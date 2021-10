Neue Erkenntnisse zum brutalen Mord in der Speicherstrasse

Gewaltdelikt Aus jeder Waffe sieben Kugeln, zehn davon trafen den Täter – neue Erkenntnisse zur Bluttat an der Speicherstrasse Zwei St.Galler Stadtpolizisten müssen sich Ende November vor Gericht verantworten. Sie erschossen im September vergangenen Jahres einen 22-Jährigen, während er einen brutalen Mord beging. Aus der Anklageschrift geht nun der genaue Tathergang hervor. Enrico Kampmann 1 Kommentar 12.10.2021, 12.00 Uhr

Grosseinsatz der Polizei wegen eines Mordes an der Speicherstrasse im September 2020.

Bild: Raphael Rohner

Es war ein Schuss in den Hinterkopf, der den Mann tödlich traf – abgefeuert aus der Waffe eines Polizisten. Doch da war es bereits zu spät. Sein Opfer war nicht mehr zu retten.

Der Fall des 22-Jährigen, der im September vergangenen Jahres in eine Wohnung an der Speicherstrasse in St.Gallen eindrang und eine 46-jährige Kinderbetreuerin auf brutale Weise ermordete, erschütterte die ganze Schweiz. Gemäss Berichten des «Blicks» war der Täter nur wenige Stunden zuvor aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen worden, weswegen jetzt auch gegen die Klinik ermittelt werde. Zudem sei der Mann zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen gestanden.

Die beiden Stadtpolizisten, die den Mann während der Tat erwischten und erschossen, müssen sich Ende November vor Gericht verantworten – ein Standardverfahren in solchen Fällen. Aus der Anklageschrift der St.Galler Staatsanwaltschaft, die der Redaktion vorliegt, geht nun der dramatische Sachverhalt hervor, basierend auf Polizeiberichten, Gutachten sowie den Aussagen der Beteiligten.

Bilder wie aus einem Horrorfilm

Die Polizisten sind am 2. September 2020 auf Streife unterwegs, als sie kurz nach Mittag über Funk von der Notrufzentrale aufgefordert werden, sich wegen einer angeblichen «Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau» sofort in die Speicherstrasse zu begeben. Als sie in der Wohnung eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild wie aus einem Horrorfilm.

Zwischen umgeworfenen Möbeln und verstreuten Spielsachen liegt beim Kücheneingang eine Frau in einer Blutlache. Auf ihrem regungslosen Körper kniet ein Mann und schlägt ihren Kopf wieder und wieder auf den harten Boden.

Der erste Polizist zückt seine Waffe und fordert den Täter auf, vom Opfer abzulassen. Dieser schaut ihn einen langen Moment an, steht dann blitzartig auf und verschwindet in die Küche aus dem Blickfeld. Aus der Küche dringt das Scheppern von Besteck. Der Polizist nimmt an, dass der Täter ein Messer holt, und warnt seinen Kollegen, der weiter hinten stehen geblieben ist.

Spätestens jetzt zieht auch der zweite Polizist seine Dienstwaffe und beide stehen schussbereit im Gang. Sie schreien dem Täter immer wieder zu, er solle «aufhören und herauskommen». Dann kehrt der Mann aus der Küche zurück. In der Hand hält er kein Messer, sondern einen massiven Metallkochtopf und beginnt damit erneut auf den Kopf des Opfers einzuschlagen.

Die beiden Polizisten eröffnen gleichzeitig das Feuer und drücken den Abzug, bis der Mann über seinem Opfer in sich zusammensackt. Die Frau erliegt kurze Zeit später im Spital ihren Verletzungen.

Versuchte Tötung und mehrfache schwere Körperverletzung

Aus jeder Waffe wurden sieben Kugeln abgefeuert, heisst es in der Anklageschrift. Zehn davon trafen den Täter. Welches Projektil aus welcher Waffe stammt, sei nicht mehr nachzuvollziehen. Da aus diesem Grund unklar ist, welcher der beiden Polizisten den tödlichen Schuss in den Hinterkopf des Täters abfeuerte, sind beide wegen versuchter Tötung und mehrfacher schwerer Körperverletzung angeklagt.

Gemäss der Anklageschrift sei der Ausgang des Verfahrens keineswegs klar. Deswegen beantragt die Staatsanwaltschaft einerseits den Freispruch für beide Beamten, in einem Alternativantrag aber auch je eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten.

Im August hatte die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung geschrieben, sie habe den Sachverhalt umfassend abgeklärt und diesen – wie von der Strafprozessordnung vorgesehen – nach dem Grundsatz «im Zweifel für die Anklage» dem zuständigen Kreisgericht zur Beurteilung überwiesen. «Die rechtliche Würdigung des Sachverhalts» sei dabei «sehr komplex» und obliege dem Kreisgericht St.Gallen.