentin und Eine HSG-Expertin erklären, wie solche Einsätze ausgewählt werden. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Projekt «My Body, My Right, My Future» im Südsudan Bild: pd

Hier regen sich Frauen über eine sexistische Bemerkung auf, darüber, dass der Kollege für die gleiche Arbeit mehr verdient, die Geschäftsleitung wieder einen Mann ins Kader gehievt hat statt eine qualifizierte Frau. Zurecht! Unbestritten wichtig! Und doch im Verhältnis ziemlich banal, wenn man nach Südsudan blickt.

Der Südsudan ist eines der jüngsten Länder der Welt. 2011 Jahren erklärte er seine Unabhängigkeit, kurz darauf brach ein Bürgerkrieg aus. Hungersnot, Perspektivlosigkeit, sexuelle Gewalt, so lauten nur einige der Probleme in dem Land. Sexuelle Aufklärung ist ein Tabu, Teenagerschwangerschaften sind häufig. «Rund 80 Prozent der mütterlichen Todesfälle im Südsudan fallen auf Jugendschwangerschaften und die Säuglingssterblichkeit ist bei Jugendschwangerschaften rund 50 Prozent höher als bei Schwangeren zwischen 20 und 29 Jahren», schreibt Horyzon, eine Schweizer Entwicklungsorganisation. Da besteht ein medizinisches Risiko, aber eben auch ein ökonomisches: Teenagerinnen, die ein Baby erwarten, schliessen die Schule eher nicht ab und sind ein Leben lang benachteiligt.

Verhütungsmittel und Hygieneprodukte gratis abgeben

Die Verantwortlichen des Projekts «My body, My Right, My Future» von Horyzon und YWCA Südsudan, dem Christlichen Verein junger Frauen, wollen nicht weiter zusehen. Die beiden Organisationen haben in den Städten Yambio und Maridi ein Projekt aufgebaut, das Teenagerinnen über ihre sexuellen und gesundheitlichen Rechte aufklärt. Es erleichtert den Zugang zu Verhütungsmitteln und Hygieneprodukten, will sie so enttabuisieren. «Dorfgespräche und Radio-Talkshows sollen weitere Teile der Bevölkerung für sexuelle Gewalt und Verhütung sensibilisieren», heisst es auf der Homepage von Horyzon. Jährlich würden 12'000 Begünstigte erreicht.

Wenn im afrikanischen Land Teenagerinnen aufgeklärt werden, ist das auch ein Teilverdienst der Stadt St.Gallen. Vor ein paar Jahren hat sie sich im Bereich der Auslandhilfe mit Winterthur, Frauenfeld und Schaffhausen zusammengeschlossen. 2022 unterstützen sie das Projekt «My body, My Right, My Future» mit 275'000 Franken. «Es ergibt Sinn, die Entwicklungshilfe zu koordinieren, weil wir zusammen einen höheren Betrag sprechen und so mehr bewirken können als alleine», sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa. Der Anteil wird im Verhältnis zur Bevölkerungszahl festgelegt. St.Gallen wirft 84'000 Franken in den Topf, das grössere Winterthur 108'000 Franken, Schaffhausen 48'000 Franken, Frauenfeld 36'000 Franken. Jede Stadt stellt eine Arbeitsgruppe mit ein, zwei Personen, die sich mit der Auslandhilfe beschäftigen. Letztes Jahr hatte St.Gallen den Vorsitz. Pappa sagt:

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsident. Bild: Benjamin Manser

«Die Lage der Frauen im Südsudan ist prekär. Wenn wir mit weniger als einem Promille des städtischen Gesamthaushaltes helfen können, freut mich das sehr.»

Sie stehe auf der Sonnenseite des Lebens und fühle sich auch privat verpflichtet, andere zu unterstützen, denen es nicht gleich ergehe.

Wachsames Auge

Die Stadtpräsidentin ist sich der Schwierigkeiten der Auslandhilfe bewusst: «Oft ist in diesen Ländern Korruption weit verbreitet. Wir achten darauf, dass unser finanzielles Engagement nachhaltig ist und das Geld nicht versickert. Dass die Stadt nicht den Aufbau einer Infrastruktur im Ausland mitträgt und dann fehlt dem Projekt das Geld, diese zu unterhalten.» Die Stadt orientiere sich bei der Vergabe an den Richtlinien des Bundes, habe einen umfassenden Kriterienkatalog erarbeitet und sich von der Entwicklungsökonomin Noémie Zurlinden beraten lassen. 2021 reichten bei der Stadt St.Gallen 19 Hilfs- und Entwicklungsorganisationen ein Gesuch um Unterstützung ein. 18 Projekte erfüllten die Kriterien, letztlich hat sich die Städtepartnerschaft für jenes im Südsudan entschieden.

