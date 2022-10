Stipendien: Grosse Unterschiede zwischen Ostschweizer Kantonen

Ausbildung Stipendien in der Ostschweiz: Warum es beträchtliche Unterschiede zwischen den Kantonen gibt Wer für seine Ausbildung auf Unterstützung angewiesen ist, kann beim Kanton finanzielle Unterstützung beantragen. Die durchschnittliche Höhe eines Stipendiums variiert stark. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.23 Uhr

Die Kantone zahlen unterschiedlich hohe Stipendien aus. Bild: Keystone/Grafik: Stefan Bogner

Eine Ausbildung kann teuer werden. Zu teuer für manche, die eigentlich gerne an die Kantonsschule gehen würden, eine Berufsmatura erlangen möchten oder planen, sich an einer Universität einzuschreiben.

Wenn «die vollen Kosten der Ausbildung oder Weiterbildung einem Bewerber oder seinen Eltern nicht zugemutet werden können», springt der Staat ein, wie es der Kanton St.Gallen auf seiner Website schreibt. Nur: Das geschieht von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich.

Über 2000 Franken Unterschied in der Ostschweiz

Im Schweizer Durchschnitt werden pro Bezügerin oder Bezüger eines Stipendiums rund 7600 Franken ausbezahlt. Die Spannbreite reicht von 4252 Franken im Kanton Aargau bis 10'188 Franken in der Waadt.

In der Ostschweiz sind die Unterschiede nicht ganz so gross, reichen aber doch von knapp 6000 Franken im Kanton St.Gallen bis zu rund 8200 Franken im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dies ist den neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik zu entnehmen.

Die Zusammensetzung der Bevölkerung als Teil der Erklärung

Beim Kanton Thurgau erklärt man sich den im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt tieferen Beitrag zu einem grossen Teil mit der Zusammensetzung der Beziehenden. Im Thurgau sei der Anteil der Stipendienbezügerinnen und Stipendienbezüger, die eine Berufsausbildung absolvierten, vergleichsweise gross. Das bestätigen die Zahlen: Auf der Stufe der dualen beruflichen Grundbildung bezogen im Thurgau im vergangenen Jahr 326 Personen ein Stipendium. Im grösseren Kanton St.Gallen waren es nur 282.

«Die Verteilung auf die verschiedenen Stufen macht viel aus», sagt Claudia Keller, Leiterin der Abteilung Ausbildungsbeiträge des Thurgauer Amts für Mittel- und Hochschulen. Sie sagt:

«Wer eine Lehre absolviert, erhält einen Lohn. Dieser macht den Stipendienbedarf kleiner.»

Höhere Beträge für höhere Stufen

Auch, abgesehen von einem allfälligen Lohn, gilt, dass auf der Sekundarstufe II die Ausbildungsbeiträge tendenziell tiefer sind. Das bestätigt Bernhard Thöny, Leiter des Diensts für Finanzen und Informatik beim St.Galler Bildungsdepartement: «Die Beträge sind auf der Tertiärstufe im Durchschnitt höher, weil auch die Kosten höher sind.» Die Berechnungsansätze würden sich deshalb unterscheiden.

Zur Tertiärstufe gehören beispielsweise Universitäten oder Fachhochschulen, zur Sekundarstufe II Kantonsschulen und Berufsfachschulen.

Dieser Unterschied lässt sich in allen Ostschweizer Kantonen beobachten. Mit Ausnahme von Appenzell Innerrhoden, wo aber wegen der relativ geringen Anzahl Vorsicht bei der Interpretation geboten ist.

Kantone mit Bildungsangebot in der Nähe profitieren

Wenn viele Stipendien für die Sekundarstufe II anfallen, ist der durchschnittlich über alle Stufen ausbezahlte Betrag entsprechend tiefer. Doch auch bei Studierenden von Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen können gewisse Voraussetzungen mässigend auf die Beträge wirken.

Keller vom Thurgauer Amt für Mittel- und Hochschulen sagt: «Aus der Region sind einige Hochschulen in Pendeldistanz zu erreichen. Und wer pendeln kann, kann in der Stipendienberechnung keine eigene Wohnung geltend machen.»

Den gleichen Punkt macht Thöny: «Im Kanton St.Gallen sind viele Ausbildungsangebote in der Nähe. Das führt dazu, dass Personen in Ausbildung weniger oft auswärts wohnen müssen.»

Ausserrhoden hat deutlich aufgeholt

Über alle Stufen in der Ostschweiz am grosszügigsten ist der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Mit durchschnittlich rund 8200 Franken ist der Betrag pro Stipendienbezügerin oder Stipendienbezüger hier sogar höher als im schweizweiten Vergleich.

Martin Frischknecht, Leiter der Abteilung Ausbildungs- und Studienbeiträge, führt dies auf eine Totalrevision des Stipendiengesetzes 2018 zurück.

«Der Kanton Appenzell Ausserrhoden fokussiert insbesondere auf Personen in bescheidenen Verhältnissen und leistet dort dafür grosszügiger Unterstützung.»

Die Anpassung 2018 lässt sich in den Zahlen deutlich erkennen:

Mit der Revision hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden den Rückstand zum Schweizer Durchschnitt mehr als wettgemacht. Der Nachholbedarf sei aber nur ein Grund für die Revision gewesen, sagt Frischknecht. Ganz grundsätzlich werde schweizweit eine Harmonisierung vorangetrieben.

