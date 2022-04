St.Galler Nummernschild «SG 4» bereits 105'500 Franken wert

Unglück Kleinflugzeug nach Start in Altenrhein in den See gestürzt: Pilot meldete technische Probleme und sollte zum Flugplatz zurückkehren +++ Anwohnerin: «Es gab keinen Knall»

Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein Kleinflugzeug nach dem Start in den Bodensee gestürzt. Alarm schlugen mehrere Passanten. Die Rettungsorganisationen stehen im Grosseinsatz. Wie viele Menschen in der Maschine sassen und ob sie das Unglück überlebt haben, ist unklar.