Die 28. OBA im Zeichen von Fachkräftemangel und Digitalisierung

Ausbildung Im Zeichen von Fachkräftemangel und Digitalisierung: Auf der 28. Ostschweizer Bildungs-Ausstellung dürfen Unternehmen wieder um Jugendliche werben Im Laufe der Oberstufe ist jede Schülerin und jeder Schüler irgendwann mit der Frage konfrontiert: Was will ich später machen? Eine Entscheidungshelferin ist die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA). Dieses Jahr stehen vor allem IT-Berufe im Vordergrund. Bei der Eröffnungsfeier werden die Unternehmen von den Referenten gemahnt, sich potenziellen Bewerbern attraktiver zu präsentieren. Luca Hochreutener 01.09.2022, 19.10 Uhr

Das Schwerpunktthema der diesjährigen OBA sind «Berufe aus der IT-Branche». Bild: Andrea Tina Stalder

«IT rockt, die Ostschweiz rockt, jetzt rocken wir gemeinsam die OBA», sagt Christine Bolt am Donnerstag in ihrer Eröffnungsrede der diesjährigen Ostschweizer Bildungs-Ausstellung. Damit spielt die Direktorin der Olma-Messen auf den St.Galler Verein IT rockt an, mit dessen Hilfe der Fokus auf die Informatikberufe gerückt werden soll. «Die IT-Branche boomt, und auch im Kanton St.Gallen gibt es einige grosse Unternehmen auf diesem Gebiet», sagt Bolt. Deshalb habe man für die 28. Ausgabe der Berufsbildungsmesse diesen Schwerpunkt gewählt.

Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen, hielt die Eröffnungsrede. Bild: Andrea Tina Stalder

Für einen vollständigen Boom braucht es aber mehr Spezialisten. Diese fehlen in der Ostschweiz. Der Fachkräftemangel zwinge auch hier ansässige Unternehmen dazu, auf ganz neue Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. «Employer Branding» sei das Gebot der Stunde. Was klingt wie einer von tausend Fachbegriffen aus einem beliebigen Personalworkshop, ist das Hauptthema an der Eröffnungsfeier der diesjährigen OBA.

Gemeint ist damit, sich als Arbeitgeber mit Hilfe von Marketinginstrumenten attraktiv darzustellen. Vorteile wie flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum Homeoffice, gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie kostenlose Verpflegung oder Boni sollen hervorgehoben werden und Personen auf dem Arbeitsmarkt ansprechen.

Rekrutieren in Zeiten des Fachkräftemangels

Mit «Employer Branding» beschäftige er sich schon seit rund 15 Jahren, erklärt Benjamin von Walter, Professor für Marketing an der Fachhochschule Ost, bei seinem Referat. So lange mahne er die Ostschweizer Unternehmen schon an, diese Strategie anzuwenden. So sollen mehr und vor allem geeignete Mitarbeiter rekrutiert werden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei diese Strategie essenziell.

Benjamin von Walter, Professor für Marketing, Ostschweizer Fachhochschule St.Gallen, bei seinem Referat. Bild: Andrea Tina Stalder

Das lässt sich am einfachsten an Zahlen erklären. Fünf Milliarden Franken seien es jedes Jahr, die in der Schweiz aufgrund des Personalmangels verloren gehen, sagt von Walter. Durch «Employer Branding» sei dieses volkswirtschaftliche Problem zwar nicht direkt zu lösen, doch für Betriebe sei es hilfreich, um doch noch genügend qualifizierte Leute zu finden.

Es gebe drei wichtige Pfeiler, die für den Rekrutierungserfolg wichtig sind. Erstens sei für ein Unternehmen ein gewisser Bekanntheitsgrad wichtig. Zweitens müsse sich ein Betrieb überlegen, wofür er steht und welches Image er haben will. Es soll eine eigene Marke gebildet werden. Drittens müsse man seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewisse Vorteile bieten. Damit Bewerberinnen und Bewerber diese auch wahrnehmen, müsse ein Arbeitgeber auf Werbung oder Social Media setzen, um auf seine seine besonderen Vorzüge aufmerksam zu machen.

Zum Abschluss seines Referats gibt von Walter den Unternehmerinnen und Unternehmern im Saal einen Rat:

«Gerade, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und noch kein ‹Employer Branding› betreiben, rate ich Ihnen: Starten Sie jetzt damit.»

Pflegeberufe stark von Personalmangel betroffen

Während im Forum 2.1 die Eröffnungsfeier stattfindet, geht es in den verschiedenen Hallen zu wie an fast jeder OBA. Die Ausstellerinnen und Aussteller geben an den Ständen ihr Bestes, um den Oberstufenschülerinnen und -schülern den jeweiligen Lehrberuf schmackhaft zu machen, also ihr eigenes «Employer Branding» zu betreiben. Meistens sind es selbst Lehrlinge, die ihren Betrieb vorstellen, wodurch das Ganze noch authentischer wirken soll. «Näher und ehrlicher geht es gar nicht», fasst es die Direktorin der Olma Messen, Christine Bolt, in ihrer Eröffnungsrede zusammen.

Auch die Schweizer Armee ist auf der OBA vertreten – mit einem Sanitätspanzer. Bild: Andrea Tina Stalder

Ob das Konzept des «Employer Brandings» auch für Lehrbetriebe hilfreich sei, wird von Walter gefragt. «Ab einer gewissen Anzahl Lernender lohnt es sich definitiv», sagt er. «Eine Übernahmegarantie, bei der ein Lernender nach Abschluss seiner Ausbildung direkt in ein Anstellungsverhältnis übernommen wird, wäre äusserst ansprechend.» Potenziell Auszubildende sind eine sehr besondere und begrenzte Zielgruppe. «Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, Lernende im Ausland anzuwerben. Gerade weil sie in ihrer Mobilität oft beschränkt sind.»

An diesem Stand wird einem Mädchen gerade eine Blutprobe abgenommen. Bild: Andrea Tina Stalder

Die OBA findet bis zum Sonntag, 4. September, statt.