Dies geschieht unter anderem durch das Stipendienkonkordat, das seit 2013 existiert und dem mittlerweile 22 Kantone beigetreten sind. Von den vier Ostschweizer Kantonen fehlt bloss der Kanton Appenzell Innerrhoden. Auch dort wurde jedoch die Gesetzgebung angepasst. «Konkordatskonform», wie Mirjam Schneider vom Innerrhoder Erziehungsdepartement schreibt.

Beitreten will Appenzell Innerrhoden dem Konkordat aber nicht, wie es schon in der Vernehmlassung zur damaligen Vorlage hiess. Der Kanton wolle mit Blick auf künftige Änderungen des Konkordats «selbstständig entscheiden können, ob diese Anpassungen ganz, teilweise oder gar nicht ins kantonale Recht übernommen werden sollen».

Harmonisierungstendenzen gehen nicht allen weit genug

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) sähe die Harmonisierungsbemühungen gerne noch verstärkt. 2015 war der Verband mit einer Initiative gescheitert, die eine Kompetenzverlagerung gefordert hätte. Statt der Kantone wäre neu der Bund für Stipendien zuständig gewesen.

Die im Konkordat festgesetzten Massstäbe würden vieles nicht genügend regeln, findet Laura Tschenett vom VSS. Sie macht das an einem Beispiel fest: «Wenn die Eltern in unterschiedlichen Kantonen wohnen, werden die administrativen Prozesse sehr kompliziert.»

Dass die Harmonisierung bisher nicht dazu führt, dass sich die Ausgangslage für Unterstützung Suchende in den Kantonen angleicht, lässt ein Blick auf die Gesamtausgaben für Stipendien vermuten.

Fast die ganze Ostschweiz hinter dem Schweizer Schnitt

Während sich die Gesamtausgaben aller Schweizer Kantone seit 2004 – so weit zurückreichen die Daten vom Bundesamt für Statistik – um etwa 26 Prozent gesteigert haben, sind jene des Kantons St.Gallen nach einem Zwischenhoch nur noch etwa sieben Prozent höher. Im Thurgau und im Appenzell Innerrhoden sind sie sogar gesunken. Nur Appenzell Ausserrhoden übertrifft die schweizweite Entwicklung.

Eine Harmonisierung auf Bundesebene würde auch dazu führen, dass Anpassungen an einer Stelle und nicht an 26 Stellen angegangen werden könnten. Es habe sich nämlich seit Jahren nur wenig verbessert, sagt Tschenett. Zudem würde das ganze Stipendienwesen so auch transparenter. Heute wüssten viele gar nicht, wo sie sich hinwenden müssten.

Eine Vereinfachung könnte dazu führen, dass sich die Zahl der Stipendienbezügerinnen und Stipendienbezüger wieder erhöht. Denn diese zeigt seit Jahren und in allen Regionen nach unten, sowohl in absoluten Zahlen als auch in Bezug auf die Bevölkerung.

Die Zahl der Antragsstellerinnen und Antragssteller geht zurück

Im Kanton Thurgau analysiere man diesen Rückgang gerade, sagt Keller vom Amt für Mittel- und Hochschulen. Ob Scham ein Grund sei, könne sie nicht sagen. Aber:

«Auf einer Bildungsmesse ist uns aufgefallen, dass sich nur wenige getrauen, Unterlagen zu Unterstützungsleistungen mitzunehmen.»

Beim St.Galler Bildungsdepartement vermutet man eher die Demografie als wesentlichen Punkt. Aktuell seien die geburtenschwachen Jahrgänge in dem Alter, in dem am ehesten Stipendien beantragt würden. Man sehe jetzt schon in der Volksschule, wie die Zahlen anziehen würden. Mit etwas Verzögerung komme das dann auch oben an. Zuerst auf der Sekundarstufe II, dann auf der Tertiärstufe.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden dürfte auch die erwähnte Revision zu einem Rückgang geführt haben. Es erhalten nun zwar weniger Personen Unterstützungsleistungen, wer aber ein Stipendium erhält, darf sich über einen substanziellen Zustupf freuen. Frischknecht sagt:

«Das ist der Sinn und Zweck des Stipendienwesens. Dort helfen, wo der finanzielle Bedarf ausgewiesen ist.»

Darlehen haben eine geringe Bedeutung

Aus dem gleichen Grund verzichte man auch darauf, Teile der grundsätzlichen Unterstützung als Darlehen auszuzahlen, die im Gegensatz zu Stipendien zurückgezahlt werden müssen. Darlehen werden bei zusätzlich ausgewiesenem finanziellem Bedarf in Ergänzung zu den Stipendien gewährt.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass gerade wer in bescheidenen Verhältnissen lebe, grossen Respekt vor einer Verschuldung habe. Es dürfe aber nicht passieren, dass jemand keine Ausbildung macht, weil es finanziell nicht reicht.

Auch im Kanton Thurgau möchte man möglichst nicht auf Darlehen setzen, wenn ein finanzieller Bedarf ausgewiesen ist. Da sei man dafür streng: «Stipendien gibt es nur für notwendige Kosten», sagt Keller. Wenn aber jemand pendeln könnte und trotzdem von zu Hause wegzieht, könnte ein Darlehen in Frage kommen.

Im Kanton St.Gallen sei das eher kein typischer Fall für ein Darlehen. «Wir vergeben Darlehen schwergewichtig für Zweitausbildungen», erklärt Thöny vom Bildungsdepartement. Die Bedeutung von Darlehen nehme im Kanton aber grundsätzlich ab. Schliesslich gelte der Grundsatz, dass man eine erste Ausbildung mit eigenen Mitteln, mit Unterstützung der Eltern oder dann mit einem Stipendium sollte machen können.