Noémie Zurlinden, eine Bernerin, die bis vor einem Jahr in St.Gallen gewohnt und hier ihre Dissertation geschrieben hat, hat sich schon als Kind ganz grosse Fragen gestellt. Warum sind andere Familien arm und ihre nicht? Warum ist die Welt so ungerecht? «Früh war klar, dass ich einen Beruf in diesem Bereich anpeile», erzählt sie. Als Studentin arbeitet sie ein paar Wochen in einem Kinderheim in Kenia und spielt dort mit Mädchen und Buben. Ein paar Jahre später fliegt sie wieder in das Land, hilft in einem Forschungsinstitut mit Fokus Entwicklungsökonomie aus. Viel Datenarbeit habe sie dort geleistet. «Wir wollten herausfinden, was die Projekte vor Ort wirklich bringen.»

Radiotalkshows wirken, sagt die Forschung

Heute berät sie Städte wie St.Gallen, geht mit ihnen die eingereichten Projekte durch und sucht wissenschaftliche Ergebnisse heraus, die auf ein Gelingen hindeuten. «Das Projekt im Südsudan sieht auch Radiotalkshows vor. Die Forschung hat gezeigt, dass solche Medienkampagnen nützen und Normen sowie Werte verändern können», sagt Zurlinden, die an der Universität St.Gallen doziert. Hinzukomme, dass das Thema an sich sehr wichtig für die Gesellschaft sei. Weitere Kriterien, die gemäss der städtischen Auflistung, ausschlaggebend sind: Die Gelder sollen in Projekte in den ärmsten Ländern der Welt fliessen, wenn möglich auf dem Land, um eine Abwanderung in die Stadt zu verhindern.

Die ausgewählten Projekte sollen ökologisch und sozial verträglich sein. Sie sollen Abhängigkeiten vermindern, Ausbildung und Aufklärung speziell von Frauen und die Selbsthilfe fördern, indigene Völker berücksichtigen oder Arbeitsplätze schaffen. Und sich an neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Eine Nichtregierungsorganisation mit langjähriger Erfahrung soll es leiten. «Organisationen, die in den letzten fünf Jahren berücksichtigt wurden, werden zurückgestellt», ist zu lesen. Das garantiere, dass verschiedene Zielgruppen und verschiedene Weltregionen in den Genuss der finanziellen Unterstützung kommen.

Rechte Kreise kritisieren immer mal wieder: Entwicklungshilfe sei herablassend. Auf der einen Seite das weinende, schwarze Kind auf dem Plakat, auf der anderen Seite die weisse Retterin, der weisse Retter. «Entwicklungshilfe beruht auf dem Gedanken, dass <die da unten> es nicht allein schaffen», zitiert die Nachrichtenplattform Swissinfo etwa Barbara Steinemann, Nationalrätin der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP). Doch gerade jene Länder, die wenig Hilfe vom Westen bekommen hätten, hätten sich rasant entwickelt. Steinemann führt als Beispiel Vietnam und Südkorea an. Die Entwicklungshilfe entkolonialisieren, sie lieber sogar ganz abschaffen, fordern Gleichgesinnte.

Davon hält Expertin Noémie Zurlinden nichts. Fast alle Projekte in den Hilfsregionen würden heute Einheimische einbinden und ermächtigen. Zurlinden:

Entwicklungsökonomin Noémie Zurlinden. Sie berät die Stadt St.Gallen bei der Auslandhilfe. Bild: pd

«Ausserdem ist erstmals seit der Jahrtausendwende die Armut weltweit wieder angestiegen wegen Covid.»

Es sei daher wichtig, dass die Städte ihre für die Auslandhilfe budgetierten Beträge einsetzen würden. «Für die wirksamsten Projekte. Das braucht Evaluation und klare Kriterien.» Auch mit kleineren Summen liesse sich manchmal Grosses erreichen, so die Entwicklungsökonomin weiter. ‹«Fünf Dollar kostet es durchschnittlich nur, um ein Malarianetz zu kaufen und damit ein Kind vor der Krankheit zu schützen. Sieben Dollar, wenn der Schutz mit einer Prophylaxe in Tablettenform erfolgt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen